Sağlık Bakanlığı personel alımı Van kura sonuçları açıklandı! İşte asil ve yedek listeler

Sağlık Bakanlığının Van'da istihdam edeceği personellerin de isim listeleri belli oldu. Sağlık Bakanlığı kura çekimi noter huzurunda ve sadece Ankara‘da yapıldı. Sağlık Bakanlığı bünyesinde merkez ve taşra teşkilatlarında istihdam etmek için 1.356 kadroya daimi engelli işçi alımı kuraları bugün saat 10.00 itibarıyla canlı yayında çekilmeye başlanmıştı. 15.00 itibarıyla da sonuçlar asil-yedek listeler açıklandı.

SAĞLIK BAKANLIĞI KURA SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

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