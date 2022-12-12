Van'da 'Siyaset Akademisi Kadın' başladı

AK Parti Genel Merkez AR-GE ve Eğitim Başkanlığı tarafından 'Kadınlarla Büyük Türkiye Yolunda' sloganıyla düzenlenen 'Siyaset Akademisi Kadın' programı AK Parti Van İl Kadın Kolları Başkanlığı ev sahipliğinde başladı.

POLİTİKA 12.12.2022, 11:22
Van'da 'Siyaset Akademisi Kadın' başladı

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları öncülüğünde düzenlenen ve 30 büyükşehirde gerçekleştirilen 'Siyaset Akademisi Kadın' programı Van'da da AK Parti Van İl Kadın Kolları Başkanlığı ev sahipliğinde başladı. AK Parti Siyaset Akademisi'nde kadınlar 3 haftada 8 farklı ders görecek. Siyaset Akademisinin 20'nci dönem programı, siyasette daha çok kadının yer almasını sağlamak hedefiyle hazırlanırken, 'Kadınlarla Büyük Türkiye Yolunda' sloganıyla düzenlenen 'Siyaset Akademisi Kadın' programı kapsamında kadınların siyasal okur yazarlığını artırmak, siyaset alanına ilgi çekmek ve farkındalık oluşturulması amaçlanıyor.

Aile içi iletişim, aile ve çocuk politikaları gibi başlıkların işleneceği 'Siyaset Akademisi Kadın' programında, kişisel gelişim içerikli dersler de yer alacak. Ayrıca katılımcılara AK Parti'nin icraatları anlatılacak.  'Siyaset Akademisi Kadın' 20'nci dönem programımızdaki dersler, AK Parti yöneticileri, belediye başkanları ve alanında uzman isimler tarafından aktarılıyor.

Ayrıca kişisel gelişim ve motivasyon derslerine de programda yer veriliyor. Haftada 2 ders olmak üzere toplamda 12 dersin işleneceği 'Siyaset Akademisi Kadın' programı kapsamında 'Türkiye'nin Yakın Siyasi Tarihi', 'AK Parti İktidarında Kadın Politikaları', 'Etkili İletişim', 'Medya Okuryazarlığı' gibi ana başlıklar eğitimde masaya yatırılıyor.

Cumartesi günü AK Parti Van İl Başkanlığı'ndan İl Kadın Kolları Başkanlığı ev sahipliğinde başlayan 'Siyaset Akademisi Kadın' programı ilk günden yoğun ilgi gördü. AK Parti Van İl Başkanlığı'nda düzenlenen program AK Parti Ankara Milletvekili Zeynep Yıldız, MKYK Üyesi Eğitimci ve Çevre Bilimci Sema Arıoğlu, MKYK Üyesi ve İl Koordinatörü Sümeyye Esenyel, Etkili İletişim Uzmanı Nur Haktan Aydoğan, AK Parti Van İl Başkanı Kayhan Türkmenoğlu, İl Başkan Yardımcısı Abdullah Çalım, Kadın Kolları Başkanı Havva Duran, eski kadın kolları başkanları, ilçe kadın başkanları ve çok sayıda kadın üye katılım sağladı.

DURAN: "SİYASET AKADEMİSİ AK PARTİ'NİN BİR GELENEĞİDİR"

'Kadınlarla Büyük Türkiye Yolunda' sloganıyla düzenlenen 'Siyaset Akademisi Kadın' programı kapsamında ilk olarak kürsüye çıkan Kadın Kolları Başkanı Havva Duran, AK Parti iktidarında kadınların yeni atılımlar ortaya koyduğunu belirterek, "Kadınlarla Büyük Türkiye yolunda başlatmış olduğumuz 'Siyaset Akademisi Kadın' programına bugün itibariyle başlamış bulunuyoruz.

Akademinin ilk dersini bugün başlatmış olacağız. Genel Merkez AR-GE Birim Başkanlığımızın 30 büyükşehirde başlatmış olduğu programın ilkini Van'da başlatıyoruz. 'Kadınlarımızla Büyük Türkiye Yolunda' adını verdiğimiz programda her kesimden, her meslekten hanım kardeşlerimizle bir aradayız. Siyaset Akademisi Ak Parti'nin bir geleneği olduğunu ve bu yol da yalnızca hanım kardeşlerimizle başlatmış olmaktan onur ve gurur duyuyorum. Ak Parti hükümetleri dönemlerinde, kadınlarımızın siyasetteki karar alma mekanizmalarında olduğu gibi, kadın varlığını artırmak için yeni atılımlar da ortaya koymuştur.

