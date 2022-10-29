Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye Yüzyılı vizyon belgesini açıkladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin ikinci yüzyılına dair yeni program ve hedeflerin yer aldığı "Türkiye Yüzyılı" vizyonunu kamuoyuyla paylaştı..

100'üncü yaşına girmeye hazırlanan Türkiye Cumhuriyeti'ni kesintisiz 20 yıldır yöneten AK Parti, yeni yüzyıla ilişkin program, proje ve hedeflerini anlattı.

Geride bırakılan 20 yılda ülkede ulaşımdan sağlığa, ekonomiden bilim ve teknolojiye, sanayiden tarıma, çevreden turizme birçok alanda önemli adımlar atan AK Parti iktidarı, "Türkiye Yüzyılı" ile Cumhuriyet'in ikinci yüzyılına dair yeni vizyonunu ortaya koydu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara Spor Salonu'nda "Türkiye Yüzyılı" Tanıtım Toplantısı'nda coşkulu kalabalığa hitap eden Cumhurbaşkanı Erdoğan vizyon belgesinin içeriğini paylaştı.

"Ya bu ligin ön sıralarında yerimizi alacağız ya da geriye düşeceğiz"

Konuşmasında kritik bir eşikte olunduğunu belirten Erdoğan, bundan sonra atılacka adımların önemine dikkat çekti:

"Bundan sonra atacağımız adımlarla ya bu ligin ön sıralarındaki yerimizi alacağız, ya da tekrar geriye düşme riskiyle karşı karşıya kalacağız. Türkiye yüzyılı; huzurun, başarının, güven ve istikrarın, üretimin, verimliliğin, gücün, dijitalin, iletişimin, bilimin, kalkınmanın, barışın,değerlerin, haklının, şefkatin,, istiklalin ve istikbalin, gençlerin yüzyılıdır. Bu resim, Türkiye Yüzyılının siluetidir.

29 Ekim 2023'e kadar Türkiye Yüzyılını konuşalım, tartışalım. Gelin, Türkiye Yüzyılı vizyonunu birlikte inşa edelim. Türkiye Yüzyılında demokrasimizi, katılımcı demokratik bir Cumhuriyet kimliğiyle taçlandıralım. Ülkemizi, bir asırdır enerjimizi yiyip tüketen her türlü taassuptan arındırıp, siyaset eksenini emek ve eser üzerine kuralım."

Tanıtım sitesi erişime açıldı

AK Parti tarafından hazırlanan "Türkiye Yüzyılı"nın vizyon belgesinin tanıtım sitesi ise erişime açıldı.

Bu sitede tüm bakanlıkların bugüne kadar ne yaptıkları önümüzdeki süreçte ne yapacakları olacak. Ayrıca Erdoğan maddeleri açıkladıkça site güncellendi. Plan ve projeler herkese açık ulaşılabilir olacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan vizyon belgesini madde madde anlattı

Türkiye Yüzyılı vizyonunda 16 farklı başlığın yer aldığı görüldü. Cumhurbaşkanı Erdoğan maddeleri tek tek açıkladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı vizyon belgesinde şu maddeler yer alıyor:

Sürdürülebilirliğin Yüzyılı

"Türkiye Yüzyılı sürdürülebilirliğin yüzyılıdır. Ekonomik kalkınma ve sosyal gelişme alanlarında tüm kurumlarımızla birlitke ortak hedeflere yürüyeceğiz.

Huzurun Yüzyılı

Türkiye Yüzyılı huzurun yüzyılıdır. Dünya derin ekonomik adaletsizlikten savrulmalar yaşarken biz tam ortasında bulunduğumuz sıkıntılı fotoğraftan ayrışıyoruz.

Başarının Yüzyılı

Türkiye Yüzyılı başarının yüzyılıdır. Ülkemizi daha nice başarılarla, enlerle tanıştırarak ülkemizi zirveye çıkartmakta kararlıyız.

İstikrarın Yüzyılı

Türkiye Yüzyılı güven ve istikrarın yüzyılıdır. İstihdam gücünü kazanan ülkemiz güven ve istikrar iklimi sayesinde bunu elde etmiştir. Gücü artan Türkiye'nin istikrarına sahip çıkması halinde ulaşamayacağı hedef yoktur. Ülkemize eser ve hizmet kazandırmaya devam edeceğiz.

