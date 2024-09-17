Para Çıkışı ve Ekonomik Tedirginlik

Bakan Şimşek, istifa söylentilerinin ardından Türkiye'den büyük miktarda para çıkışı yaşandığını açıkladı. Bu durumun özellikle offshore hesaplara yönelik olduğunu ve küresel piyasaların bu tür belirsizlikler karşısında tedirgin olduğunu belirtti. Para çıkışının, ülkenin ekonomik istikrarını olumsuz yönde etkileyen bir gelişme olduğunu ifade etti.

Küresel Piyasalarda Küçük Türbülans ve Türkiye'ye Etkileri

Ağustos ayında Japonya merkezli küresel piyasalarda yaşanan küçük türbülansların, Türkiye üzerindeki etkisinin sınırlı olduğunu ancak istifa iddialarının bu etkileri büyüttüğünü söyledi. Şimşek, bu durumun ülkenin ekonomik programı üzerindeki negatif etkilerine dikkat çekti ve söz konusu dedikoduların dışarıya servis edildiğini düşündüğünü belirtti.

Kişisel Çıkar ve Siyasi Gündem İddialarına Yanıt

Şimşek, kişisel çıkar ve siyasi gündem iddialarına karşı olduğunu ve görevdeki sorumluluğunun ülkeye hizmet olduğunu açıkladı. Kendisinin herhangi bir unvan merakı bulunmadığını, Cumhurbaşkanı tarafından bu görevi yürütmenin kendisi için büyük bir onur olduğunu ve bu görevdeki motivasyonunun sadece ülkenin ekonomik dengelerini sağlamak olduğunu ifade etti.

Ekibin Önemi ve Ülkenin Menfaatleri

Şimşek, ekonomi programının başarılı olması için güçlü bir ekip çalışmasına ihtiyaç duyulduğunu vurguladı ve kişisel olarak bu programın başarısını desteklediğini söyledi. Ülkenin ekonomik kırılganlıklarının azaltılmasının ve kaliteli hizmet sunulmasının ön planda olduğunu, bu sürecin zorlu olduğunu ancak tüm ekip olarak bu zorlukların üstesinden gelmeye çalıştıklarını belirtti.