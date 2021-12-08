Bağışıklık Sisteminiz Kışa Hazır mı?
Havanın derecesi eksilerde, kışın gelip çatan grip salgını kol gezmeye başladı bile. Peki bağışıklık sisteminiz kışa gerçekten de hazır mı?
COVID-19 pandemisini yavaş yavaş geride bıraktığımız şu günlerde; tipik kış salgınlarından muzdarip olanlardan biri olabilirsiniz. Yoğun çalışma temposu, gündelik koşuşturmalar, beslenme, uykusuzluk ya da stres; grip salgınları baş göstermeye başladığında sizi savunmasız bırakan etkenler haline gelebilirler.
Sürekli yorgunluk, burun akıntısı ya da öksürme sizin için olağan hale gelmiş semptomlar ise belli ki ortada yanlış giden bir şeyler var. Hepimizin aşina olduğu ve salgınlardaki bir numaralı korumamız olan bağışıklık sistemi.
Peki bağışıklık sistemimizi nasıl güçlendirebiliriz?
SAĞLIKLI GIDALAR EN İYİ TAKVİYE YÖNTEMİ
Sanılanın aksine dirençli bir bağışıklık sistemi için tek koşul takviye vitaminler değildir. Bağışıklık sistemini güçlendirici öğünleri sofralarımızda daha sık tüketerek başlamak faydalı olabilir. Sağlıklı öğünler için gereken malzemelere Bim, Migros, A-10, Şok gibi dev mağaza zincirlerinden kolayca ulaşabilirsiniz.
- Et ve Tavuk ürünleri: Beyaz kan hücrelerinin gelişimi için çinko, hayati önem arz ediyor. Et ve tavuk ürünlerinden yapılan öğünler, direncinizi güçlendirmede oldukça faydalı olacaklardır. Bu öğünlerden yapılacak herhangi bir çorba ya da sulu bir yemek (özellikle sarımsaklı ve soğanlı tarifler) bağışıklık sisteminiz için iyi takviyeler olacaktır.
- Süt Ürünleri: Peynir, yoğurt gibi süt ürünleri kişilerin bağışıklık sistemleri için diğer koruma duvarlarından sadece ikişer örnekler. Kahvaltılarınızda ya da hafif geçirmek istediğiniz öğünlerde süt ürünleri tüketmeyi ihmal etmeyin.
- Arpa ve Yulaf: Antimikrobiyal ve antioksidan açısından zengin arpa ve yulaf, sofralarınızda bulunması gereken başka takviyelerden. Ayrıca yulaf ve arpa ürünleriyle birçok kalori dostu diyet tarifleri de yapabilirsiniz. Az kalori çok bağışıklık sistemi!
- Su Tüketimi: Muhtemelen gündelik hayatımızda bu çok fazla atladığımız bir gereklilik. Lakin araştırmalar, yeterli miktarda su tüketiminin sadece bağışıklık sistemini güçlendirici yanıyla yetinmeyip; saç, cilt, tırnak sağlığına kadar birçok konuda faydalı olduğunu kanıtlıyor. Ayrıca bol su tüketimi, kilo koruma ya da zayıflama için de oldukça önemli bir unsur.
Stres Sandığınızdan Daha da Tehlikeli
Yapılan araştırmalar, genele göre daha sık hasta olan kişilerin gündelik hayatlarında anksiyete ve gerginlik seviyelerinin çok yüksek oranlarda olduğunu kanıtlıyor. Stres, her şeyde olduğu gibi bağışıklık sistemi için de bir düşman. Fazla stres aynı zamanda uyku düzensizliğine de sebebiyet verirken aynı zamanda aşırı kilo alımını tetikleyebilir.
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
|Takımlar
|O
|P
|1. Sakaryaspor
|16
|36
|2. Hekimoğlu Trabzon
|16
|34
|3. Sivas Belediyespor
|16
|30
|4. An Zentrum Bayburt Özel İdarespor
|16
|30
|5. Afjet Afyonspor
|16
|28
|6. Çorum FK
|16
|28
|7. Bodrumspor
|16
|27
|8. Ankaraspor
|16
|26
|9. Somaspor
|16
|26
|10. Silahtaroğlu Vanspor FK
|16
|26
|11. İnegölspor
|16
|24
|12. Serik Belediyespor
|16
|23
|13. Etimesgut Belediyespor
|16
|20
|14. Diyarbekirspor
|16
|18
|15. Turgutluspor
|16
|18
|16. Sarıyer
|16
|15
|17. Ergene Velimeşespor
|16
|11
|18. Adıyaman FK
|16
|10
|19. Kahramanmaraşspor
|16
|6
|20. Niğde Anadolu FK
|16
|5
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|15
|39
|2. Konyaspor
|15
|27
|3. Fenerbahçe
|15
|27
|4. Hatayspor
|15
|26
|5. Başakşehir
|15
|25
|6. Alanyaspor
|15
|24
|7. Galatasaray
|15
|23
|8. Karagümrük
|15
|22
|9. Beşiktaş
|15
|21
|10. Adana Demirspor
|15
|20
|11. Sivasspor
|15
|19
|12. Giresunspor
|15
|19
|13. Kayserispor
|15
|19
|14. Altay
|15
|18
|15. Antalyaspor
|15
|18
|16. Gaziantep FK
|15
|18
|17. Göztepe
|15
|14
|18. Öznur Kablo Yeni Malatya
|15
|14
|19. Kasımpaşa
|15
|11
|20. Rizespor
|15
|10
|Takımlar
|O
|P
|1. Ankaragücü
|15
|30
|2. Erzurumspor
|13
|28
|3. Ümraniye
|14
|27
|4. Eyüpspor
|14
|27
|5. Bandırmaspor
|14
|25
|6. Samsunspor
|14
|22
|7. Tuzlaspor
|13
|21
|8. İstanbulspor
|14
|20
|9. Kocaelispor
|14
|20
|10. Gençlerbirliği
|14
|20
|11. Boluspor
|14
|19
|12. Adanaspor
|15
|19
|13. Menemenspor
|14
|18
|14. Bursaspor
|14
|17
|15. Manisa FK
|15
|17
|16. Denizlispor
|14
|15
|17. Ankara Keçiörengücü
|14
|14
|18. Altınordu
|15
|13
|19. Balıkesirspor
|14
|7
|Takımlar
|O
|P
|1. Man City
|15
|35
|2. Liverpool
|15
|34
|3. Chelsea
|15
|33
|4. West Ham
|15
|27
|5. Tottenham
|14
|25
|6. M. United
|15
|24
|7. Arsenal
|15
|23
|8. Wolverhampton
|15
|21
|9. Brighton
|15
|20
|10. Aston Villa
|15
|19
|11. Leicester City
|15
|19
|12. Everton
|15
|18
|13. Brentford
|15
|17
|14. Crystal Palace
|15
|16
|15. Leeds United
|15
|16
|16. Southampton
|15
|16
|17. Watford
|15
|13
|18. Burnley
|14
|10
|19. Newcastle
|15
|10
|20. Norwich City
|15
|10