Cumhurbaşkanı Erdoğan seçim kanunu tartışmalarına noktayı koydu!

Seçimle ilgili yetki tartışmasına değinen Erdoğan, "Cumhurbaşkanı'nın yetkileri bellidir" dedi. Erdoğan, muhalefete ilişkin, "14 Mayıs'ı konuşmaya başladılar. Bu da hayırlı bir adımdır" ifadelerini kullandı.

POLİTİKA 20.01.2023, 15:44 20.01.2023, 16:17
Cumhurbaşkanı Erdoğan seçim kanunu tartışmalarına noktayı koydu!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, seçimlere ilişkin 14 Mayıs'ı işaret etti.

Erdoğan, AK Parti grup toplantısında, milletin 73 yıl sonra aynı gün altılı masaya yanıtını vereceğini söyledi.

İstanbul'da cuma namazı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtlayan Erdoğan'a, bu konu ve seçim kanununda yapılan değişikliklerin uygulanmasına ilişkin muhalefetin itirazları soruldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, muhalefetin seçimle ilgili yetkinin kime ait olduğunu bilmediğini dile getirdi.

60 günlük uygulamaya değinen ve muhalefetin de 14 Mayıs tarihi konuşmaya başladığını anlatan Erdoğan, şu yanıtı verdi:

"Cumhurbaşkanı'nın yetkileri bellidir"
Hukuk farklı bir şey. Ama bunun yanında gukuk o da farklı bir şey. Dolayısıyla şu anda seçimle ilgili yetkinin kimde olduğunu bilmeyecek kadar cahillerin eline kaldık. Cumhurbaşkanı'nın yetkileri bellidir. Şu anda Türkiye'de Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'dır. Ne diyor? Cumhurbaşkanı, kararnamesiyle 60 gün önceden bu işin ilanını yapar. 60 gün sonra da Yüksek Seçim Kurulu (YSK) kronolojik yapıyı çalıştırır.

Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan, sürece ilişkin bir de örnek verdiği konuşmasını şu şekilde sürdürdü:

"14 Mayıs'ı konuşmaya başladılar"
Bunu martın 10'unda ilan etti diyelim. Ondan sonra 60 gün çalışmaya başlar. 60 gün ne zaman bitiyorsa işte o gün seçim günüdür. Bunu da YSK takip eder. Bunlar bu işin farkında değil. 14 Mayıs'ı konuşmaya başladılar. Bu da hayırlı bir adımdır.

Ensonhaber

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