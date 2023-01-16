Prof. Dr. Adem Palabıyık: “Aşiretler, siyaset üstü bir kavramdır”

Van'da, Kadim Aşiretler Federasyonu (KAF) öncülüğünde bölgedeki aşiret reisleri, akademisyen ve sivil toplum örgütleri temsilcilerinin katılımıyla düzenlenen '1. Ulusal Gençlerle Geleceği İnşa Et Kongresi’nin sonuç bildirgesi açıklandı.

POLİTİKA 16.01.2023, 08:59
Prof. Dr. Adem Palabıyık: “Aşiretler, siyaset üstü bir kavramdır”

Bir kahvaltı salonunda düzenlenen basın açıklamasında konuşan KAF Başkanı Rasim Aslan, kongreye aşiret reisleri, kanaat önderleri ve akademisyenlerden oluşan yaklaşık bin 250 kişinin katıldığını ifade ederek, “Bazı kesimlerin; aşiretlerin, gençlere ulaşılmadığı ve kadınlara değer verilmediği söylemlerinin aksine, bölgedeki aşiretler gibi kadını ve gencine sahip çıkan başka bir kesim yok.

Eski gelenek, görenek, kültürümüzü geri getirmek için yoğun bir çaba sarf ediyoruz. Kongremizde de hep bu bölgenin insanlarına bunları anlattık. Türkiye’nin her tarafından yazar, gazeteci, sanatçı bölgemizle ilgili çok büyük çalışmalar yaptılar. Gençlerimiz uzun bir zamandır baskı altında kaldı. İstemediğimiz, beklemediğimiz yönlere çekildi. Ahlakları kısmen de olsa değiştirildi. Eskiden her aşiretin bir medresesi vardı.

Bu medrese üniversite gibi çalışır, gençlerini o medresede yetiştirirdi. İşte biz bundan mahrum kaldık. 'Aşiretler birlik beraberlik değildir' dediler. Ama kongrede 600 aşireti bir araya getirdik ve bin 250 kişilik bir katılım sağlandı. Sadece doğuda örgütlenmiş değiliz. İstanbul, Ankara, Bursa, Konya, Adana, yani her tarafta yüzde 75'in üzerinde örgütlenmiş durumdayız. Bundan sonraki kongremizi yurtdışında yapmayı düşünüyoruz" dedi.

“Aşiretler, siyaset üstü bir kavramdır”
Bir gün süren kongrenin sonuç bildirgesini okuyan Kongre Koordinatörü Bitlis Eren Üniversitesinden Prof. Dr. Adem Palabıyık ise “Aşiretler, modernizme karşı örgütlenmeli, federasyonlaşmalı veya kurumsallaşmalıdır. Yüce dinimiz İslam, aşiretlerin değerlerini korumaya almış ve aşiretlerin birçok yapıdan etkilenmesine izin vermeyerek, onları bölgenin en güçlü dinamiği haline getirmiştir.

Günümüzde tüm dünyada olduğu gibi, ülkemizde de gençlerimizin istek, görüş, düşünce ve hayata bakış açılarını anlamada yaşanmaktır. Özellikle toplumumuzda geleneksel aile yapısından çekirdek aile yapısına geçiş, kentleşme, teknolojik gelişmeler ve yaşam standartlarının değişmesi ile insani ve sosyal ilişkilerimizde sorunlar yaşanmaktadır. Aşiretler, bu sorunların çözümü için katkı sunabilir.

Ülkemizde aşiretler, gençler ve kadınlar adına yapılan strateji ve vizyon çalışmalarının günümüzde maalesef yeterli olmadığı görülmektedir. Kadim Aşiretler Federasyonu olarak, gençlerin ve kadınların gözüyle onları anlamak, gençlerin en temel sorunlarını yine gençlerimizle ve gençlik adına faaliyet ve politika üreten kamu kurumlarımız ve sivil toplum kuruluşlarımızla birlikte tespit edip, somut, uygulanabilir ve gerçekçi çözüm önerileri üretmeyi planlayacaktır.

Aşiretler, siyaset üstü bir kavramdır ve modernleşmenin karşısında direnen son kaledir. Aşiretlerin dindar ve muhafazakar yapısı korunmalıdır. Aşiretler, terör ve terörle mücadele açısından her zaman terör ve terörizmin karşısında olacaktır. Bu topraklarda terör faaliyetlerine izin verilmeyecek ve gençlerimiz için terörle mücadeleyi her alanda sürdürülecektir. Bir sonraki kongre sadece gençlerin ve kadınların konuşacağı, konuşulacağı uluslararası bir niteliğe sahip olacak. Sınır ilkelerden ciddi katılımlar ile konuyu zirveye taşıma kararı alınmıştır" diye konuştu.
Yapılan açıklamanın ardından kongreye katılım sağlayan bölgedeki aşiret liderlerine plaket takdim edildi.iha

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