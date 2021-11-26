Ece Üner Dolandırılan Aydın bey / Ece Üner Aydın

Ece Üner ile Susma programı tüm hızıyla devam ediyor. Peki hangi konular işleniyor program konukları kimler program ne zaman saat kaçta hangi kanalda başlıyor?

Aydın Olayı

Dolandırıcılar tarafından kandırılan Aydın bey herkesin ilgisini çekti.

Aydın bey olanları anlattıkça herkes şok geçirdi.

Şimdi herkes dolandırıcılar bulunacak mı onu merak ediyor.