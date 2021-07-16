VEAH'ın Yeni Başhekimi Belli Oldu
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin (VEAH) Başhekimliğine atanan Dr. Öğretim Üyesi Kamil Yavuzer, görevine başladı.
Sağlık Bilimleri Üniversitesi VEAH'ta Göz Hastalıkları Uzmanı olarak görev yapan ve Başhekimliğe atanan Dr. Yavuzer, önceki dönem Hastane Başhekimi Doç. Dr. Sebahattin Çelik'ten görevi teslim aldı. Dr. Çelik, göreve başlayan Başhekim Dr. Yavuzer'i tebrik ederek, başarılar diledi. Yeni Başhekim Dr. Yavuzer ise Dr. Çelik'e görev süresince sunduğu katkılardan dolayı teşekkür ederek, plaket takdim etti.
Başhekim Kamil Yavuzer kimdir?
1986 Van Doğumlu olan Dr. Öğretim Üyesi Op. Dr. Kamil Yavuzer, İlk ve Ortaöğrenimini Van’da tamamladıktan sonra 2003-2010 yılları arasında Konya Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesinde Lisansını tamamladı. Sağlık Bilimleri Üniversitesinde Doktor Öğretim Üyesi unvanını alan Yavuzer, evli ve dört çocuk babasıdır.
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