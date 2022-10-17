Van TSO Başkan adayı İzzet Çoban’dan esnaf ziyareti

Yaklaşan seçimler öncesi Van TSO Başkan adayı iş insanı İzzet Çoban, Esnafı ziyaret ederek destek talebinde bulundu.

POLİTİKA 17.10.2022, 13:06
Van TSO Başkan adayı İzzet Çoban’dan esnaf ziyareti

Van Ticaret ve Sanayi Odası Başkan adayı iş insanı İzzet Çoban, esnaf ziyaretleri kapsamında, güçlü ekibi ile birlikte bir dizi ziyaretler gerçekleştirerek, fikir alışverişinde bulundu. 22 Ekim’de yapılacak olan  Van TSO seçimlerinde Odaya kayıtlı üyelerin sandık başına gelerek, oy kullanmaları tavsiyesinde bulunan Van TSO Başkan adayı iş insanı İzzet Çoban, güçlü ekibi ile  birlikte yönetime talip olduklarını söyledi.

Van TSO Başkan adayı iş insanı İzzet Çoban, gördüğü ilgiden oldukça memnun olduğunu ifade ederek; “Van esnafı kıymetlidir, değerlidir. Van’da bulunan Esnaf, Sanayici ve Tüccar kime oy vereceğini iyi bilir. Biz bugün esnaf ziyareti kapsamında, Cumhuriyet Caddesi esnafımızı ziyaret ettik. Kendimizi anlattık, Başkan seçilmemiz durumunda yapacağımız projeler hakkında kısa bilgiler aktardık.

Bizi dinledikleri için, bizlere gösterdikleri büyük ilgi ve alakadan dolayı her birine çok teşekkür ediyoruz. Kırmızı grup olarak, Esnaflarımızın sorun ve sıkıntılarını çok iyi biliyoruz, sorun ve sıkıntılara çözüm olmak için Van TSO’ya aday olduk. İnanıyorum, esnafımızın teveccühü ile Kırmızı liste olarak Van TSO’da yeni dönemde söz hakkı bizim olacaktır” diyen Van Ticaret ve Sanayi Odası Başkan adayı Eğitimci iş insanı İzzet Çoban,  gördükleri ilgiden dolayı herkese çok teşekkür ettiğini sözlerine ekledi.

Vanhavadis

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