Ekmen: Kur korumalı mevduatla zenginler korunuyor!

Van'ın İpekyolu ve Edremit kongreleri için kentte gazetecilerle bir araya gelen Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Emin Ekmen, hükümetin ekonomi politikalarını eleştirdi. DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Emin Ekmen, kongre öncesi İskele Caddesi üzerinde Bak Hele Bak Kahvaltı Sarayı'nda basın mensupları ile bir araya geldi. DEVA Partisi İl Başkanı Erdinç Peker, programlarına icabet eden gazetecilere teşekkür ederek, Van'ın tüm ilçelerinde teşkilatlandıklarını, her geçen gün üye sayılarının arttığını belirtti.

Peker, daha önce, Erciş, Çaldıran, Bahçesaray kongrelerini gerçekleştirdiklerini belirten Peker, son olarak İpekyolu ve Edremit kongrelerini gerçekleştireceklerini dile getirdi. İpekyolu İlçe Teşkilat Başkan Adayı Hanifi Taşkıran ve Edremit İlçe Başkan Adayı Harun Sevimli'yi tanıttıktan sonra, sözü Genel Başkan Yardımcısı Ekmen'e bıraktı. Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Emin Ekmen ise ülke ve dünya gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu. Hükümetin ekonomi politikalarını eleştiren Ekmen, Van ile İran arasındaki Kapıköy Sınır Kapısı'nın 24 saat esaslı açılması gerektiğini dile getirdi.

"DEVA PARTİSİ'NİN ÜYE SAYISI GİDEREK ARTIYOR"

Van'daki kongrelere icabet için geldiklerini söyleyen Ekmen, "Daha önce ilk İl Başkanımız Semra Hanımdı. Şimdi Erdinç Peker bu görevi sürdürüyor. Genel Başkanımız iki kez Van'a geldi. Son zamanlarda üye sayısında büyük artış var. 5 bin üye sayısına ulaşıldı. İl Başkanımız Erdinç Peker'in bu konuda yoğun gayretleri var. Geçen hafta İdris Şahin burdaydı, bugün biz varız. İnşallah daha çok bu şehirlerde ve bu bölgelerde olacağız" dedi. Ülkenin zor bir süreçten geçtiğini söyleyen Ekmen, "Zorlanan şehirler sıralamasında Van ilk on içinde yer alıyor. Ekonomik sıkıntılar burada daha çok hissediliyor. Dış politikada, iç politikada sıkıntılar var" diye konuştu.

Geçmiş süreçte özellikle dış politika uygulanan politikalar ile şimdiki politikalar arasında büyük farklılıklar olduğunu anlatan Ekmen, "Bir dönemler kavgalı olan ülke liderleri ile şimdi sarmaş dolaş fotoğraflar veriliyor. Ama ona rağmen komşu ülkelerle sıkıntıların sürdüğünü görüyoruz. Van sınır şehri. Kapıköy 24 saat açık değil. Ülke yönetimi ile İran arasında sağlıklı bir siyasi diyalog olmuş olsaydı, bu sorun bugüne dek çözülmüş olurdu. İran ile son on yıldır bir gündemimiz var; Suriye'de hangi bölgede, ne var? İran'la iyi bir diyalog olmuş olsaydı, en büyük payı Van alırdı" şeklinde konuştu.

"CUMHURİYET TARİHİNİN EN BÜYÜK FAİZİ ÖDENİYOR"

Ülkenin cumhuriyet tarihinin en büyük faizi ödediği dönemler yaşadıklarını anlatan Ekmen, "Ekonomi bozulmuş durumda. Devlet, cumhuriyet tarihinin en büyük faiz ödeyen iktidar ve devletine dönüşmüş durumda. İnsanlar, iş yapacaklarına paralarının götürüp 'kur korumalı mevduat'a yatırıyor. 2022'de ödenen 600 milyar faizin yarısın kur korumalı faize gidiyor. Bunu dengelemek için başka ülkelerin birkaç milyar dolarına ihtiyaç duyuyoruz. Bakın Merkez Bankası habire para basıyor. Hayvancılık, tarım, sanayi daralmış durumda. Van'da işsiz kalan gençler büyükşehire gidiyor. Son zamanlarda büyükşehirlerde inşaatlarda birçok gencimiz hayatını kaybediyor. Nerdeyse ayda birkaç cenazeye şahit oluyoruz" dedi.

Hükümetin faizle mücadele etmediğini iddia eden Ekmen, "Dış politika ve ekonomideki daralmanın arkasında, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin getirdiği sıkıntılar vardır. Bu sistemin bir sürü handikapı vardır. Bu sistem, bırakın hukuk devleti olmayı, kanun devleti olmanın gereklerini ortadan kaldırmıştır. Bankada 50 bin dolarınız olsa, banka müdürü sizi arayıp, bu parayı kur korumalı mevduata yatırmanızı istiyor. Ülkemizin bu konuda imajı çok kötü. Yabancı vatandaşlara satılan arazi konusu var. İstanbul'daki avukat arkadaşlar anlatıyor. Yabancılar arsa aldıktan sonra, yakında bu arazilerine el konulup konulmayacağı konusunda tedirginlik yaşadıklarını anlatmış. Çünkü imaj bu duruma gelmiş" şeklinde konuştu.

