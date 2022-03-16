İpekyolu Belediyesinden açıklama

İpekyolu Belediyesinden yapılan açıklamada, “Bilindiği üzere İpekyolu Belediyesi 2021 yılında yaptığı hizmet ve yatırımlarla ilçe genelinde uzun yıllardır yapılmayan alt ve üstyapı çalışmalarıyla halkın takdirini kazanmıştır.

Bu bağlamda kent genelinde birçok alanda, içinde ilkleri barından vizyon projeler hayata geçirildi. Bu projeler kapsamında Sanat Sokağı’nda yapılan bazı imalatlar ile ilgili muhtelif noktalarda deformeler meydana geldi. Bahse konu imalatlar ile belediye tarafından ilgili yüklenici firmaya işin kesin kabulü yapılmadığından mevcut deformasyonların hava koşullarının elverişli olduğu dönemde yeniden yapılması için yazılı tebligatta bulunulmuştur.

Aynı zamanda işin tekniğine uygun imalatlar yapılıp yapılmadığı hususu ile ilgili olarak İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili İhsan Emre Aydın tarafından ilgililer hakkında inceleme başlatılmıştır” denildi.

Açıklamada, kanun ve gerekli mevzuatlar doğrultusunda hareket edileceği vurgusu yapılarak, vatandaşlardan bu konuda hiçbir şüphe duymaması gerektiği bildirildi.