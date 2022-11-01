Milletvekili Arvas: “Erciş balıkçı barınağını marina olarak planlıyoruz”

AK Parti Van Milletvekili Abdulahat Arvas tarafından takip edilen başlıca konulardan biri olan Erciş balıkçı barınağının yeniden inşası ve ihyası ile ilgili çalışmalar başladı.

POLİTİKA 01.11.2022, 13:10 01.11.2022, 13:42
Milletvekili Arvas: “Erciş balıkçı barınağını marina olarak planlıyoruz”

Akşam saatlerinde Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Dr. Nuri Mehmetbeyoğlu ve Ulaştırma 5. Bölge Müdürü Mehmet Akif Cengiz ile birlikte marina olarak planlanan barınak bölgesinde incelemelerde bulunan Milletvekili Arvas, yapılacak çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü tarafından programa alınan ve Adana Bölge Müdürlüğü tarafından ihalesi yapılan Erciş balıkçı barınağının geliştirilmesi işi projesinde ana mendireğin uzatılması, rıhtım, geri saha betonu, tali mendireğinin dış kısmına platform ve tarama yapılması hedefleniyor.

Milletvekili Arvas, proje ile ilgili detayları paylaşarak, Erciş balıkçı barınağı ana mendireğinin 40 metre uzatılacağını söyledi. 30 metre (-2 m) yeni rıhtım, geri saha betonu, tali mendireğinin dış kısmına 5x50 metrelik platform inşa edileceğini belirten Arvas, yaklaşık 15 bin metreküplük tarama yapılacağını kaydetti.

Bu hafta iş makinelerinin çalışmaya başlayacağını müjdeleyen Arvas, “2022 yılı içinde tamamlanması hedeflenen proje ile barınak aktif hale getirilerek, tekne bağlama kapasitesi arttırılacak, aynı zamanda hemşehrilerimize nezih bir ortam kazandırılmış olacaktır. Van Gölü kıyısında Erciş sahil bandında ticari ve turizm amaçlı yeniden inşa ve ihya edilen çekek yeri esas kullanım amacı yanında vatandaşa yüzme, dinlenme, tekne gezintileri gibi imkanlar da sağlayacaktır.

Deniz turizmi açısından çok önemli bir başlangıç olan bu yatırım ile günübirlik yat ve gezinti teknesi bağlama gibi alternatif kullanım potansiyeli artacak, ekonomik kalkınmaya katkı sunacaktır. Ayrıca Van Gölü üzerinde deniz ulaşımı içinde alternatif rota olacak liman ile Erciş’in turistik cazibesi artacaktır. Kısa zamanda balık severlerinde uğrak yeri haline gelecek marina çevresi, inci kefali lezzetiyle şehirle bütünleşecektir. Erciş’in sembolü haline gelecek bu değerli yatırımın şimdiden hayırlı olmasını diliyorum” dedi.İHA

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