Aşıdan Ölenlerin Sayısı Ne kadar? Koronavirüsten Ölenlerin Kaçı Aşılı? koronavirüs tablosu Korkuttu!

Koronavirüs tablosu Korkuttu! Son zamanlarda yükselen vaka ve ölümler korkutmaya Başladı. Aşı virüse karşı etkili değil mi? Aşı olanların sayısı yükselmesine rağmen vakalar ve vefat sayıları neden yükseliyor? Ölenlerin Kaçı Aşılı?

Bilim Kurulu Toplantısı sonrası açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Vakaların kaçı aşısız? Koronavirüs vefatların ne kadarı aşılı? gibi sorulara toplantısı sonrası yanıt verdi. Bakan Koca her bireyin mutlaka çift aşı olması gerektiğini aşısızların salgını döneminin bitmesi gerektiğini belirtti. Peki Covid-19 vaka sayılarında aşısızların oranı nedir? Kovid nedeniyle ölenlerin kaçı aşılı?

Bilim Kurulu Toplantısı geniş katılımlı olarak gerçekleşti. Toplantıya Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ve YÖK Başkanı Erol Özvar'da katıldı. Yüz yüze eğitimlerin başlamasına az bir süre kala değerlendirmeler yapıldı. Toplantı sonrası açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Vakaların kaçı aşısız? Koronavirüs vefatların ne kadarı aşılı? gibi sorulara yanıt verdi.

Vakaların kaçı aşısız? Koronavirüs vefatların ne kadarı aşılı?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca herkesin merak ettiği soruya yanıt verdi. Aşılama syaıları artarken vaka ve vefat sayılarının da son günlerde artışa geçmesi nedeniyle vatandaşlar Vakaların kaçı aşısız? Koronavirüs vefatların ne kadarı aşılı? diye soruyordu. İşte Bakan Koca'nın açıklaması: "Bugün itibarıyla aktif vakalarımızın yüzde 81'i tam aşılı olmayan kişilerdir. Yani 500 bine yakın olan aktif vakamızın yüzde 81'i tam aşılı olmayan kişilerden oluşmaktadır. Hastaneye yatan vatandaşlarımızın yaklaşık yüzde 90'ı da yine tam aşılı olmayan kişilerdir. Vefat eden vatandaşlarımızın yüzde 10'a yakını tam aşılı kişilerdir. Vefat eden vatandaşlarımızın yüzde 90'ı ya hiç aşı olmamış veya aşıları eksik kişilerdir. Tüm bunların hülasası, aşı bizi koruyor. Belirli bir süre aşıyla tam koruma sağlanabiliyor. Bu bakımdan, bir kere daha ısrarla ve en yüksek sesle sizlere sesleniyorum, aşınızı olun, kendinizi ve toplumu koruyun." Koca, Covid-19 vakalarının en yoğun yaş grubunun 15-45 arası olduğunu, vaka sayısının bu nedenle yükseldiğini açıkladı.

2 Eylül koronavirüs tablosu

Sağlık Bakanlığı 2 Eylül koronavirüs tablosunu açıkladı. Koronavirüs vaka ve vefat sayıları tekrar yükselişe geçti. 2 Eylül'de son 24 saatte 302 bin 869 Kovid-19 testi yapıldı, 23 bin 946 kişinin testi pozitif çıktı, 290 kişi hayatını kaybetti.