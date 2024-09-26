Hayrat İnsani Yardım Derneği Van Temsilciliği tarafından düzenlenecek olan ‘Gazze Yararına İyilik Gecesi’ programına ünlü ilahi sanatçıları Dursun Ali Erzincanlı ve Murat Belet de katılacak.

Katılımın ücretli olacağı programda giriş biletleri de dahil olmak üzere toplanan tüm gelirler İsrail’in işgali altında olan Gazze’ye bağışlanacak.

Gelirlerin Gazze yararına kullanılacağı programın biletleri çeşitli noktalarda satılacak.

12 Ekim’de Van Uygulama Otelinde düzenlenecek olan programın giriş ücretleri 150 TL olarak belirlenirken, 0-7 yaş arası çocukların girişinin ücretsiz olacağı bildirildi.