Van SBÜ'de Prematüre Günü etkinliği düzenlendi

SBÜ Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Remzi Sarıkaya, prematüre bebeklerin minik birer kahraman olarak aramıza katıldıklarını belirterek, “Günümüzde 500-600 gram doğan prematüre bebeklerimiz bile yaşayabiliyor” dedi.

SAĞLIK 23.11.2022, 09:09
Van SBÜ'de Prematüre Günü etkinliği düzenlendi

17 Kasım Dünya Prematüre Günü dolayısı ile SBÜ Van Eğitim ve Araştırma Hastanesinde bilgilendirme ve kutlama etkinliği düzenlendi. Burada bir açıklama yapan Başhekim Doç. Dr. Remzi Sarıkaya, Prematüre çocukların hayata daha da sıkı tutunarak büyük bir yaşam mücadelesi verdiklerini belirterek, “Prematüre bebeklerimiz minik birer kahraman olarak aramıza katılmaktadır.

Günümüzde 500-600 gram doğan prematüre bebeklerimiz bile yaşayabiliyor. Bizler hastanemiz neonatoloji kliniği olarak prematüre doğan çocuklarımızın yaşama tutunma gayretlerine tüm imkânlarımız ile yardımcı olmaya çalışıyoruz. Bu minik kahramanlarımızı sağlıkla annesine ve ailesine kavuşturabilmek, ileride sağlıklı birer birey olarak görmek biz sağlık çalışanlarını en çok mutlu eden şeylerden bir tanesi.

Bizler SBÜ Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi olarak gerek çok iyi yetişmiş yenidoğan ekibimiz gerekse yönetimimiz olarak çok kaliteli bir prematüre sağlık hizmeti veriyoruz. Öncelikle bebeklerimiz olmak üzere, ailelerimiz ve büyük emeklerle onları yaşatmaya çalışan yenidoğan ekibimizin 17 Kasım Dünya Prematüre Günü’nü kutluyorum” dedi.

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