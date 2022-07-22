Yavaş'tan ANKAPARK açıklaması: Halk karar verecek

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, ANKAPARK'ın belediyeye devredilmesinin ardından açıklama yaptı. Yavaş ANKAPARK'ın nasıl kullanılacağının halka sorularak belirleneceğini açıkladı.

Ankara Büyükşehir Belediyesince ANKAPARK'ta düzenlenen basın turunda, âtıl durumda olan ve üç yıl boyunca kullanılmadığı için tahrip olan alanlar gösterildi.

Daha sonra gazetecilere açıklama yapan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, seçimlerden sonra ANKAPARK'ın işletmecisinin taleplerinin hepsini yerine getirdiklerini söyledi.

Parka yatırımların Ankara halkının paralarıyla yapıldığını belirten Yavaş, harcanan paranın bedelinin korunmasına önem verdiklerini ifade etti.

"HALKA SORACAĞIZ"

Yavaş, "Buradan kurtarabildiğimiz, çalışır durumda olan ne var ne yok şu anda bunların tespiti yapılıyor. Burada ne yapabiliriz, bunu Ankara halkına soracağız. Yarından itibaren bunu kamuoyuna açarak burayı nasıl kullanacağımızı soracağız" diye konuştu.

ÇALIŞTAY YAPILACAK

Mustafa Kemal Atatürk'ün emanet ettiği bir yerin kapısından bilet parası ödenerek girilmesini doğru bulmadığını aktaran Yavaş, şunları kaydetti:

"Tamamen ücretsiz bir hale getirip burayı bütün Ankaralının Atatürk'ün emaneti olduğunu bilerek kullanması için çalışmalarımız devam edecek. Elbette bir kısım aletlerin sökülmesi, bir kısmının da kiraya verilmesi olabilir. Başka türlü aktiviteler olabilir. Bunları bize gelecek görüşler üzerinden, hatta gerekirse bir çalıştay yapmak suretiyle de değerlendirmeyi planlıyoruz. Asla ve asla buradaki bir kuruşun boşa gitmemesi için de çalışacağız."

Yavaş, daha sonra ANKAPARK'ın yargı sürecine ilişkin bilgi verdi.

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