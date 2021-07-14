Başhekim Sebahattin Çelik İstifa Etti

S.B.Ü Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 20019 yılından beri Başhekimlik görevini yürüten Doç. Dr. Sebahattin Çelik görevinden istifa ettiğini duyurdu.

Başhekim Çelik sosyal medya hesaplarından: " Bugün itibari ile VEAH başhekimlik görevimden ayrıldım. Bu süreçte yanımda olan VEAH ailesine, idari amirlerime ve tüm Vanlı hemşerilerime teşekkür ederim. Kriz yönetimiyle geçen bir dönemde desteğinizle güzel işler yaptık ve umarım bölgemiz için VEAH hep en iyi yerlerde olacak." paylaşımında bulundu.