Üretimin yüzyılı

Türkiye Yüzyılı üretimin yüzyılıdır. Sanayiden tarıma her alanda dünyadaki rekabet gücümüzü artırıyoruz. Türkiye'yi en büyük sanayi ve ticaret merkezlerinden biri haline getireceğiz.

Verimliliğin yüzyılı

Türkiye Yüzyılı verimliliğin yüzyılıdır. Salgın ve savaşın tetiklediği ekonomik dalgalanmalar krizleri derinleştirirken biz bu kötü krizden ayrışmayı başardık. Türkiye ekonomi programını da verimlilik üzerine inşa ediyoruz. Yeşil kalkınma devrimine katkı verecek faaliyetleri geliştireceğiz.

Gücün yüzyılı

Türkiye Yüzyılı gücün yüzyılıdır. Kazandığımız her başarı ülkemizin gücüne güç katmaktadır. Ülkemizin siyasi ve ekonomik bir güç olarak küresel yükselişini daha da geliştireceğimiz altyapımızla sürdüreceğiz. Duraklamaya ve gerilemeye izin vermeden büyük Türkiye'nin inşasını tamamlayacağız.

Dijitalin yüzyılı

Türkiye Yüzyılı dijitalin yüzyılıdır. Ülkemizi metaverse'ten blokzincire ülkemizi her alanda en üst seviyeye çıkaracağız.

İletişimin yüzyılı

Türkiye Yüzyılı iletişimin yüzyılıdır. Ülkemizle diğer ülkeler arasındaki iletişimi hızlı ve şeffaf hale getirecek düzenlemeleri milli güvenliğin teminatı olarak görüyoruz. Dezenformasyona karşı etkili tedbirler almayı sürdüreceğiz.

Bilimin yüzyılı

Türkiye Yüzyılı bilimin yüzyılıdır. Bilimin ilerleyişinin insanlığı nasıl etkileyeceğinin tartışıldığı farklı bir dönemden geçiyoruz. Yürütülen bilimsel çalışmaları destekleyerek bu alanda da söz ve iddia sahibi olacağız.

Kalkınmanın yüzyılı

Türkiye Yüzyılı kalkınmanın yüzyılıdır. Küresel krizler karşısında kendi önceliklerimizi korumayı başardık. Her alanda gelişmiş ülkelerin önüne geçecek altyapıyı daha da geliştireceğiz. Yeni bir ekonomik sosyal kalkınma atılımını gerçekleştirmenin eşiğindeyiz.

Barışın yüzyılı

Türkiye Yüzyılı barışın yüzyılıdır. Savaşların ve çatışmaların arttığı bir dönemde tüm taraflarla eşit bir ilişki geliştiren tek ülke konumundayız. Çok yönlü dengeler üzerinde hem masa hem sahada sergilediğimiz insani duruş daha çok takdir topluyor.

Değerlerin yüzyılı

Türkiye Yüzyılı değerlerin yüzyılıdır. Kadim değerleri yeni gerçekler ışığında geliştirerek sonraki nesillere aktaracağız.

Haklının yüzyılı

Türkiye Yüzyılı haklının yüzyılıdır. Temel özgürlüklerin eksiksiz kullanılması için haklının güvencesi ve doğrunun tarafı olacak bir demokrasi işleyişinin tarafı olmak istiyoruz. Hiçbir ayrım olmadan herbir bireyin hakkını teminat altına alacağız.

Şefkatin yüzyılı

Türkiye Yüzyılı şefkatin yüzyılıdır. Bizim sesimiz aynı gürlükte çıkmaya devam etmiştir. Sosyal destekler başta olmak üzere vatandaşımıza daha kuşatıcı hizmetler sunacağız.

İstikbalin yüzyılı

Türkiye Yüzyılı istiklalin ve istikbalin yüzyılıdır. Bugün güçlüyüz yarın daha da güçlü olacağız. Yeni projeler ve programlar peşinde koşmaya devam edeceğiz.

