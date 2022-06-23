HDP'den 6'lı masaya tepki: Neden biz yer almıyoruz?

Ortak bir Cumhurbaşkanı adayı çıkarmak ve parlamenter sisteme dönmek isteyen 6 partinin oluşturduğu ittifak, aylardır görüşmelerini sürdürüyor.

"YÜZDE 13 OYU OLAN BİR PARTİ NEDEN 6'LI MASANIN İÇİNDE YER ALMIYOR"

6 partinin oluşturduğu masaya dışarıdan desteğini sürdüren HDP'den, muhalefete eleştiri geldi.

HDP'li Ahmet Türk, muhalefetin 6'lı masa toplantılarını HDP üzerinden eleştirdi. Muhalefete "Yüzde 13'lük parti neden 6'lı masa içinde yer almıyor?" diye soran Türk, "Geleceğe yönelik muhalefetin bazı radikal adımlar atması lazım." ifadesini kullandı.

"BAZI ŞEYLER RESMİYETİN DIŞINDA KALINCA DEĞİŞTİRMEK ZORDUR"

Türk, konuya ilişkin şöyle konuştu:

"6 parti bir masanın etrafında toplanmış ve iktidarı değiştirmeye çalışıyorlar. Ancak iktidara geldiklerinde Türkiye’nin sorunlarını nasıl çözeceklerine dair projelerini bilmek istiyoruz. İktidar olduklarında Kürt sorununun çözümü konusunda CHP ile İyi Parti ya da Demokrat Parti aynı mı düşünecek? Yüzde 13 oyu olan bir parti neden 6'lı masanın içinde yer almıyor? Resmiyetin dışında bazı şeyler konuşuluyordur ancak resmiyetin dışında kalınca bazı şeyleri değiştirmek zordur. HDP’yle aralarındaki mesafeyi koruyorlar, peki kimden korkuyorlar? Mesele budur. Kürt halkı kimsenin askeri değildir."

Haber7