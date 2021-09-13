Bilim İnsanlarından Şok Eden Koronavirüs Uyarısı! Koronavirüsün Yeni Belirtileri Neler? Virüsün Belirtileri Neler?

Koronavirüs belirtileri değişti. İngiltere’de bilim insanlarının yaptığı araştırmaya göre yaygın olan Covid-19 belirtileri değişiklik gösterdiğini belirtti. Covid-19 belirtileri nasıl değişiklikler gösterdi? Koronavirüsün yeni belirtileri neler?

Dünyanın etkilendiği koronavirüs yeni belirtileri ortaya çıktı. Uzmanlar bu konuda uyardı. Aşı olan olmayan herkesin dikkat etmesi gerekmekte. Son dönemlerde yeni mutasyonlarıyla gündemde olan koronavirüsün en dikkat çekici mutasyonu olan ve ilk olarak Hindistan’da görülen delta varyantının daha bulaşıcı olduğu bilimsel olarak kanıtlandı. Bu varyant vakaların artışında en önemli etken olarak gündemde. Uzmanlar çift aşı olan kişilerin de delta varyantına yakalanabileceği konusunda uyarılar yapmakta. İngiltere de gelen son rapora göre mutasyonlar aşı olan kişilerde farklı belirtiler gösterebiliyor.

İngiliz Mirror gazetesinde yer alan habere göre, burun akıntısı, baş ağrısı, hapşırma, boğaz ağrısı ve koku kaybı son dönemin en yaygın 5 belirti arasında gösteriliyor. Uzmanlar bu belirtilerin görüldüğü aşılı olan yada olmayan kişilerin test yapmaları gerektiğine dikkat çekti.

En çok Görülen belirtiler ise:

1- Yüksek ateş

2- Titreme

3- Devamlı öksürük

4- Koku kaybı veya değişikliği

5- Tat kaybı veya değişikliği

6- Baş ağrısı

7- Olağandışı yorgunluk

8- Boğaz ağrısı

9- Bilinçte bulanıklık

10- Deri döküntüsü

11- Ağız veya dilde meydana gelen değişiklikler

12- Kırmızı ve ağrılı parmaklar veya ayak parmakları

13- Nefes darlığı

14- Göğüs ağrıları olarak görülmektedir.