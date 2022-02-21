Van'da korkutan tablo: Vaka oranı arttıkça artıyor!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından il bazında her 100 bin nüfusa karşılık gelen Covid-19 vaka sayılarının yer aldığı haritayı paylaştı. Bakan Koca'nın paylaştığı verilere göre, 5-11 Şubat vaka sayısı İstanbul'da 717,58, Ankara'da 1323,97, İzmir'de 1017,38 oldu.

5-11 Şubat arasında vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 10 il; Amasya, Osmaniye, Karaman, Burdur, Adıyaman, Çorum, Kırşehir, Hatay, Kayseri, Samsun oldu. Geçtiğimiz hafta, 105,02 oranı ile Türkiye genelinde en az vakanın görüldüğü iller arasında ilk sırada yer alan Van, 5-11 Şubat arasında 108,94 oranına yükseldi.