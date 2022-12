Van'da 'Siyaset Akademisi Kadın' başladı

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları öncülüğünde düzenlenen ve 30 büyükşehirde gerçekleştirilen 'Siyaset Akademisi Kadın' programı Van'da da AK Parti Van İl Kadın Kolları Başkanlığı ev sahipliğinde başladı. AK Parti Siyaset Akademisi'nde kadınlar 3 haftada 8 farklı ders görecek. Siyaset Akademisinin 20'nci dönem programı, siyasette daha çok kadının yer almasını sağlamak hedefiyle hazırlanırken, 'Kadınlarla Büyük Türkiye Yolunda' sloganıyla düzenlenen 'Siyaset Akademisi Kadın' programı kapsamında kadınların siyasal okur yazarlığını artırmak, siyaset alanına ilgi çekmek ve farkındalık oluşturulması amaçlanıyor.

Aile içi iletişim, aile ve çocuk politikaları gibi başlıkların işleneceği 'Siyaset Akademisi Kadın' programında, kişisel gelişim içerikli dersler de yer alacak. Ayrıca katılımcılara AK Parti'nin icraatları anlatılacak. 'Siyaset Akademisi Kadın' 20'nci dönem programımızdaki dersler, AK Parti yöneticileri, belediye başkanları ve alanında uzman isimler tarafından aktarılıyor.

Ayrıca kişisel gelişim ve motivasyon derslerine de programda yer veriliyor. Haftada 2 ders olmak üzere toplamda 12 dersin işleneceği 'Siyaset Akademisi Kadın' programı kapsamında 'Türkiye'nin Yakın Siyasi Tarihi', 'AK Parti İktidarında Kadın Politikaları', 'Etkili İletişim', 'Medya Okuryazarlığı' gibi ana başlıklar eğitimde masaya yatırılıyor.

Cumartesi günü AK Parti Van İl Başkanlığı'ndan İl Kadın Kolları Başkanlığı ev sahipliğinde başlayan 'Siyaset Akademisi Kadın' programı ilk günden yoğun ilgi gördü. AK Parti Van İl Başkanlığı'nda düzenlenen program AK Parti Ankara Milletvekili Zeynep Yıldız, MKYK Üyesi Eğitimci ve Çevre Bilimci Sema Arıoğlu, MKYK Üyesi ve İl Koordinatörü Sümeyye Esenyel, Etkili İletişim Uzmanı Nur Haktan Aydoğan, AK Parti Van İl Başkanı Kayhan Türkmenoğlu, İl Başkan Yardımcısı Abdullah Çalım, Kadın Kolları Başkanı Havva Duran, eski kadın kolları başkanları, ilçe kadın başkanları ve çok sayıda kadın üye katılım sağladı.

DURAN: "SİYASET AKADEMİSİ AK PARTİ'NİN BİR GELENEĞİDİR"

'Kadınlarla Büyük Türkiye Yolunda' sloganıyla düzenlenen 'Siyaset Akademisi Kadın' programı kapsamında ilk olarak kürsüye çıkan Kadın Kolları Başkanı Havva Duran, AK Parti iktidarında kadınların yeni atılımlar ortaya koyduğunu belirterek, "Kadınlarla Büyük Türkiye yolunda başlatmış olduğumuz 'Siyaset Akademisi Kadın' programına bugün itibariyle başlamış bulunuyoruz.

Akademinin ilk dersini bugün başlatmış olacağız. Genel Merkez AR-GE Birim Başkanlığımızın 30 büyükşehirde başlatmış olduğu programın ilkini Van'da başlatıyoruz. 'Kadınlarımızla Büyük Türkiye Yolunda' adını verdiğimiz programda her kesimden, her meslekten hanım kardeşlerimizle bir aradayız. Siyaset Akademisi Ak Parti'nin bir geleneği olduğunu ve bu yol da yalnızca hanım kardeşlerimizle başlatmış olmaktan onur ve gurur duyuyorum. Ak Parti hükümetleri dönemlerinde, kadınlarımızın siyasetteki karar alma mekanizmalarında olduğu gibi, kadın varlığını artırmak için yeni atılımlar da ortaya koymuştur.

Ak Parti'nin yol hikayelerinde kadınların seçme ve seçilme hakkını tam olarak kullanmasını, büyük önem taşıdığını, her seçimde ve her yeni dönemde, siyasete kadın katılımını attırması ilgi görmüştür. Ülkemizin geleceğine ilişkin her vizyonu, her projeyi sizinle birlikte hayata geçirecek şekilde tasarlıyor ve uyguluyoruz. Ak Parti olarak engelleri kaldırdık. Eğitim ve üretim alanlarında tarihi bir başarıya imza attık. Kadınların siyasette daha fazla yer alması, siyasi okur yazarlığın arttırmayı hedefliyoruz. 'Siyaset Akademisi Kadın' programı kapsamında 7 başlık altında dersler verilecek. İlk dersimize Siyasal İletişim, Etkili İletişim, Çevre Bilinci, Türkiye Yüzyılı, Kadın Hakları, Aile ile ilgili Politikalar ve Kazanımlar konulu başlıklarla start vermiş olacağız" dedi.

