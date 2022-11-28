Sarıgül: Milletvekilleri Van'ın sorunlarıyla ilgilenmiyor

Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül ve beraberindeki Genel Başkan Yardımcıları Dr. Aziz Murat Hatipağaoğlu, Hüseyin Güzel, Şaban Ulutaş, Zeynel Abidin Aktay, Kadın Kolları Genel Başkanı Kader Yiğit, Ankara İl Başkanı Fuat Bakan, Muş İl Başkanı Tuncer Yıldırım, Bitlis İl Başkanı Vedat Öztürk ve Hakkâri İl Başkanı Nihat Ölmez, Cumartesi günü Van'a geldi.

Havaalanında Van İl Başkanı Vural Bayri ve partililer tarafından karşılanan Genel Başkan Sarıgül ve beraberindeki heyet, daha sonra il başkanlığı binası geçti. Burada basın mensuplarıyla bir araya gelen Sarıgül, Van ve ülke gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu. Van'ın, turizme, hayvancılığa, tarıma bağlı sanayileşmeye müsait olduğunu belirten Sarıgül, Van'da fabrikaların kurulmasını, turizm tesislerinin açılmasını, tarım ve hayvancılığa yönelik projelerin hayata geçirilmesini ve sınır ticaretinin iyi noktalara gelmesini arzuladıklarını ifade etti.

"VAN, TÜRKİYE'NİN ÖNEMLİ ATAR DAMARLARINDAN BİR TANESİDİR"

Parti binasında Türkiye Değişim Partisi Van İl Başkanı Vural Bayri'nin açılış konuşmasının ardından açıklamalarda bulunan Genel Başkan Mustafa Sarıgül, yeniden Van'da olmaktan sevinç, onur ve gurur duyduğunu belirterek, "Van depreminde bir gün sonra sabahın erken saatlerinde buraya gelen ilk siyasilerde bir tanesiyim. O dönem Van'ın bütün köylerine kadar gittik. O tarihte buraya birçok siyasi geldi ve gittik. Birçok belediye başkanı geldi ve gitti. Ama Van'a kalıcı eser bırakan belediye başkanı olmaktan da büyük mutluluk duyuyorum. 78 tane öğretmenimiz o dönem göçük altında kaldı. İyi ki 78 öğretmenimiz adına Van Şişli Öğretmen Evi'ni yaptırmışız. Şu anda Van Şişli Öğretmen Evi de burada birçok ihtiyacı da gideriyor. Ben Van'ı biliyorum. Vanlı da beni biliyor. Van'ın bütün sorunlarını biliyorum.

Van, Türkiye'nin önemli atar damarlarından bir tanesidir. Takip ediyorum. Biz Van'ı seçimden seçime hatırlayanlardan değiliz. Van Çevre Yolu'nu geçen sene geldiğimde dile getirmiştim, maalesef aynı noktada duruyor. Çevre Yolu yapımı nedeniyle uygulanan 18'inci maddeden dolayı birçok Vanlı kardeşimizin mağdur olduğunu görüyoruz. Her yerde olduğu gibi Van'da da özellikle işsizlik konusu, yoksulluk konusu ve göçmen sorunu var. Van'da göl var, tarih var, kültür var. Van, turizme müsait, hayvancılığa müsait, tarıma bağlı sanayileşmeye müsait ama Van'a fabrika kurulsun, Van'a turistik tesis açılsın, Van'a tarım ve hayvancılıkla ilgili projeleri yapılsın, Van gerçekten de sınır ticaretinde de çok iyi bir noktada olsun istiyoruz. Van Şehir Stadyumu'nun biran önce yapılmasını arzu ediyoruz.

Ama bunlarla uğraşan Van milletvekillerini yok denecek kadar az olduğunu görüyorum. Van milletvekilleri, gözlerini genel merkezlere dikmişler, genel merkezde siyaset yapıyorlar. Genel merkezden Van'a neredeyse gelmiyorlar. İki parti de Vanlının oyunu cepte görüyor. Buna güvenerek Van'daki yurttaşlarımızın içinde değil, genel merkezlerde siyaset yapıyorlar. Halktan kopmuş, milletten uzağa düşmüş siyasetçi modeline artık son vereceğiz. Bu seçimde, milletimize tepeden bakan, milletimize sırtını dönen siyasetçilerin son seçimi olacak. Milletin derdini bilmeyenler gidecek, milletin derdini derdi bilenler gelecek" dedi.

