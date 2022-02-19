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Bu haberi herkes bekliyordu! Pandeminin sonu geliyor, maskeler çıkıyor...

Son dakika: Koronavirüsle mücadele, aşı ve tedbirlerle birlikte sürerken, milyonların beklediği müjde nihayet geldi. 2 yıldır hayatımızda olan pandemide sona yaklaşıldığı belirtildi.

SAĞLIK 19.02.2022, 12:12
Bu haberi herkes bekliyordu! Pandeminin sonu geliyor, maskeler çıkıyor...

Konuya ilişkin açıklama yapan Doç. Dr. Ümit Savaşçı, şubat sonunda toplumsal bağışıklığın oluşacağını ifade etti. Martta pandeminin sonunun geleceğini söyleyen Savaşçı, birçok alanda maske zorunluluğunun da kalkacağını ekledi.

Son dakika haberine göre koronavirüs pandemisi nihayet hayatımızdan çıkıyor... Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de 2 yıldır hayatımızda olan koronavirüste, ilk günden beri söylenen toplumsal bağışıklık nihayet oluşuyor. Şubat sonunda, bağışıklığın istenen seviyelere geleceğini söyleyen Doç. Dr. Ümit Savaşçı, martta pandemiden kurtulacağımı ve çoğu alanda maskenin kalkacağını söyledi.

Türkiye'de pandemiyle mücadele kapsamında aşılama çalışmaları tüm hızıyla sürerken artan vakalar endişe yaratıyor. Yerli aşı, tedbir ve ilk onaylı Kovid ilacının devreye girmesiyle hastalık hafif ve orta şiddette seyrediyor.

Bu da virüsün gücünün azaldığı konusunda ümit veriyor. Birçok ülke tedbirleri hafifletirken Türkiye de gelecek hafta bu konuda adım atmaya hazırlanıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, pandeminin seyri konusunda gelecek hafta yeni yol haritasını açıklayacağını bildirirken, tüm ülkeye nefes aldıracak sözler de Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Ümit Savaşçı'dan geldi.

PANDEMİ BİTİYOR, MASKELER ÇIKIYOR
Akşam'da yer alan habere göre, kendisi de Kovid'e yakalanan ve hastalığı hafif şekilde evinde atlatan Doç. Dr. Savaşçı şunları anlattı: "Mart ayında pandemi sürecinden kurtulacağımızı düşünüyoruz. Çünkü günlük vaka sayısı 90-100 bandında ilerliyor. Eğitim ve iş hayatının aksaması nedeniyle endişesi olanlar test yaptırmıyor, evinde geçiriyor.

Bu da daha çok vaka demek. Bu nedenle şubatın sonunda doğal bağışıklık edineceğimizi ve bunun sonucunda da vakaların düşeceğini düşünüyoruz. Vaka sayısı fazla olduğu için kronik hastalarda ve 65 yaş üstünde hastaneye yatışta artış yaşanıyor. Vakalar düşecek ama vefat sayıları bir süre daha devam edebilir. Hastane personelinde de çok fazla pozitiflik var.

Ancak vakalar hafif ve orta ağırlıkta seyrediyor. Akciğer tutulumları da düşmüş durumda; 20-30 vakada bir akciğer tutulumu görüyoruz. Martta maske çoğu alanda kalkmış olacak. Ancak sonbaharda hatırlatma dozları yeniden gündemde. Aşılarımızı yaptırarak eğitim ve iş hayatımız aksamadan hayatımıza devam edeceğiz. Görünen o ki önümüzdeki yeni süreçte hasta olanlar maske takacak, bağışıklığı baskılı ve kronik hastalığı olanlar aşılanmaya devam edecek."

Mynet

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