TÜRKMENOĞLU: "BİLGİ SAHİBİ OLMADAN FİKİR ÜRETİLEMEZ"

AK Parti Van İl Başkanı Kayhan Türkmenoğlu, AK Parti siyasetinde Cumhurbaşkanı ve Genel Başkanları Recep Tayyip Erdoğan'ın hanımlara özel bir önem verdiğini belirterek, "Siyaset arenasına ne kadar çok hanım kardeşlerimizin katılması o kadar bizim zenginliğimizdir. O kadar çok başarımızdır. Hanım kardeşlerimizin siyasetteki gayretlerini, çalışmalarını ve özellikle karşılıksız sevdasının şahidiyim. Van'da da son yıllarda bayan kardeşlerimizin müthiş katılımı ile partimize zenginlik katıyoruz.

Bu işin katılımının yanı sıra bilgi sahibi olmaları hususunda da o kadar duyarlıdırlar. Bizim geçmiş yıllarda yapmış olduğumuz siyaset akademisi çalışmalarımızda yine katılımcıların yarısından fazlası yine bayan kardeşlerimizden oluşuyordu. Bugün de 30 büyükşehirde başlatılan 'Siyaset Akademisi Kadın' programda salonumuz doldu ve yer bulamadık.

Nasıl ki aktif işgücüne bayan kardeşlerimizin duyarlı olup, katılımlarını hep fırsatta görüyorsak, siyaset arenasında da kadın kardeşlerimizin duyarlı olduğunu ve bu konuda özellikle gelecekleriyle ilgili yatırımlarını yapmaları bizi mutlu etmiştir. Aramızda bulunan uzman kardeşlerimizi can kulağıyla dinleyelim. Bilgi sahibi olmadan hiçbir zaman fikir üretilemez. Bize soru sorunlara cevabını vermek için bilgi sahibi olmamız gerekiyor. Her kişiye verecek bir cevabımız olmalı. Ama o cevabı da buradan alacağımız eğitimler doğrultusunda vermeliyiz" diye konuştu.

"SİYASET AKADEMİSİNİ SON DERECE ÖNEMSİYORUZ"

Siyaset akademisinin bir okul, bir eğitim yuvası olduğuna dikkat çeken Türkmenoğlu, "Bize siyasetin öğretilmesinin yanında, toplumu, sosyolojiyi, psikolojiyi, medyayı, insan ilişkilerini, beden kullanımını bize öğretecekler. Bunlar zaten bizim almamız gereken eğitimlerdir. AK Parti'de siyaset yaptığımız için şanslıyız. AK Parti'yi dünya rol model alıyor. Bunu biz kendimize fırsat olarak görelim. Sahada ne konuştuğunu bilen, siyaset akademisinden mezun olan ve belgeli kardeşlerimiz var.

Bugün AK Parti'nin milletvekillerinden tutun bakanlarına kadar, gençlikten gelen değerli kardeşlerimize kadar her birisinin üst noktalara yer almasının altındaki temel nedenlerden birisi de siyaset akademisindeki eğitimlerden dolayı gelmesidir. Bu nedenle bu siyaset akademisini son derece önemsiyoruz. Bunun için biz hanım kardeşlerimizin dün olduğu gibi bugün de çok daha bu şehrimizin aktörleri olmasını, bu şehirde daha çok söz sahibi olması gerektiğini, bu şehirde hanım kardeşlerimizin daha fazla Ak Parti siyasetinde yer alması gerektiğinin altını çiziyoruz. İl başkanı olarak sonuna kadar sizinle beraberim.

Sizin bu siyaset arenasında başarılı olmanız, burada siyaset aktörleri içerisinde daha yüksek seviyelerde yer almanız için elimizden gelen her türlü gayreti göstereceğiz. 2023'e giden yolda sahaya çıktığımızda, bize sorulacak bir soruya elbette ki vereceğimiz bir cevabımız olmalı. O cevabı da inşallah burada bulacağız. Siyaset Akademisi'nden mezun olacak olan kişiler, kendilerine bir zenginlik katacaklar. Yani Çinlilerin dediği gibi, bir senin şahsındır onun yanına bıraktığın her sıfır senin bir kariyerindir. Bu belge de size bir kariyer kazandıracak. Bu eğitim programımızın başarılı bir şekilde tamamlanacağına yürekten inanıyorum" ifadelerini kullandı.

ESENYEL: "SİYASET BİR ÇÖZÜM SANATIDIR"

Son olarak kürsüye çıkan MKYK Üyesi ve İl Koordinatörü Sümeyye Esenyel, 'Siyaset Akademisi Kadın' programının siyasete yeni girecek olan kadınlara yol gösterici olacağını belirterek, "Van'a her gelişimde, kentin enerjisini, heyecanını hep görüyorum ama bugün yine çok güzel. Yoğun katılımdan dolayı çok mutluyum. Hep söylüyoruz; siyaset bir çözüm sanatıdır. İnşallah Siyaset Akademisi Kadın Programımızla birlikte, kadınlarımızın siyasette daha aktif rol alması, siyasete yeni girecek yâda deneyimleyecek olan kadınlarımıza yol gösterici olacağına inanıyorum. Bu programda emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Dersleri iyi dinleyelim. Derslerin sonunda bir sınav olacak ve sertifika verilecek" dedi. Program daha sonra basına kapalı devam etti.

Van Bölge Gazetesi