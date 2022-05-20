Tuşba Belediyesinin ‘turizm imar planı’ tarım dışı kullanım izni onaylandı

Van’ın Tuşba Belediyesinin Van Gölü’nün en güzel koylarını barındıran sahil kesiminin turizme kazandırılması için yürüttüğü ‘Turizm İmar Planı’ çerçevesinde tarım dışı kullanım izni Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından onaylandı.

POLİTİKA 20.05.2022, 17:21 20.05.2022, 17:23
Tuşba Belediyesinin ‘turizm imar planı’ tarım dışı kullanım izni onaylandı

İlçenin Bardakçı Mahallesi’nden başlayarak Çitören, Mollakasım, Ayanıs ve Yeşilsu Mahalleleri ile Çolpan Mahallesi’ni kapsayan toplam 2 bin 300 hektarlık kıyı şeridinin hazırlanan nazım ve uygulama ‘Turizm İmar Planı’na bakanlıktan onay çıktı. Belediye Başkanı Salih Akman’ın uzun süredir takip ettiği Turizm İmar Planı, ilçenin kaderini değiştirecek.

Denize veya göle kıyısı olan şehirlerin, imar planına göre yapılaşma olmadığı takdirde çarpık yapılaşmanın meydana geldiğini belirten Başkan Akman, “Hiçbir imar uygulaması görmeden, fenni mesuller tarafından inşa edilmeyen yapılar zamanla tehlike saçmakta, çirkin bir görüntüye sebep olmaktadır. Vatandaşların kıyıyı kullanamamasına sebebiyet vermektedir. Bu sebep bu tür kıyı şeridinde bulunan il ve ilçelerin nazım ve uygulama imar planlarının daha yapılaşma başlamadan yapılması, bu doğrultuda alt yapılarının hazırlanması ve gelişecek olan şehirlerin buna önceden hazırlık yapması gerekmektedir” dedi.

Turizm amaçlı imar planı ile Van Gölü’nün kıyı şeridini ülke turizmine katkıda bulunması amacıyla hizmete açmayı hedeflediklerini dile getiren Başkan Akman, “Turizm İmar Planı’nın uygulamaya geçmesiyle Tuşba’mız gerek Ege ve Akdeniz’i aratmayan temiz deniz suyu ve sahili gerekse inanç ve kültür turizm ile bölgenin turizm merkezi haline gelecektir.Bu da bölge insanı için iş ve aş demektir” ifadelerini kullandı.

Turizm İmar Planı’nın hayata geçirilmesi için katkı sağlayan herkese teşekkür eden Başkan Akman, “Başta Tarım ve Orman Bakanımıza, bakan yardımcımıza, Tarım ve Orman Bakanlığı, dönemin Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez’e, AK Parti Van milletvekillerine, Van YYÜ Rektörüne, AK Parti Van İl Başkanına, Van Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreterine, Büyükşehir Belediyesi İmar Daire Başkanına ve Tuşba Belediyesi İmar Müdürüne, il ve ilçem adına teşekkür ederim” şeklinde konuştu.

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