Gençlerin yüzyılı

Türkiye Yüzyılı gençlerin yüzyılıdır. İstikbalimizin teminatı gençlerimizi en üst düzeyde yetiştirmek için gerekli altyapıyı tamamladık. Gençlerimizi, değerlerine bağlı ne istediğini bilen bireyler olarak geleceğe hazırlamaya devam edeceğiz."

Türkiye Yüzyılı.com.tr sitesine ulaşmak için tıklayınız

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamarından satır başları ise şöyle:

"Cumhuriyetimizin birinci asrının son yılına girmeye hazırlandığımız günlerde Türkiye Yüzyılı'nın ahdi için bir araya geldik. Türkiye Yüzyılı'nı da milli hafızamıza kazıyacağız. Osmanlı Devleti ile birlikte milletimizi tarihe gömmek isteyenler Çanakkale ya da Kut'ül Amare'deki gibi doğrudan karşımıza çıkmadılar.

Milletimiz Milli Mücadeleyi başlattı ve zafere ulaştı. Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun ilanı ile yeni bir döneme adım attık. Tüm sıkıntı ve kazanımlarıyla ilk yüzyılımızı geride bırakırkan küllerinden yeniden doğuşun öncülerini selamlamak istiyorum. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal başta olmak üzere tüm kahramanlarımızı rahmet, şükran ve minnetle yad ediyorum.

Cumhuriyetimiz maalesef kendi içinde barışık yaşayamadı. Kirli hesaplarda kullanılan maşalar hiç eksik olmadı. Dün vardı bugün de var. Ülkemiz vvesayet güçlerinin yönetiminde kalanların elinde yıllarını heba etti. Şehit Başbakan Menderes'in yeter söz milletin diyerek başlattığı hamle idam sehpasında kesintiye uğradı. Rahmetli Özal'ın devlet millet içindir diyerek ülkeyi kalkınma rotasın sokma girişimi koalisyonlar arasında kayboldu gitti.

"Geliştirdik, güçlendirdik, zenginleştirdik"

Ülkemizin ulaşmış olması gereken kalkınma ve demokrasi seviyesi arasındaki fark çok büyüktü. Biz işte bu anlayışla Türkiye'yi 20 yıl boyunca durmak yok yola devam diyerek büyüttük. Geliştirdik, güçlendirdik, zenginleştirdik. 15 Temmuz'da olduğu gibi bize sahip çıkan milletimizin desteğiyle ülkemizin asırlık kayıplarını telafi edecek çalışmalar gerçekleştirdik.

"Hiçbir beşeri hırsımız yok"

Ekonomiyi büyüterek refahı tabana yaymak suretiyle ülkemizi tüm fertleriyle birlikte zenginleştirdik. Milletimizin karşısına böyle bir mirasla çıkıyoruz. Milletimize kazandırdığımız eser ve hizmetleri sadece bir girizgah olarak görüyoruz. Cumhuriyetimizin yeni yüzyılına iyi bir giriş yapmak istiyoruz. Milletimize hizmet yolculuğumuzu Türkiye Yüzyılı ile zirveye çıkaracağız. Bunun dışında başka hiçbir beşeri hırsımızın olmadığının bilinmesini isterim. MHP'nin değerli Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve arkadaşlarına, Cumhur İttifakı altında verdiği güçlü destek için şahsım ve arkadaşlarım adına teşekkür ediyorum.

"Kritik bir eşikteyiz"

Cumhuriyetimizin 99 yılını 2023'te 100'e tamamlarken bütün dikkatimizi Türkiye Yüzyılı'nın inşasına vereceğimizi herkesle paylaşıyoruz. Türkiye Yüzyılı'nın bir devrim olduğunu da paylaşıyoruz. Dünyanın krizlerle boğuştuğu bir dönemde Türkiye Yüzyılı gibi bir projeyle karşınıza çıkmak kolay değil. Öyle kritik bir eşikteyiz ki bundan sonra atacağımız adımlarla bu ligin ön sıralarında yerimizi alacağız ya da geriye düşme riski ile karşı karşıya kalacağız. Üstesinden gelinmesi zor bir yükün altına giriyoruz.

