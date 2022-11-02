Milletvekili Arvas, 2023 seçimleri yeni yüz yılın seçimi olacak

AK Parti Van Milletvekili Abdulahat Arvas, Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Dr. Nuri Mehmetbeyoğlu, AK Parti İlçe Başkanı Muhlis Yeşilbaş ve teşkilat mensupları mahalle buluşmaları çerçevesinde çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Ortayayla, Pay, Deliçay, Derekent, Şerefli ve Duracak mahallelerini ziyaret eden Milletvekili Arvas ve beraberindeki heyet devam eden çalışmaları da yerinde inceledi. Mahalle ziyaretlerinde yapılan toplantılarda vatandaşlarla görüşen heyet, talepleri dinleyerek sorunlara çözüm arıyor.

Milletvekili Arvas, “Değerli Kaymakamımız aynı zamanda belediye başkan vekili ve kıymetli teşkilatımız ile birlikte, büyük bir ailenin verdiği sorumluluk bilinciyle, birlik ve beraberlik içerisinde Erciş’e hizmet ediyoruz. Dört yılı aşkındır mütemadiyen devam ettirdiğimiz ziyaretlerimiz ile mahalle mahalle geziyor, hemşerilerimiz ile iç içe, gönül gönüle olmaya gayret gösteriyoruz.

Saha çalışmalarında tarafımıza iletilen talepler, edindiğimiz izlenimler, hizmet ve öncelik konusunda doğru karar almamızı etkiliyor. Hiç kimseyi ayırt etmeden makul ve mümkün talepleri imkanlar ölçüsünde yatırım programına alarak sırasıyla yapıyoruz. Çok şükür yapılan yatırım ve hizmetlerden ötürü vatandaşlarımızın Cumhurbaşkanımıza ve bizlere olan teveccühü çalışma azmimizi daha da arttırıyor. Bizde buna mukabil bütün vaktimizi ve enerjimizi memlekete harcayarak daha iyisi için uğraşıyoruz” dedi.

Gittikleri yerlerde 20 yıldır Recep Tayyip Erdoğan ve AK Partinin yaptıklarını anlattıklarını ifade eden Arvas “Muhalefet ne anlatıyor. Koca bir hiç, yalanla, iftira ile aramıza girmeye nifak sokmaya çalışıyor. HDP kimlik siyaseti ile gelirim çıkarıyor. CHP karalama propagandası ile algı oluşturuyor. Diğer muhalif partilerde kendilerini inkâr ederek onların değirmenine su taşıyor.

Bunların yegâne amacı Recep Tayyip Erdoğan düşmanlığıdır. Biz AK Parti olarak memleketimizin ve milletimizin refahını ve huzurunu önceliyoruz. Önce memleket, önce millet anlayışı ile toplumsal gerilime asla pirim vermeden, siyasi nezaketten taviz vermeyerek hemşerilerimizi daha güçlü bir destek için ikna edeceğiz. Yeni bir yüzyılın arifesinde bulunan ülkemiz birçok badire atlatarak bugünlere geldi.

Son yirmi yılda AK Parti ve Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ı devirmek üzere girişilen onlarca darbe, suikast ve küresel operasyonla mücadele edildi. Milletimizin desteği ve duası ile çok şükür bugüne kadar bunların hepsi boşa çıktı. Sayın Cumhurbaşkanımızın feraseti, cesareti, dirayeti ve kararlılığı ile yurt içinde ve yurt dışında kurulan bütün tuzaklar bertaraf edildi. 2023 seçimleri yeni yüz yılın seçimi olacaktır. Dolayısıyla tarih yeniden şekillenecektir. Bizde bu şiarla hep birlikte daha çok çalışacak, davamıza ve kazanımlarımıza sahip çıkacağız” şeklinde konuştu.iha