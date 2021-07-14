Başhekim Sebahattin Çelik İstifa Etti

S.B.Ü Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 20019 yılından beri Başhekimlik görevini yürüten Doç. Dr. Sebahattin Çelik görevinden istifa ettiğini duyurdu.

SAĞLIK 14.07.2021, 19:41 14.07.2021, 20:05
Başhekim Sebahattin Çelik İstifa Etti

S.B.Ü Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 20019 yılından beri Başhekimlik görevini yürüten Doç. Dr. Sebahattin Çelik görevinden istifa ettiğini duyurdu.

Başhekim Çelik sosyal medya hesaplarından: " Bugün itibari ile VEAH başhekimlik görevimden ayrıldım. Bu süreçte yanımda olan VEAH ailesine, idari amirlerime ve tüm Vanlı hemşerilerime teşekkür ederim. Kriz yönetimiyle geçen bir dönemde desteğinizle güzel işler yaptık ve umarım bölgemiz için VEAH hep en iyi yerlerde olacak." paylaşımında bulundu.

#sebahattin çelik
Yorumlar (6)
altair 10 saat önce
doktorlari hastalara hakaret eden aşağılayan personeli ilgisiz başka hastane yoktur doğuda malesef mecburen kazıklanmayı göze alıp özele gidiyoruz bunların yüzünden
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Hakan 20 saat önce
Niye istifa ettin senı abi en zor süreçte sen başarılı oldun
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Okan 20 saat önce
Bu torpil isteyenlerin yüzünden hergelen başhekim istifa ediyor
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Ö. Z. R 17 saat önce
Geri kalan hayatında başarılar diliyorum hocam yolun açık olsun inşAllah sizi tanımıyorum ama çok kişi sizden razı Allah sizden razı olsun inşAllah
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Anti_lop 8 saat önce
Hahahaha sebebi nedir acaba öğrenmek gerekir .kendisi acaba 15 temmuzda görev süresi bitecekken 'siz beni kovamazsiniz ben istifa ediyorum'mu diyecek
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hakkı 6 saat önce
iyi etmişsin. belki yerine gelecek başhekim daha mantıklı işler yapar.
bel fıtığından felç geçiriyorum. ambulans acile götürüp bıraktı. doktor ağrı kesici iğne yaptı. defalarca rica ettim beyin cerrahi baksın diye. öyle bir uygulamamız yok dedi. akşama kadar bekledim acilde. hiç bir şey yapmadılar.
ailem beni y.yıl'a götürdü. orada Prof baktı ve beni acil ameliyata aldı.
gerisini siz düşünün.
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