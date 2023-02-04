Van'da düşük şüphesi bulunan hamile kadın ambulans helikopterle hastaneye ulaştırıldı

Bahçesaray ilçesinde düşük tehlikesi şüphesi bulunan ve aniden rahatsızlanan Gülperi Ş. (30) için sağlık görevlilerine haber verildi. Kar ve tipi nedeniyle ulaşımda güçlük yaşanan bölgeye ilk olarak ilçede konuşlandırılan paletli ambulans yönlendirildi. Bu sırada hasta ve hasta yakınlarıyla iletişim halinde olan sağlık ekipleri, bir süre sonra hastaya ulaştı.

Paletli ambulansta ilk muayenesi ve tedavisi yapılan hastanın uzman kontrolü ihtiyacı olduğu tespit edildi. Bunun üzerine olay yerinden görevlendirilen helikopter ambulansla alınan hasta, düşük durumunun kontrolü ve ileri tetkik için Van Eğitim ve Araştırma Hastanesine başarılı şekilde ulaştırıldı.AA-İHA