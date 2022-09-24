ORC'nin anketinde dikkat çeken sonuçlar! Bu pazar seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?

ORC'nin 17-21 Eylül 2022 tarihleri arasında 33 ilde, toplam 6 bin 190 kişiyle yaptığı anket sonucunda çarpıcı sonuçlar yer aldı.

Araştırmada "Bu pazar seçim olsa hangi partiye oy verirdiniz?" sorusuna yanıt arandı.

Buna göre, kararsızlar dağıtılmış haliyle, ilk 3 parti ve oy oranları şu şekilde sıralandı:

AK Parti: %30,6

CHP: %24,8

İYİ Parti: %19,4

Sosyal medya hesabından söz konusu anket sonucunu paylaşan ORC Araştırma Genel Müdürü Mehmet Pösteki, detayların daha sonra paylaşılacağı bilgisini verdi.