Ak Parti'nin yol hikayelerinde kadınların seçme ve seçilme hakkını tam olarak kullanmasını, büyük önem taşıdığını, her seçimde ve her yeni dönemde, siyasete kadın katılımını attırması ilgi görmüştür. Ülkemizin geleceğine ilişkin her vizyonu, her projeyi sizinle birlikte hayata geçirecek şekilde tasarlıyor ve uyguluyoruz. Ak Parti olarak engelleri kaldırdık. Eğitim ve üretim alanlarında tarihi bir başarıya imza attık. Kadınların siyasette daha fazla yer alması, siyasi okur yazarlığın arttırmayı hedefliyoruz. 'Siyaset Akademisi Kadın' programı kapsamında 7 başlık altında dersler verilecek. İlk dersimize Siyasal İletişim, Etkili İletişim, Çevre Bilinci, Türkiye Yüzyılı, Kadın Hakları, Aile ile ilgili Politikalar ve Kazanımlar konulu başlıklarla start vermiş olacağız" dedi.

TÜRKMENOĞLU: "BİLGİ SAHİBİ OLMADAN FİKİR ÜRETİLEMEZ"

AK Parti Van İl Başkanı Kayhan Türkmenoğlu, AK Parti siyasetinde Cumhurbaşkanı ve Genel Başkanları Recep Tayyip Erdoğan'ın hanımlara özel bir önem verdiğini belirterek, "Siyaset arenasına ne kadar çok hanım kardeşlerimizin katılması o kadar bizim zenginliğimizdir. O kadar çok başarımızdır. Hanım kardeşlerimizin siyasetteki gayretlerini, çalışmalarını ve özellikle karşılıksız sevdasının şahidiyim. Van'da da son yıllarda bayan kardeşlerimizin müthiş katılımı ile partimize zenginlik katıyoruz.

Bu işin katılımının yanı sıra bilgi sahibi olmaları hususunda da o kadar duyarlıdırlar. Bizim geçmiş yıllarda yapmış olduğumuz siyaset akademisi çalışmalarımızda yine katılımcıların yarısından fazlası yine bayan kardeşlerimizden oluşuyordu. Bugün de 30 büyükşehirde başlatılan 'Siyaset Akademisi Kadın' programda salonumuz doldu ve yer bulamadık.

Nasıl ki aktif işgücüne bayan kardeşlerimizin duyarlı olup, katılımlarını hep fırsatta görüyorsak, siyaset arenasında da kadın kardeşlerimizin duyarlı olduğunu ve bu konuda özellikle gelecekleriyle ilgili yatırımlarını yapmaları bizi mutlu etmiştir. Aramızda bulunan uzman kardeşlerimizi can kulağıyla dinleyelim. Bilgi sahibi olmadan hiçbir zaman fikir üretilemez. Bize soru sorunlara cevabını vermek için bilgi sahibi olmamız gerekiyor. Her kişiye verecek bir cevabımız olmalı. Ama o cevabı da buradan alacağımız eğitimler doğrultusunda vermeliyiz" diye konuştu.

"SİYASET AKADEMİSİNİ SON DERECE ÖNEMSİYORUZ"

Siyaset akademisinin bir okul, bir eğitim yuvası olduğuna dikkat çeken Türkmenoğlu, "Bize siyasetin öğretilmesinin yanında, toplumu, sosyolojiyi, psikolojiyi, medyayı, insan ilişkilerini, beden kullanımını bize öğretecekler. Bunlar zaten bizim almamız gereken eğitimlerdir. AK Parti'de siyaset yaptığımız için şanslıyız. AK Parti'yi dünya rol model alıyor. Bunu biz kendimize fırsat olarak görelim. Sahada ne konuştuğunu bilen, siyaset akademisinden mezun olan ve belgeli kardeşlerimiz var.