"KAYYUMLAR KENTLERİ İYİ YÖNETMİYOR"

Doğu ve Güneydoğu Bölgesi'ndeki illerin belediye başkan vekillerinin kentleri iyi yönetmediğini belirten Ekmen, "Kayyumların illerde belediyeyi iyi yönetmediğini biliyoruz. Belediye başkanlıklarına atanan kayyumların şehirleri meclis üyeleri ile yönetip yönetmediğini sizler iyi biliyorsunuz. Bakın birçoğu kendi kararlarını uyguluyor. Meclis üyeleri devreden çıkmış durumda. Doğrudan temin ihaleleri artmış durumda. İşlerin çoğu dışarıdan gelen müteahhitlere veriliyor. Bugün Mardin kayyumu hakkında 180 tane adli soruşturma var. Görevdeyken kimse dokunamıyor ki. Kayyum siyaseti ile yerel unsurlar devre dışı bırakılmış durumda

Artık, Ak Parti de kendi yerel siyasetini, bir il başkanı, milletvekili, belediye başkanı ile yapmıyor. Valiler, kaymakamlar, komutanlar, emniyet müdürleri, yeri geldiğinde rektör ve başsavcılarla yapıyor" ifadelerini kullandı. Birkaç ay önce İstanbul'da gerçekleşen Van Dernekler Federasyonu kongresinde HDP Milletvekili Sezai Temelli ve Ak Parti Van Milletvekili İrfan Kartal'ın sözlü tartışmaları ve sonrasında gelişen olayları eleştiren Ekmen, "Bu tartışmalar sonrası, Van Valisi ve protokolün oradan ayrıldığı belirtiliyor. Bu boykotlar Van'a zarar verir. Böyle bir ortamda politize olmak doğru değildir. Yoksa iki tarafın sözlü açıklamaları da doğru değildir. Ortak payda Van olmalıydı" ifadelerini kullandı.

"GÖÇMENLER, ENGELLERE TAKILMADAN SINIRI GEÇİYOR"

Hükümetin göçmen politikasını da eleştiren Deva Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Emin Ekmen, "Van, bir başka boyutuyla da gündemde. O da İran sınırının açık kapı politikasına dönüşmüş olması. Pakistan ve Afganistanlılar başta olmak üzere, yüzlerce, binlerce göçmen Van'dan geçip, büyükşehirlere kadar gidiyor. Devlet buna göz yummaz ise, bu kadar kişi bu sınırdan geçip, otobüslere, kamyonlara binip büyükşehirlere gidebilir mi? Haydi buyurun kalkın, biz buradan sınırda yüz metre yürümeye çalışalım. Hemen müdahale olur.

Peki bu kadar giriş çıkış oluyor, sağlıklı bilgi veriliyor mu? Van'ın, kalesi, adası, kahvaltısı, konuşulmuyor, bu göçmen sorunu konuşuluyor. Van imajı açısından da negatif bir politika söz konusu. Tüm bu sıkıntılara rağmen, Vanlılar ayakta kalmaya çalışıyor. Bu şehir, büyük medeniyetlere ev sahipliği yapmış bir şehir. İnşallah bu sıkıntılar sona erecektir" dedi. Deva Partisi'nin iktidar olduğunda 22 başlıkta neler yapacağı konusunda iyi bir politikasının olduğunu anlatan Ekmen, "Ülkede bir iktidar değişikliği sonrası neler yapılacağı hepsi bizim hazırlıklarımız arasında yer alıyor" diye konuştu.

"SADECE SİYASETÇİLERİN DÜŞÜNCESİ DEĞİŞMİYOR, PARTİ POLİTİKALARINDA DA DEĞİŞKENLİK VAR"

Partiler ve siyasetçiler arasındaki geçişlerle ilgili soruyu yanıtlayan Ekmen, "Genel Başkanımız da ifade ediyor; biz ülkedeki ideolojik farklıkları, mahalleler arasındaki bir kavga gibi görmüyoruz. Siyasi partilerde farklı düşünceler yer alabiliyor. Son zamanlarda iktidar partisinden başka partilere geçişler veya tam tersi durumlar olabiliyor. Fakat bazen bazı partililerin söylediği veya durduğu yere bakıyorsunuz, yeri değişmemiş. Aslında ona yanaşan partilerin politikası değişmiş durumda.

Eğer Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek bugün Ak Parti ile aynı safa yaklaşmışsa, bakıyorsunuz Doğu Perinçek'in düşüncelerinde çok da fazla bir kayma yok. Ak Parti ona yanaşmıştır. Bazı siyasetçiler yer değiştirdikten sonra, tutup eski tivitlerini siliyorsa, onda sıkıntı vardır. Bu seçimlerin büyük önemi var. Sıkışma anında siyasi partiler arasındaki geçişliliği, menfaat, ilke veya ilkesizlik üzerinden izah etmenin zor olduğunu düşünüyorum" dedi. Altılı masada hâlâ bir cumhurbaşkanı adayının olmamasının nasıl değerlendirildiği ile ilgili soruyu yanıtlayan Ekmen, "Ortak politikanın belirlenip, adayın sonra belirlenmesi konusunda altı parti anlaşmış durumda.

Geçiş süreci ve başlıklar belirlendi. Ocak sonuna doğru tüm bunlar belirlendikten sonra, aday açıklanır. Masanın en büyük ortağı CHP. Kemal bey, altı parti karar verirse aday olabileceğini açıkladı. Dolayısıyla bunun üzerinden tartışılması rahatsız edici değil. O masada, ortak adayın çıkacağına inanıyorum. Şu anda zamanı gelmeden yapılan tartışmalar, zarar da getirebilir. Geçiş süreci ve ortak politikalar çok önemli" ifadelerini kullandı. Açıklamaların ardından, görüşmeler basına kapalı gerçekleşti.

Van Bölge Gazetesi