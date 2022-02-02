Türkiye'de son 24 saatte 110 bin 682 yeni vaka!

Sağlık Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verileri paylaşıldı.

Sağlık Bakanlığı corona virüsü (koronavirüs) için son gelişmeleri ve Türkiye Günlük Korona Tablosu'nu açıkladı. Türkiye'de son 24 saatte 457 bin 885 Kovid-19 testi yapıldı,110 bin 681 kişinin testi pozitif çıktı, 217 kişi yaşamını yitirdi.