VEAH'ın Yeni Başhekimi Belli Oldu

Sağlık Bilimleri Üniversitesi VEAH'ta Göz Hastalıkları Uzmanı olarak görev yapan ve Başhekimliğe atanan Dr. Yavuzer, önceki dönem Hastane Başhekimi Doç. Dr. Sebahattin Çelik'ten görevi teslim aldı. Dr. Çelik, göreve başlayan Başhekim Dr. Yavuzer'i tebrik ederek, başarılar diledi. Yeni Başhekim Dr. Yavuzer ise Dr. Çelik'e görev süresince sunduğu katkılardan dolayı teşekkür ederek, plaket takdim etti.

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Başhekim Dr. Yavuzer, korona virüs sürecinde göreve geldiğini ve bu süreci en iyi şekilde atlatmayı hedeflediklerini belirtti. Özellikle bilgilendirme yaparak ilin aşılanma oranını artırmayı ve bunun için de çok sayıda stant açarak süreci en iyi şekilde yönetmeyi planladığını ifade eden Başhekimi Yavuzer, sağlık açısından Van iline önemli katkılar sunacağını kaydetti.

Başhekim Kamil Yavuzer kimdir?

1986 Van Doğumlu olan Dr. Öğretim Üyesi Op. Dr. Kamil Yavuzer, İlk ve Ortaöğrenimini Van’da tamamladıktan sonra 2003-2010 yılları arasında Konya Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesinde Lisansını tamamladı. Sağlık Bilimleri Üniversitesinde Doktor Öğretim Üyesi unvanını alan Yavuzer, evli ve dört çocuk babasıdır.