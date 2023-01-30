Kan sulandırıcı ilacını aksatan hasta ölümden döndü

Van'da bir süre önce kalp kapakçığı ameliyatı olan ve doktorun önerdiği 'kan sulandırıcı' ilaçlarını 2 gün boyunca aksatan hasta kalp krizi geçirirken, elektroşok müdahaleyle ölümden döndü.

SAĞLIK 30.01.2023, 10:40
Kan sulandırıcı ilacını aksatan hasta ölümden döndü

Van'da yaşayan ve bir süre önce Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Van Eğitim ve Araştırma Hastanesinde kalp kapakçık değişimi ameliyatı olan 2 çocuk babası Mehmet Fidan (65), doktorunun önerdiği kan sulandırıcı ilaçlarını 2 gün boyunca aksattı. Daha sonra şiddetli göğüs ağrısı şikâyetiyle hastanenin acil servisine gelen Fidan, burada ani bir kalp krizi geçirerek yere yığıldı. Burada hastane personelince mavi kod verilen hastaya, Kardiyoloji Uzmanı Dr. Gürkan İmre tarafından kalp masajı ve elektroşok müdahalesi yapıldı.

Doktorların çabasıyla ölümcül ritim bozukluğu olan hastanın kalbi yeniden çalıştıktan sonra anjiyo yapıldı. Anjiyo sonrası hayata tutunan hastanın kalp kapakçık değişimi ameliyatının ardından düzenli kullanması için verilen kan sulandırıcı ilaçlarını aksattığı öğrenildi. Doktorlar, özellikle stent veya protez kalp kapak değişimi yapılan hastaların 'kan sulandırıcı' ilaçlarını aksatmasının ölümcül sonuçlar doğuracağını vurguladı.

"Ölümcül bir ritim bozukluğu vardı"
İHA muhabirine konuşan Kardiyoloji Uzmanı Dr. Gürkan İmre, poliklinikte hasta baktığı sırada kalbi duran hasta için mavi kod verildiğini belirtti. Verilen kodun ardından koşarak acil servisine gittiğini ve burada yerde yatan hastaya hızlı bir şekilde müdahale ettiklerini ifade eden Dr. İmre, "Hemen kalp masajına başladık. Ölümcül bir ritim bozukluğu vardı. Kalp masajından sonra elektroşok yaptık. Şoktan sonra hastamızın tansiyonu ve nabzı geldi. Acilde yapılan EKGnin ardından hastayı anjiyo ünitesine gönderdik. Kardiyoloji Uzmanı Dr. Ömer Kümet tarafından anjiyosu yapıldı ve stenti takıldı" dedi.

"Kalp damarına pıhtı atmış"
Hastanın 3 ay önce kalp kapakçık değişimi ameliyatı olduğunu ve protez kapak takıldığını hatırlatan İmre, ancak hastanın kan sulandırıcı ilaçlarını düzenli kullanmadığını söyledi. Bu yüzden kalp kapakçığından pıhtı oluştuğunu dile getiren İmre, "Bu kan pıhtısı hayati organların hepsine atabilir. Bu hastamızın da kalp damarına pıhtı atmış. Damarı tam tıkadığı için hastamız kalp krizi geçirmiş. Kalp krizine bağlı ölümcül bir ritim bozukluğuna girmiş. Hastamız ilacını düzgün kullanmadığı için pişman. Bundan sonra ilaçlarını daha düzgün kullanacaktır" diye konuştu.

"Kan sulandırıcı ilaçlarını asla aksatmasınlar"
Stent veya protez kalp kapak değişimi yapılan hastalara tavsiyelerde bulunan İmre, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Bu hastalarımız kontrollerini düzenli yapsınlar. Kan sulandırıcı ilaçlarını asla aksatmasınlar. Hastane ortamında bu olay geliştiği için bu hastamız çok kısmetliydi. Minibüs veya evde olmuş olsaydı, bu ölümcül ritim bozukluğunun elektroşok cihazına ihtiyacı olduğu için daha kötü sonuçlar doğurabilirdi. Erken müdahaleyle hastamız entübe de olmadı. Bilinci yerinde olan hastamızın sağlık durumu iyidir."

"Kimse bu hataya düşmesin"
Kalp sıkıntısının olduğunu anladığını ve bu yüzden hastane acile geldiğini söyleyen Mehmet Fidan isimli hasta ise kan sulandırıcı ilaçlarını iki gün boyunca almadığını ve bu yüzden bir hata yaptığını, kendisiyle aynı durumda olanların ilaçlarını düzgün kullanmasını önerdi.iha

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