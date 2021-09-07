Şok! Pes Dedirtti! İstanbul'da Seyahat Yasağını Çiğneyen 3 Hemşire Gözaltına Alındı.
İstanbul'da bir skandal meydana geldi. Sahte aşı kartı düzenleyerek seyahat yasağını çiğneyen 6 kişiye operasyon yapıldı. 6 kişiden 3' ü gözaltına alındı. Haber detayları pes dedirtecek türden..
Özel bir hastanede çalıştıkları tespit edilen 3'ü hemşire olmak üzere 6 kişi operasyon kapsamında gözaltına alındı. 3 hemşire ise operasyon sonucunda tutuklandı.
SAHTE AŞI KARTI DÜZENLEYEN 3 HEMŞİRE TUTUKLANDI
Gelen bir ihbar üzerine, İstanbul Mali Suçlarla Mücadele ekipleri harekete geçti. Gerçekleştirilen operasyonla sahte aşı kartının düzenlendiğinin tespiti yapıldı.
Hemşirelerin cep telefonlarına el konuldu. Hemşirelerin WhatsApp kayıtlarında tespit edilen yazışmalar ise suç unsuru olarak kabul edildi. Yapılmayan aşıların akıbeti araştırılmaya devam ediliyor. İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü ise olaya ilişkin idari soruşturma başlattığını belirtti.
SEYAHAT YASAKLARI 24 AĞUSTOS'TA BAŞLAMIŞTI
İçişleri Bakanlığı, 24 Ağustos tarihinde yayınladığı genelge ile aşı olmayan 18 yaş üstü vatandaşların belirli yerlere girişte negatif PCR testi zorunluluğunu getirmişti. Yasaklara uymayanlar ise takip edilerek dikkatli bir şekilde izlenmeye devam ediyor.
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