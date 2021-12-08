Bağışıklık Sisteminiz Kışa Hazır mı?

Et ve Tavuk ürünleri: Beyaz kan hücrelerinin gelişimi için çinko, hayati önem arz ediyor. Et ve tavuk ürünlerinden yapılan öğünler, direncinizi güçlendirmede oldukça faydalı olacaklardır. Bu öğünlerden yapılacak herhangi bir çorba ya da sulu bir yemek (özellikle sarımsaklı ve soğanlı tarifler) bağışıklık sisteminiz için iyi takviyeler olacaktır.