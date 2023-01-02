MHP’li Güngöralp: “Vali Balcı devletin şefkat elini herkesime uzatıyor”

MHP Van İl Başkanı Salih Güngöralp, Van Valisi Ozan Balcı’nın Evliya Çelebi gibi gezdiğini ve fakir fukarayla ilgilendiğini belirterek, “Vali Balcı, devletin şefkat elini uzatan, gönül kapısını açan, merhamet duygularıyla hareket eden, ‘her şey Van için’ diyen biridir” dedi.

POLİTİKA 02.01.2023, 09:43
MHP’li Güngöralp: “Vali Balcı devletin şefkat elini herkesime uzatıyor”

Açıklamalarda bulunan Salih Güngöralp, Vali Balcı’nın göreve geldiği günden bugüne kadar Van halkına pozitif enerji veren biri olduğunu belirtti. Güngöralp, “Vatandaşa tepeden bakmayan, fakir-fukarayla ilgilenen, kimsesizlere, garibe gurabaya devletin şefkat elini uzatan, gönül kapısını açan, merhamet duygularla hareket eden, ‘her şey Van için’ diyen Vali Balcı, Evliya Çelebi gibi geziyor ve her yerde oluyor.

Kim ne derse desin, kim ne konuşursa konuşsun, kim ne düşünürse düşünsün, kim ne söylerse söylesin, Van’ın sorunlarını sırtlayıp götüren, yarım kalan projeleri tamamlamak için büyük gayret sarf eden, yeni projeler hayata geçirmek için büyük mücadele veren çalışkan, dürüst, ilkeli, disiplinli bir validir. Van’ın ilçelerinin, köylerinin sorunlarını gidermek için koşan, yorulan, terleyen gönül ve görev adamı bir vali. Biz siyasetle uğraşan kişiler olarak her şeyi görüyoruz, duyuyoruz, takip ediyoruz. Onun için diyorum ki Van, Vali Balcı’nın omuzlarında.

Mesaisinde saat gözetmeyen, 7/24 çalışan, makamının hakkını veren Valimiz Ozan Balcı’yı kutluyor ve alkışlıyoruz. Allah yar ve yardımcısı olsun. Van’da taşın altına elimizi değil gövdemizi koymalıyız. Herkes üzerine düşeni fazlasıyla yapmalıdır.

Van Valimiz Ozan Balcı’ın; Van ilimiz için, Van halkı için hayata geçirmek istediği projeleri MHP olarak destekliyor, altına imzamızı atıyoruz. Siz, biz, hepimiz; her sabah umutlarımızı yenileyelim, karamsar olmayalım. Sağlıklı, huzurlu, bereketli güzel günlerde hep birlikte inşallah. Birlik ve beraberlik, ölümden başka her şeyi yener. Onun için birlik ve beraberlik içinde olalım, her şey Van için diyelim ve valimizin çalışmalarına manevi destek verelim. Ne olursa olsun şuna inanın; sizin iyiliğinizi sizden önce düşünen kişileri kalbinizin en güzel köşesine koyun.

Umudunu asla kaybetme. Allah hem imtihan eder hem de imtihanda yardım eder. ‘Olmayacak duaya amin denmez’ diyerek ümidini kırmayın kimsenin ümidi var eden de, duaları kabul edip etmeyecek olan da Allah’tır. Van Valisi Olsun Balcı, Van için büyük bir şans olduğu bir gerçek. Makam sahibi olabilir, bol paranız, yatınız katınız olabilir ama kimseye faydanız yoksa bırakınız vali olmayı siz gerçek anlamda koskoca bir hiçsiniz. Van Valimiz Ozan Balcı, Van ile bütünleşmiş, özdeşleşmiş, hizmet etmek için dur-durak bilmeyen, saat mefhumu gözetmeyen, çalışmayı, hizmet etmeyi ibadet sayan koca yürekli bir devlet.

Van Valimiz Ozan Balcı, kimseye zararı dokunmayan, herkese faydası olan, kimseyi üzmeyen, hep doğrudan yana olan, doğruları konuşan, üç-beş kuruş menfaat uğruna inandığı değerlerden taviz vermeyen, çocukla çocuk, büyükle büyük olan adam gibi adam. Evliya Çelebi dedik. Bir bakıyorsunuz ilin bir mahallesinde, bir bakıyorsunuz ilçede, bir bakıyorsunuz köyde, bir bakıyorsunuz kahvede, bir bakıyorsunuz kurumlarda, bir bakıyorsunuz kurum inşaatlarını denetliyor.

Herkesle iç içe, gönül gönüle oluyor. Evet gerçekten Evliya Çelebi gibi hiç yerinde durmuyor, hep hareket halinde. Bir vali düşününki; kimsesiz ve yetim çocuklara baba, fakire-fukaraya çare, mazlumlara, boynu büküklere, mağdurlara merhamet. Çünkü o yıldızlar gibi hep karanlıkta ortaya çıkıyor” ifadelerini kullandı.iha

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