"VAN'DA İŞSİZ, YÜZÜ GÜLMEYEN BİR TEK VATANDAŞIMIZ KALMAYACAK"

Özellikle tarım ve hayvancılık anlamında Van'a çok büyük önem verilmesi gerektiğini belirten Sarıgül, "Otoyollardan, köprülerden, araç geçiş garantisi var, ama tarıma ve hayvancılığa alım garantisi yok. Türkiye Değişim Partisi iktidarında çiftçilerimiz ne üretiyorsa, alım garantisi vereceği ve alacağız. 5 yıl boyunca çiftçilerimize gübre, ilaç, tohum ve mazot desteği vereceğiz. Van tarımda ve hayvancılıkta Türkiye'nin bir numarası olacak. Tarım ve hayvancılığı geliştirecek işletmeleri de yüzde yüz koyacağız. Iğdır, Kars, Ardahan, Van bölgesinde özellikle Van'da bir serbest bölge yapacağız. Bir Dubai modeli yapacağız. Nasıl Dubai'ye binlerce insan gidiyorsa, bu bölgeye de binlerce insan gelecek. Türki Cumhuriyetlerde yaşayan 150 milyon yurttaşımız var.

Onlar Almanya'ya, Fransa'ya, İngiltere'ye gitmek istemiyor, Van'a gelmek istiyor. Van'da yapacağız bir Dubai modeli ile Van 150 milyon Türki Cumhuriyetlerdeki vatandaşları buraya çekecek. Otelleriyle, turizm merkezleriyle, konaklama alanlarıyla, işletmeleriyle, Van inanın ki Türkiye Değişim Partisi iktidarında Dubai'yi geçecek. Serbest ticaret bölgesi olacak ve Van'da işsiz, yüzü gülmeyen bir tek vatandaşımız kalmayacak. Ermenistan Sınır Kapısı'nın derhal açılması gerekiyor. İkili ilişkiler kurularak bu kapının mutlaka açılması gerekiyor. Özellikle sınır ticaretinin serbest olması gerekiyor. Teminatın kaldırılması lazım.

Vatandaşlar sınır ticaretini nasıl arzu ediyorsa yapmalıdır. Van'da para kazanacak bir vatandaşımız, Van'da kazandığı bu parayla çoluğunu, çocuğunu okutacak onlara daha iyi bir gelecek hazırlayacak. Sınır ticaretini iktidarımızda serbest yapacağız. Böylece ülke ekonomisine de ciddi katkısı olacak. Özel sektörün olmadığı yerde devlet devreye girecek ve Van Et Kombine merkezleri gibi birçok merkez de açılacak" diye konuştu.

"VANSPOR'UN HİÇBİR SAHİBİ YOK"

Vanspor ile ilgili önemli açıklamalarda bulunan Sarıgül, "Uzun yıllar önce Vanspor bugünkü Süper Lig olan 1. Lig'deydi. Muazzam bir çalışması ve başarısı vardı. Vanspor, İstanbul'a geldiği zaman İstanbul'da ne kadar Vanlı var ise, Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş maçlarında tribünde Vanspor'u desteklemek için gelirdi. Bugün baktığımızda Doğu'nun en büyük kenti, Doğu'nun Türki Cumhuriyetlere açılan önemli bir kapısı olan Van'da Vanspor Süper Lig'de değil. Vanspor'un hiçbir sahibi yok. Bunu kesinlikle doğru bulmuyoruz. Van'da 50-60 bin kişilik stadyum yapmaya gerek yok. Büyük stadları doğru bulmuyoruz.

Van'da yapılacak olan 15 bin kişilik bir stadyum, Van'ın ihtiyacını en güzel şekilde karşılar. Vanspor'un mutlaka 1. Lig'de olması Van için bir eğlencedir. Van için bir güzelliktir. Van'ın tanıtımına iyi bir katkıdır ve Vanspor'un Süper Lig'de olması, bir renktir. Turizm açısında da son derece önemlidir. İktidarımızda Vanspor'u Süper Lig'de göreceğiz. Tekrar Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve diğer takımlar tekrar Van'a gelecek ve Van'a renk katacaklar. Van'da ve Türkiye'de bir demokrasi sofrası kuracağız. Bu sofrada 84 kişinin değil, 84 milyonun karnı doyacak. Türkiye Değişim Partisi olarak bir af çağrısında bulunduk. Bu yaptığımız af çağrısı siyasi bir çağrı değil, vicdani bir çağrıdır. Bu af çağrımızda özellikle binlerce gencimiz uyuşturucu batağına bulaştırılmış. Bu gençlerimiz perişan. Cezaevlerinde dünyaya gelen binlerce çocuğumuz var.

O çocuklar da hayatlarına kavuşamadılar. Yine çeşitli sebeplerden anne ve babaları cezaevlerinde olan, dışarıda dünyaya gelmiş binlerce çocuk var. Anneler için, babalar için, çocuklar 'Affet Türkiyem' kampanyamızdan kesinlikle siyasi bir şey beklemiyoruz. Affet Türkiyem' kampanyamızı yoğunlaştıracağız. Af çıkana kadar da bu konunun takipçisi olacağız" ifadelerini kullandı.

