Başhekim Sebahattin Çelik İstifa Etti
S.B.Ü Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 20019 yılından beri Başhekimlik görevini yürüten Doç. Dr. Sebahattin Çelik görevinden istifa ettiğini duyurdu.
Başhekim Çelik sosyal medya hesaplarından: " Bugün itibari ile VEAH başhekimlik görevimden ayrıldım. Bu süreçte yanımda olan VEAH ailesine, idari amirlerime ve tüm Vanlı hemşerilerime teşekkür ederim. Kriz yönetimiyle geçen bir dönemde desteğinizle güzel işler yaptık ve umarım bölgemiz için VEAH hep en iyi yerlerde olacak." paylaşımında bulundu.
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bel fıtığından felç geçiriyorum. ambulans acile götürüp bıraktı. doktor ağrı kesici iğne yaptı. defalarca rica ettim beyin cerrahi baksın diye. öyle bir uygulamamız yok dedi. akşama kadar bekledim acilde. hiç bir şey yapmadılar.
ailem beni y.yıl'a götürdü. orada Prof baktı ve beni acil ameliyata aldı.
gerisini siz düşünün.