Vali Bilmez Vanlılarla vedalaştı

Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Ankara’ya Vali Mülkiye Başmüfettişi olarak atanan Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, düzenlenen uğurlama töreninde vatandaşlarla vedalaştı.

POLİTİKA 19.05.2022, 18:28
Vali Bilmez Vanlılarla vedalaştı

Resmi Gazete'de yayımlanan 'Cumhurbaşkanlığı Valiler Atama Kararnamesi' ile 10 ilin valisinin yeri değiştirilmiş, 9 ilin valisi Vali Mülkiye Başmüfettişliği görevine getirilirken, 9 ile ise yeni vali atanmıştı. Kararnameyle Van Valisi Mehmet Emin Bilmez de Vali Mülkiye Başmüfettişliğine atanmıştı. Van Valisi Bilmez ve eşi Meral Bilmez, düzenlenen uğurlama töreninde kentteki kamu kurumu ve sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin yana sıra vatandaşlarla vedalaştı.

“Van’ın kronikleşmiş birçok sorununu çözmeye çalıştık”
Uğurlama töreninde konuşan Vali Bilmez, 3,5 yıl önce Van’a vali olarak atandığını, görev sonrası yine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın takdirleriyle İçişleri Bakanlığı Vali Mülkiye Başmüfettişi olarak atandığını anımsattı. Bugün Van’dan ayrılacağını ifade eden Vali Bilmez, “Bu süre içinde bütün Van halkının desteğini, samimiyetini ve güzel tarafını gördük.

Van’ın kronikleşmiş birçok sorununu çözmeye çalıştık. Özellikle kronikleşmiş çevre yolunun ihalesi yapılarak tamamlandı. İnşallah kısa süre içinde çevre yolu bitecek. Sahil yolu da rayına girdi. Yapımına başlandı ve inşallah birkaç aya kadar kullanılabilecek noktaya gelecek. Van Gölü’nün kirlenmemesi için İleri Biyolojik Arıtma Tesisi'nin yapılması gerekiyordu ve gelen desteklerle bunu da bitirdik.

Dip çamur temizliğine de başladık. Van Gölü’nde sahil güvenliğin kurulmasıyla gölümüzün deniz olduğu tescillenmiş oldu. Bize, Vanlılara hizmet fırsatı veren Cumhurbaşkanımıza, bakanlarımıza ve desteğini gördüğümüz tüm devlet büyüklerimize teşekkür ederim” dedi.

"Van’ı ve Vanlıları sevindirecek her olay bizi de sevindirir"
Ankara’daki görevinde Van’daki bütün gelişmeleri takip edeceklerini dile getiren Bilmez, “Vanlıları üzen her olay bizleri de üzecektir. Bu kadim şehrin potansiyeli çok yüksek. İnşallah sanayi ve turizmde çok güzel noktalara gelir. Genç nüfusu yüksek olan ilimiz için bizler de çalışma yürüttük. 12 fabrikanın yapımı devam ediyor ve bitmesiyle 13 bin civarında kişiyi istihdam edecektir.

5 İran fabrikasının da temeli atıldı. Onlardan biri ilimizde kurulan en büyük özel fabrika olacaktır. Gençlerimiz hayatlarını kazanmak için başka illere gitmek zorunda kalmayacaklar. Güvenliğimize, asayişimize ve huzurumuza sahip çıktıkça buraya çok fabrika geleceğini biliyoruz. Van’a yatırım yapan ve yapacak olan iş adamlarına teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Van Spor Futbol Kulübü'ne görev süresince destek verdiklerini de belirten Bilmez, taraftara da Van Spor’a sahip çıkmaları çağrısında bulundu. Vatandaşlarla vedalaşmasının ardından Vali Bilmez kentten ayrıldı.iha

Yorumlar (0)
20
parçalı az bulutlu
Namaz Vakti 19 Mayıs 2022
İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı
Puan Durumu
Takımlar O P
Takımlar O P
1. Trabzonspor 37 81
2. Fenerbahçe 37 70
3. Konyaspor 37 67
4. Başakşehir 37 62
5. Alanyaspor 37 61
6. Beşiktaş 37 58
7. Antalyaspor 37 58
8. Karagümrük 37 57
9. Adana Demirspor 37 52
10. Sivasspor 37 51
11. Galatasaray 37 51
12. Kasımpaşa 37 50
13. Hatayspor 37 50
14. Kayserispor 37 47
15. Giresunspor 37 45
16. Gaziantep FK 37 43
17. Rizespor 37 36
18. Altay 37 34
19. Göztepe 37 28
20. Ö.K Yeni Malatya 37 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 35 67
2. Ümraniye 35 67
3. Bandırmaspor 35 61
4. İstanbulspor 35 59
5. Erzurumspor 35 58
6. Eyüpspor 35 54
7. Manisa Futbol Kulübü 36 49
8. Tuzlaspor 35 49
9. Samsunspor 35 48
10. Gençlerbirliği 35 48
11. Keçiörengücü 35 48
12. Boluspor 35 47
13. Denizlispor 35 46
14. Altınordu 35 45
15. Adanaspor 35 45
16. Bursaspor 35 41
17. Kocaelispor 35 41
18. Menemen Belediyespor 35 38
19. Balıkesirspor 35 12
Takımlar O P
1. M.City 37 90
2. Liverpool 37 89
3. Chelsea 36 70
4. Tottenham 37 68
5. Arsenal 37 66
6. M. United 37 58
7. West Ham United 37 56
8. Wolverhampton Wanderers 37 51
9. Leicester City 36 48
10. Brighton 37 48
11. Brentford 37 46
12. Newcastle 37 46
13. Crystal Palace 36 45
14. Aston Villa 36 44
15. Southampton 37 40
16. Everton 36 36
17. Leeds United 37 35
18. Burnley 36 34
19. Watford 37 23
20. Norwich City 37 22