İlhan: Belediyeler karla mücadelede sınıfta kaldı

Haftalık olarak kent ve ülke gündemiyle ilgili basın toplantılarını sürdüren Saadet Partisi Van İl Başkanı Özay İlhan, bu hafta kömür dağıtımları, doğalgaz faturaları ve karla mücadeleyi gündeme taşıdı.

Parti binasında basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Başkan İlhan, “Saadet Partisi Van İl Başkanlığı olarak bu hafta ki gündemimiz kömür dağıtımları, doğalgaz faturaları ve karla mücadele! Soğukların en çok yaşandığı ocak ayındayız başta merkez İpekyolu ilçemiz olmak üzere birçok yerde hala ihtiyaç sahibi ailelere kömür yardımının yapılmadığını görmekteyiz.

Özellikle İpekyolu ilçesinde yaptığımız araştırmada ilçede bulunan 21 merkez mahalleden sadece 3 mahalleye yarım yamalak kömür dağıtılmış 18 mahalleye hiç girilmemiş yaklaşık 8 bin hane şu anda kömürsüz bacalar tütmüyor. Vatandaşlar ve muhtarlar yetkililere ulaşamıyor. Kışın en soğuk günlerinde ihtiyaç sahibi ailelere kömür verilmeyecekse ne zaman verilecektir.

Van merkez başta olmak üzere doğalgaz kullanan birçok eve çok yüksek doğalgaz faturaları gelmekte ve bazı aileler doğalgaz faturalarını ödeyemediği için bu soğuk günlerde doğalgazlarının kesilmesi durumuyla karşı karşıya. Aylardır sadece bir kez kar yağdı ve bu konuda da belediyeler sınıfta kaldı. Saadet Partisi Van İl Başkanlığı olarak başta Van Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi olmak üzere yetkili mercilere sormak istiyoruz. Kömür dağıtımlarını kaç gün içinde tamamlamayı düşünüyorsunuz? Doğalgaz faturaları başta olmak üzere faturalarını ödeyemeyen ailelere başka illerde uygulanan askıda fatura uygulaması yapmayı düşünüyor musunuz? Karla mücadele konusunda hangi tedbirleri almayı düşünüyorsunuz?” ifadelerini kullandı.