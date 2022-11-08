Van’da kasaplara yönelik denetim

Vatandaşların sağlıklı ve güvenli gıdaya ulaşması için denetimlerini sürdüren Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri, kent genelinde gıda satışı yapan işletmelere yönelik denetimlerine devam ediyor. Gıda mühendisleri eşliğinde yapılan denetimlerde hijyen kurallarının yanı sıra ürünlerin son tüketim tarihleri, et ve tavuk satışı yapılan yerlerin mevzuat şartlarına uygun olup olmadığı, iş yerleri açma ve çalıştırma belgeleri ve iş yerleri temizliği kontrol edildi.

Yapılan kontrollerde hijyen kurallarına uymadığı tespit edilen ve belgeleri eksik olan işletmelere cezai işlem uygulandı.

Rutin denetimlerini sürdüren ekipler, vatandaşların herhangi bir olumsuzlukla karşılaşmaları durumunda 153 zabıta şikâyet hattına bildirmelerini istedi.İHA