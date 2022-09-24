ORC'nin anketinde dikkat çeken sonuçlar! Bu pazar seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?

2023 seçimlerine 1 yıldan az bir zaman kaldı. Seçimler yaklaşırken kamuoyu araştırma şirketleri de anket çalışmalarını yoğunlaştırdı. Son olarak ORC Araştırma vatandaşın nabzını tuttu. İşte sonuçlar

POLİTİKA 24.09.2022, 16:34
ORC'nin anketinde dikkat çeken sonuçlar! Bu pazar seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?

ORC'nin 17-21 Eylül 2022 tarihleri arasında 33 ilde, toplam 6 bin 190 kişiyle yaptığı anket sonucunda çarpıcı sonuçlar yer aldı.

Araştırmada "Bu pazar seçim olsa hangi partiye oy verirdiniz?" sorusuna yanıt arandı.

Buna göre, kararsızlar dağıtılmış haliyle, ilk 3 parti ve oy oranları şu şekilde sıralandı:

AK Parti: %30,6

CHP: %24,8

İYİ Parti: %19,4

Sosyal medya hesabından söz konusu anket sonucunu paylaşan ORC Araştırma Genel Müdürü Mehmet Pösteki, detayların daha sonra paylaşılacağı bilgisini verdi.

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2. Galatasaray 7 16
3. Başakşehir 6 14
4. Beşiktaş 7 14
5. Konyaspor 7 14
6. Fenerbahçe 6 13
7. Trabzonspor 7 13
8. Kayserispor 7 12
9. Gaziantep FK 7 11
10. Kasımpaşa 7 9
11. Alanyaspor 7 8
12. Giresunspor 6 7
13. Karagümrük 6 6
14. Antalyaspor 7 6
15. İstanbulspor 6 5
16. Ankaragücü 6 4
17. Sivasspor 7 4
18. Ümraniye 7 2
19. Hatayspor 6 1
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2. Bodrumspor 6 11
3. Keçiörengücü 6 11
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5. Bandırmaspor 5 10
6. Sakaryaspor 6 9
7. Samsunspor 6 9
8. Pendikspor 6 9
9. Manisa FK 5 8
10. Tuzlaspor 6 8
11. Göztepe 6 8
12. Adanaspor 6 7
13. Rizespor 5 6
14. Gençlerbirliği 6 6
15. Altay 6 5
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18. Ö.K Yeni Malatya 6 3
19. Denizlispor 6 2
Takımlar O P
1. Arsenal 7 18
2. M.City 7 17
3. Tottenham 7 17
4. Brighton 6 13
5. M. United 6 12
6. Fulham 7 11
7. Chelsea 6 10
8. Liverpool 6 9
9. Brentford 7 9
10. Newcastle 7 8
11. Leeds United 6 8
12. Bournemouth 7 8
13. Everton 7 7
14. Southampton 7 7
15. Aston Villa 7 7
16. Crystal Palace 6 6
17. Wolves 7 6
18. West Ham United 7 4
19. Nottingham Forest 7 4
20. Leicester City 7 1