"ÜLKEMİZİN SORUNLARINI TEK TEK ÇÖZECEĞİZ"

Türkiye'yi 20 yıldır yöneten Ak Parti'nin artık yorulduğunu söyleyen Sarıgül, "Enerjisi kalmadı, ülkemizi bu durumdan mutluluğa çıkaracak, barışı, özgürlüğü, demokrasiyi, insan haklarını ve bireyin mutluluğunu en önde tutan parti Türkiye Değişim Partisi'dir. Buradan halkımıza bir kez daha çağrıda bulunuyorum. Meyvesiz ağacı artık sallamayın, denenmişleri bir kez daha denemeyin. Türkiye Değişim Partisi, liyakatli merhametli, deneyimli ve ehliyetli kadrolarıyla, iktidara hazır bir partidir. İş başına geleceğiz ve ülkemizin sorunlarını tek tek çözeceğiz. Ülkemizde senin demokrasin, benim demokrasim olmayacak.

Milletimizin demokrasisi olacak. Hukukun üstünlüğü ve demokrasi içerisinde ülkemizi saygıyla ve sevgiyle yöneteceğiz. Devletimizi liyakatle ve adaletle yöneteceğiz. Bizim dönemimizde mülakatlar kalkacak. Sınavda başarılı olan gençlerimiz mülakatta kalıyor. Bunu kesinlikle doğru bulmuyoruz. Mülakatları yüzde yüz kaldıracağız. Atanamayan öğretmenlerin tamamını bir ay içerisinde mutlaka atayacağız. Çünkü Türkiye Değişim Partisi olarak, üretim diyoruz. Tarlada, fabrikada üretim, kamuda ise dürüst bir yönetim diyoruz. Türkiye Değişim Partisi olarak demokrasiyi, insan haklarını, bireyin mutluluğunu, kültürlerin barış içerisinde yaşamasını savunan bir partiyiz. Bir Kürt vatandaşımız Kürt gibi yaşamak istiyorsa, bunun kime ne zararı olabilir. Bırakın herkes kendi kimliğini serbestçe ifade edebilsin.

Herkes kendi inancını, kendi kültürünü ve kendi geleneklerini özgürce yaşasın. Herkesin insan haklarına sahip olduğu, onuru ile yaşadığı, gerçek bir demokraside çözülemeyecek sorun yoktur. Gerçek demokrasiyi hukukun üstünlüğünde kuracak olan parti Türkiye Değişim Partisi'dir. Türkiye Değişim Partisi, vicdandır, merhamettir. Türkiye Değişim Partisi berekettir, adalettir. Türkiye'mizi varlığa, berekete, adalete ve huzura kavuşturacak olan parti; Türkiye Değişim Partisi'dir. Türkiye Değişim Partisi, Malazgirt'ten, Kocatepe'ye, tam bağımsız Türkiye diyen bir partidir. Türkiye Değişim Partisi ulusal birliğin adıdır. Türkiye Değişim Partisi inançlara saygılı, laikliğin adıdır.

Türkiye Değişim Partisi Fatih Sultan Mehmet'ler de bizim, Mustafa Kemal Atatürk'ler bizim diyen bir partidir. Türkiye Değişim Partisi ötekisi olmayan bir partidir. Bu duygularla Van'da bulunmaktan son derece mutlu oldum. Vanlı olmak kolay iş değildir. Vanlı olmak için, önce yiğit, sonra mert olacağız. Vanlı olmak cesaret ister. Vanlı olmak yürek ister" dedi.

"DÜNYANIN NERESİNDE SAVAŞ VARSA, BU SAVAŞLARIN ARKASINDA AMERİKA VARDIR"

Türkiye'nin olası bir kara harekâtını da değerlendiren Sarıgül, "Türkiye Değişim Partisi olarak barıştan yana bir partiyiz. Türk Silahlı Kuvvetlerimizin kuruluş amacı, yurtta barış, dünyada barıştır. Ama zaman zaman bayrağımıza ve toprağımıza göz dikenlere karşı Türk Silahlı Kuvvetlerimiz bayrağımızı ve toprağımızı korumak için gerekli çalışmaları yapmak durumundadır. Yoksa bizim Türk Silahlı Kuvvetlerimiz hiçbir zaman savaş yanlısı bir ordu değil. Her zaman barış yanlısı bir ordudur.

Umarım ki bayrağımıza göz dikenler, umarım ki toprağımıza göz dikenler gerekli dersi alırlar ve Türk Silahlı Kuvvetlerimiz de kara harekâtı yapmak durumunda kalmaz. Dünyanın neresinde savaş var ise, bu savaşların arkasında Amerika vardır. Dünyanın neresinde huzursuzluk var ise, bunun arkasında Amerika vardır. Amerika'nın oyununa gelmeyin. Kürt ve Türk yurttaşlarım kardeştir, kalleş olan Amerika'dır" diyerek sözlerini tamamladı. Genel Başkan Sarıgül daha sonra parti binasında aileleri cezaevinde olan vatandaşlarla bir araya geldi. Sarıgül ve beraberindeki heyet, daha sonra Van F Tipi Cezaevi, otogar esnafı, Cumhuriyet Caddesi ve Maraş Caddesi'nde bulunan esnafları ziyaret ederek sorunlarını dinleyip, taleplerini aldı.

Van Bölge Gazetesi