Bugün AK Parti'nin milletvekillerinden tutun bakanlarına kadar, gençlikten gelen değerli kardeşlerimize kadar her birisinin üst noktalara yer almasının altındaki temel nedenlerden birisi de siyaset akademisindeki eğitimlerden dolayı gelmesidir. Bu nedenle bu siyaset akademisini son derece önemsiyoruz. Bunun için biz hanım kardeşlerimizin dün olduğu gibi bugün de çok daha bu şehrimizin aktörleri olmasını, bu şehirde daha çok söz sahibi olması gerektiğini, bu şehirde hanım kardeşlerimizin daha fazla Ak Parti siyasetinde yer alması gerektiğinin altını çiziyoruz. İl başkanı olarak sonuna kadar sizinle beraberim.

Sizin bu siyaset arenasında başarılı olmanız, burada siyaset aktörleri içerisinde daha yüksek seviyelerde yer almanız için elimizden gelen her türlü gayreti göstereceğiz. 2023'e giden yolda sahaya çıktığımızda, bize sorulacak bir soruya elbette ki vereceğimiz bir cevabımız olmalı. O cevabı da inşallah burada bulacağız. Siyaset Akademisi'nden mezun olacak olan kişiler, kendilerine bir zenginlik katacaklar. Yani Çinlilerin dediği gibi, bir senin şahsındır onun yanına bıraktığın her sıfır senin bir kariyerindir. Bu belge de size bir kariyer kazandıracak. Bu eğitim programımızın başarılı bir şekilde tamamlanacağına yürekten inanıyorum" ifadelerini kullandı.

ESENYEL: "SİYASET BİR ÇÖZÜM SANATIDIR"

Son olarak kürsüye çıkan MKYK Üyesi ve İl Koordinatörü Sümeyye Esenyel, 'Siyaset Akademisi Kadın' programının siyasete yeni girecek olan kadınlara yol gösterici olacağını belirterek, "Van'a her gelişimde, kentin enerjisini, heyecanını hep görüyorum ama bugün yine çok güzel. Yoğun katılımdan dolayı çok mutluyum. Hep söylüyoruz; siyaset bir çözüm sanatıdır. İnşallah Siyaset Akademisi Kadın Programımızla birlikte, kadınlarımızın siyasette daha aktif rol alması, siyasete yeni girecek yâda deneyimleyecek olan kadınlarımıza yol gösterici olacağına inanıyorum. Bu programda emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Dersleri iyi dinleyelim. Derslerin sonunda bir sınav olacak ve sertifika verilecek" dedi.  Program daha sonra basına kapalı devam etti.

Van Bölge Gazetesi

Yorumlar (0)
Namaz Vakti 12 Aralık 2022
İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı
Puan Durumu
Takımlar O P
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 13 29
2. Galatasaray 13 27
3. Adana Demirspor 13 24
4. Konyaspor 14 24
5. Başakşehir 13 24
6. Kayserispor 14 23
7. Trabzonspor 13 23
8. Beşiktaş 13 22
9. Alanyaspor 14 17
10. Gaziantep FK 13 16
11. Antalyaspor 12 16
12. Giresunspor 13 15
13. Kasımpaşa 13 15
14. Hatayspor 13 14
15. Karagümrük 13 13
16. Ankaragücü 13 13
17. Sivasspor 14 11
18. İstanbulspor 13 8
19. Ümraniye 13 7
Takımlar O P
1. Eyüpspor 16 37
2. Rizespor 16 29
3. Keçiörengücü 16 29
4. Samsunspor 16 28
5. Bodrumspor 16 28
6. Pendikspor 15 26
7. Boluspor 16 26
8. Bandırmaspor 16 25
9. Manisa FK 16 24
10. Sakaryaspor 16 22
11. Altay 16 21
12. Göztepe 15 21
13. Adanaspor 16 18
14. Erzurumspor 16 17
15. Tuzlaspor 16 16
16. Ö.K Yeni Malatya 16 12
17. Altınordu 16 12
18. Denizlispor 16 9
19. Gençlerbirliği 16 7
Takımlar O P
1. Arsenal 14 37
2. M.City 14 32
3. Newcastle 15 30
4. Tottenham 15 29
5. M. United 14 26
6. Liverpool 14 22
7. Brighton 14 21
8. Chelsea 14 21
9. Fulham 15 19
10. Brentford 15 19
11. Crystal Palace 14 19
12. Aston Villa 15 18
13. Leicester City 15 17
14. Bournemouth 15 16
15. Leeds United 14 15
16. West Ham United 15 14
17. Everton 15 14
18. Nottingham Forest 15 13
19. Southampton 15 12
20. Wolves 15 10