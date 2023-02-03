Yıldırım ve Kasapoğlu Van'a geliyor

AK Parti Van İl Başkanlığı, 'Birlik, Kardeşlik ve Samimiyet ile Türkiye Yüzyılı Yolunda' sloganıyla teşkilat buluşması programı düzenliyor. Yarın saat 12.00'de Nur Tatar Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek olan teşkilat buluşmasına AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım ile Gençlik ve Spor Bakanı Muharrem Kasapoğlu da katılım sağlayacak.

POLİTİKA 03.02.2023, 09:46 03.02.2023, 10:14
Yıldırım ve Kasapoğlu Van'a geliyor

AK Parti Van İl Başkanlığı, önümüzdeki süreçte yapılacak olan seçimler öncesi çalışmalarını yoğunlaştırdı. Bu kapsamda yarın Van'da 'Birlik, Kardeşlik ve Samimiyet ile Türkiye Yüzyılı Yolunda' sloganıyla teşkilat buluşması programı düzenlenecek.

Nur Tatar Spor Salonu'nda saat 12.00'de gerçekleştirilecek olan teşkilat buluşmasına AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım ile Gençlik ve Spor Bakanı Muharrem Kasapoğlu'nun yanı sıra, çok sayıda partilinin katılım sağlaması bekleniyor. Teşkilat buluşmasında Van'ın ve ülkenin yarınları için yapılan ve yapılması planlanan projeler hakkında istişarelerde bulunulacak.

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım ile Gençlik ve Spor Bakanı Muharrem Kasapoğlu'nun da burada önemli mesajlar vermesi bekleniyor. AK Parti, bakanlar, milletvekilleri, MKYK üyeleri ve il başkanlarıyla 2023 seçimleri kapsamında sahada vatandaşlarla teması arttırdı. Birçok ilde teşkilat buluşması programları düzenleyen AK Parti, saha çalışmalarını da yoğun bir şekilde sürdürüyor.

AK Parti, bakanlarından milletvekillerine, il başkanlarından mahalle temsilcilerine kadar tüm kadrolarıyla 2023 seçimleri kapsamında sahada vatandaşlarla iç içe olmaya devam ederken, yapılan ve yapılacak olan çalışmalar vatandaşlara birebir anlatılıyor.

Yarın saat 12.00'de Nur Tatar Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek olan teşkilat buluşması kapsamında AK Parti Van İl Başkanı Kayhan Türkmenoğlu da spor salonunun ziyaret ederek, program kapsamında yapılan çalışmaları yerinde inceledi. Çalışmalar hakkında bilgi alan Başkan Türkmenoğlu, teşkilat buluşmasının sorunsuz bir şekilde tamamlanması için gerekli talimatlar verdi.

Bu kapsamda Van'da düzenlenecek olan ve AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım ile Gençlik ve Spor Bakanı Muharrem Kasapoğlu'nun da katılım sağlayacağı teşkilat buluşmasına yoğun katılım olması bekleniyor.

Van Bölge Gazetesi

Yorumlar (1)
Selen653 2 saat önce
Vanlılar gitmezse salon bomboş kalırsa bunlar artık vaadlerini yapmadıkları için halk artık bize itimat etmiyor diyecek 20 Yıldır yapmadıkları çevre yolunu prefabrik otogarın yerine çok güzel bir otogar derme çatma stadyumun yerine diğer şehirlere yaptıkları gibi güzel bir statyum ve vana hak ettiği tramvayı yaparlar hatta vana en büyük zülüm olan 18.madde yerine kamulaştırma dahi yaparlardı.Ama bu halk her hakaret ve zülme rağmen yine koşuyor peşlerinden o yüzden adamlar Van’a hiçbir şeyi layık görmüyor…
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