"Bizi değil milleti küçümsediler"

Türkiye Yüzyılı hep birlikte daha büyük hedeflere yönelebileceğimiz yeni bir başlangıçtır. Bugün ülkemizde evladının ana sınıfından üniversiteye kadar evladının en iyi eğitimi almasını isteyenler hiçbir külfete girmeden bunu yapabilir. Yaptığımız bölünmüş yollarda güvenle seyahat eden gitmek istediği yerel tren veya uçakla çabucak ulaşan insanlar kendisine daha çok vakit ayırabilmektedir.

Hükümete ilk geldiğimizde Türkiye'da artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak demiştik. Birileri o zaman sözümüzü küçümsemişti. Bunların asıl küçümsediği milletimizin kendisiydi. Vesayetin desteğiyle eğitimden iş hayatına dışladıkları önlerini kestikleri gençlerimizi küçümsüyorlardı. Asker evladının yemin törenini zileyen yemenili anneleri sakallı babaları küçümsüyorlardı. Biz hiçbir zaman ayrım yapmaksızın, bu sistemin küçümsemesinden kurtaracak adımlar attık. İnsanımızı gelişmiş ülkelerde ne varsa hepsine sahip olacabileceği bir altyapı kurduk.

"Milletimizi sahip bırakmadık"

Net asgari ücreti hem çalışanı hem işvereni koruyacak şekilde 184 liradan 5500 liraya çıkardık. Toplam istihdamı 31 milyonun üzerine yükselttik. Mahkeme sayısını adli yargıda yzüde 91, idari yargıda yüzde 41 artırdık. Hakim ve savcı sayımızı 9 bin 349'dan 22 bin 727'ye yükselttik. Her türlü suç ve suçluyla mücadeleyi etkinleştirerek insanlarımızın sokakta evinde işyerinde huzurla hayatını sürdürebilmesini sağladık. Demokrasimizin uç beyleri muhtarlarımızı asgari ücret düzeyinde gelire kavuşturduk. Afet yönetiminden eğitim ve yardım faaliyetlerine kadar sivil toplum kuruluşlarımızın sayısını 76 binden 122 bine yükselttik. Dünyanın en etkin afet yönetim kurumu olan AFAD'ı kurarak her konuda vatandaşlarımızı sahipsiz bırakmadık.

"Terör koridorunu parçaladık"

Düzensiz göçle etkin mücadele için 30 geri gönderim merkezi kurduk. Suriye'de oluşturduğumuz güvenli bölgelere yaklaşık 530 bin kişinin gönüllü dönüş yapmasını sağladık. Güney sınırımızda oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu operasyonlarla parçalayıp attık.

Enflasyon mesajı

Son olarak 500 bin sosyal konut, 1 milyon konut amaçlı arsa, 50 bin işyeri hedefimizi milletimizle paylaştık. İlk etabını 2 yıl içerisinde tamamlıyoruz. Dünyada orman varlığını artıran ender ülkelerden biriyiz. Evcil hayvanların korunması konusunda da dünyanın en iyi düzenlemelerden birini gerçekleştirdik. Satın alma paritesine göre ülkemizi düdnyanın en büyük 11. Avrupa'nın 4. büyük ekonomisi konumuna çıkardık. Enflasyonu kontrol altına alarak ülkemizi yatırım, istihdam, üretim, ihracat ve cari fazla yoluyla büyüteceğiz.

"Yeni müjdeleri paylaşacağız"

Bir vatandaşımızı önümüzdeki yıl Uluslararası Uzay İstasyonu'na gönderme hazırlıklarına başladık. Yarın Togg'un ilk aracını banttan indiriyoruz. Ülkemizi salgın ve savaşla sarsılan dünyanın yeni tedarik merkezi haline getirecek altyapıyı kurduk şimdi de geliştiriyoruz. Karadeniz'de yeni müjdelerin sevincini sizlerle paylaşacağız. Yerli enerji üretimine yaptığımız yatırımlarla ülkemizin dışa bağımlılığını azaltıyoruz. Putin'in açıklamalarını duydunuz. Rusya'dan doğalgazı Türkiye'den Avrupa'ya yapacağız. Bunlar durup dururken olmadı. Gerçek manada diplomasinin işletilmesiyle oldu. 50 milyon ruist 44 milyar dolar turist hedefimize doğru ilerliyoruz. Ne kadar özetlersek özetleyelim eser ve hizmetlerimiz saymakla bitmiyor."

Ensonhaber