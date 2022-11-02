Milletvekili Arvas, 2023 seçimleri yeni yüz yılın seçimi olacak

AK Parti Van Milletvekili Abdulahat Arvas, Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Dr. Nuri Mehmetbeyoğlu ile birlikte mahalle buluşmaları çerçevesinde çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

POLİTİKA 02.11.2022, 17:14
Milletvekili Arvas, 2023 seçimleri yeni yüz yılın seçimi olacak

AK Parti Van Milletvekili Abdulahat Arvas, Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Dr. Nuri Mehmetbeyoğlu, AK Parti İlçe Başkanı Muhlis Yeşilbaş ve teşkilat mensupları mahalle buluşmaları çerçevesinde çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Ortayayla, Pay, Deliçay, Derekent, Şerefli ve Duracak mahallelerini ziyaret eden Milletvekili Arvas ve beraberindeki heyet devam eden çalışmaları da yerinde inceledi. Mahalle ziyaretlerinde yapılan toplantılarda vatandaşlarla görüşen heyet, talepleri dinleyerek sorunlara çözüm arıyor.

Milletvekili Arvas, “Değerli Kaymakamımız aynı zamanda belediye başkan vekili ve kıymetli teşkilatımız ile birlikte, büyük bir ailenin verdiği sorumluluk bilinciyle, birlik ve beraberlik içerisinde Erciş’e hizmet ediyoruz. Dört yılı aşkındır mütemadiyen devam ettirdiğimiz ziyaretlerimiz ile mahalle mahalle geziyor, hemşerilerimiz ile iç içe, gönül gönüle olmaya gayret gösteriyoruz.

Saha çalışmalarında tarafımıza iletilen talepler, edindiğimiz izlenimler, hizmet ve öncelik konusunda doğru karar almamızı etkiliyor. Hiç kimseyi ayırt etmeden makul ve mümkün talepleri imkanlar ölçüsünde yatırım programına alarak sırasıyla yapıyoruz. Çok şükür yapılan yatırım ve hizmetlerden ötürü vatandaşlarımızın Cumhurbaşkanımıza ve bizlere olan teveccühü çalışma azmimizi daha da arttırıyor. Bizde buna mukabil bütün vaktimizi ve enerjimizi memlekete harcayarak daha iyisi için uğraşıyoruz” dedi.

Gittikleri yerlerde 20 yıldır Recep Tayyip Erdoğan ve AK Partinin yaptıklarını anlattıklarını ifade eden Arvas “Muhalefet ne anlatıyor. Koca bir hiç, yalanla, iftira ile aramıza girmeye nifak sokmaya çalışıyor. HDP kimlik siyaseti ile gelirim çıkarıyor. CHP karalama propagandası ile algı oluşturuyor. Diğer muhalif partilerde kendilerini inkâr ederek onların değirmenine su taşıyor.

Bunların yegâne amacı Recep Tayyip Erdoğan düşmanlığıdır. Biz AK Parti olarak memleketimizin ve milletimizin refahını ve huzurunu önceliyoruz. Önce memleket, önce millet anlayışı ile toplumsal gerilime asla pirim vermeden, siyasi nezaketten taviz vermeyerek hemşerilerimizi daha güçlü bir destek için ikna edeceğiz. Yeni bir yüzyılın arifesinde bulunan ülkemiz birçok badire atlatarak bugünlere geldi.

Son yirmi yılda AK Parti ve Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ı devirmek üzere girişilen onlarca darbe, suikast ve küresel operasyonla mücadele edildi. Milletimizin desteği ve duası ile çok şükür bugüne kadar bunların hepsi boşa çıktı. Sayın Cumhurbaşkanımızın feraseti, cesareti, dirayeti ve kararlılığı ile yurt içinde ve yurt dışında kurulan bütün tuzaklar bertaraf edildi. 2023 seçimleri yeni yüz yılın seçimi olacaktır. Dolayısıyla tarih yeniden şekillenecektir. Bizde bu şiarla hep birlikte daha çok çalışacak, davamıza ve kazanımlarımıza sahip çıkacağız” şeklinde konuştu.iha

Yorumlar (0)
9
açık
Namaz Vakti 02 Kasım 2022
İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı
Puan Durumu
Takımlar O P
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 11 26
2. Başakşehir 11 23
3. Adana Demirspor 12 23
4. Beşiktaş 12 22
5. Galatasaray 11 21
6. Trabzonspor 11 21
7. Konyaspor 12 20
8. Kayserispor 12 20
9. Alanyaspor 12 16
10. Gaziantep FK 11 15
11. Kasımpaşa 12 14
12. Antalyaspor 11 13
13. Karagümrük 11 12
14. Ankaragücü 11 11
15. Sivasspor 12 10
16. Hatayspor 11 10
17. Giresunspor 11 9
18. İstanbulspor 11 8
19. Ümraniye 11 3
Takımlar O P
1. Eyüpspor 11 24
2. Keçiörengücü 11 21
3. Boluspor 10 19
4. Bodrumspor 10 18
5. Pendikspor 10 18
6. Samsunspor 11 17
7. Manisa FK 10 16
8. Rizespor 10 15
9. Sakaryaspor 11 15
10. Göztepe 10 14
11. Bandırmaspor 10 14
12. Tuzlaspor 10 12
13. Altınordu 10 12
14. Adanaspor 11 11
15. Altay 11 11
16. Erzurumspor 10 10
17. Ö.K Yeni Malatya 11 9
18. Gençlerbirliği 10 6
19. Denizlispor 11 2
Takımlar O P
1. Arsenal 12 31
2. M.City 12 29
3. Tottenham 13 26
4. Newcastle 13 24
5. M. United 12 23
6. Chelsea 12 21
7. Fulham 13 19
8. Brighton 12 18
9. Liverpool 12 16
10. Crystal Palace 12 16
11. Brentford 13 15
12. Everton 13 14
13. West Ham United 13 14
14. Bournemouth 13 13
15. Leeds United 12 12
16. Aston Villa 13 12
17. Southampton 13 13
18. Leicester City 13 11
19. Wolves 13 10
20. Nottingham Forest 13 9