Seçim barajı nedir? Türkiye de seçim barajı ne oldu?

Milliyetçi Hareket Partisi Lideri Devlet Bahçeli'nin seçim barajına ilişkin değerlendirmesi günün en çok konuşulan konularından biri oldu. Seçim barajının yüzde kaç olacağı siyasi kulislerde tartışılırken MHP Lideri Devlet Bahçeli, barajın yüzde 7 olacağını duyurdu. Bu tartışmaların ışığında Seçim barajı nedir? Türkiye ve dünyada seçim barajı yüzde kaç? sorularına yanıt aranıyor.

"SEÇİM BARAJ YÜZDE 7 OLARAK TESCİLLENDİ"

Gündemdeki gelişmeleri değerlendiren MHP Lideri Devle Bahçeli, Cumhur İttifakı’nın baraj kararı yüzde 7 olarak tescillendiğini belirtti.

Devlet Bahçeli konuşmasında şu ifadelere yer verdi: "Cumhur İttifakı’nın iki ana partisi kurulan bir komisyon marifetiyle, seçim sistemi ve barajın oranı hususunda samimi ve iyi niyetli şekilde görüşmeler yapmışlardır.

Sayın Cumhurbaşkanımız Bosna-Hersek ve Karadağ ziyaretinin ardından uçakta bulunan basın mensuplarına barajın yüzde 7 olacağını açıklamıştır.

Nitekim baraj konusundaki arayış ve çalışmalar bu açıklamayla noktalanmış ve Cumhur İttifakı’nın baraj kararı yüzde 7 olarak tescillenmiştir. Artık başka bir değerlendirmeye de gerek kalmamıştır."

SEÇİM BARAJI NEDİR?

Yeniden gündeme gelen seçim barajı, seçimlerde kanunlarca belirlenmiş oy oranlarına göre, meclise girecek siyasi partilerin belirlenmesini sağlayan bir uygulamadır.

Seçim barajı, daha önceden kanunlarla belirlenmiş oy oranlarına ulaşan partilerin mecliste temsil edilmesini sağlar, böylece siyasal görüşleri belirli çatılar altında birleştirir ve sağlıklı kararlar alınmasında, çoğunluğun fikrini temsil eden partilerin görüşleri doğrultusunda kanunların ve sistemlerin şekillendirilmesinde önemli katkı sağlayan bir uygulamadır.

TÜRKİYE'DE SEÇİM BARAJINDAKİ DEĞİŞŞİKLİKLER

12 Eylül 1980 askerî darbesinden sonra seçim barajı (10 Haziran 1983 tarihli 2839 sayılı kanunla) %10 seviyesine yükseltilmiştir.

Günümüzde, dünya ülkelerinde seçim barajı yüzde 0 ila 5 arasında değişirken, bu oranın Türkiye'de yüksek olması eleştiriliyordu.

ÜLKELERE GÖRE SEÇİM BARAJLARI NASIL?

Yunanistan 3%

Norveç 4%

İsveç 4%

Ukrayna 5%

Rusya 7%

Polonya 5%

Hırvatistan 5%



Belçika 5%

Avusturya 4%