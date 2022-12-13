Cumhurbaşkanı Erdoğan: Herkes hesabını 2023'te yüzde 20 enflasyona göre yapsın

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "İnsanımızın hakkına el uzatanları buna pişman edeceğiz" diyerek, 2023'te yüzde 20'lerde enflasyonu hedeflediklerini belirtti.

POLİTİKA 13.12.2022, 11:24
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Herkes hesabını 2023'te yüzde 20 enflasyona göre yapsın

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Kabine Toplantısı'nın ardından millete seslendi.

"Bindikleri gemiyi kendi elleriyle deliyorlar"
"Ürettiği, sattığı, maliki olduğu malı veya hizmeti akıl ve vicdan sınırlarının ötesinde ekonomik işleyişe zarar verecek şekilde fiyatlandıranlar aslında kendilerine de kaybettirdiklerini unutmamalıdır." ifadesini kullanan Erdoğan, bu yaklaşımı enflasyonun düşüşe geçtiği bir dönemde sergileyenlerin kendi bindikleri gemiyi kendi elleriyle deldiğini vurguladı.

"Gayretlerimizin haramzadelerce akamete uğratılmasına rıza gösteremeyiz"
Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti:

"Yıllık enflasyonun birkaç ay içinde yüzde 40'lı rakamlara ineceği ortada ve fiyatlamaların mevcut yüzde 80'li rakamlara göre yapıldığı bir gerçekken hala etiketlerin başka hesaplamalara göre belirlenmesi doğru değildir. Asgari ücret, memur ve emekli maaşları başta olmak üzere çalışanların refah seviyelerindeki gerilemeyi telafi etme yönündeki gayretlerimizin enflasyon maskesinin ardına sığınan haramzadelerce akamete uğratılmasına rıza gösteremeyiz.

"Herkes hesabını yüzde 20 enflasyona göre yapsın"
Yılbaşında bu çerçevede ortaya çıkacak her hareketlenmeyi yakından izleyecek, reel ekonomik işleyişe aykırı her gelişmeyi belirleyecek, insanımızın hakkına el uzatanları buna pişman edeceğiz. Bu ülkenin 85 milyon vatandaşının ortak geleceği, ortak menfaati bizim için her bir ferdin kişisel kazanç hırsından önemlidir. Enflasyonu hedeflediğimiz şekilde 2023 sonunda yüzde 20'ler seviyesine, 2024'te tek haneli rakamlara düşürmek için ne gerekiyorsa yapmakta kararlıyız. Açıkça söylüyorum, herkes hesabını 2023'te yüzde 20'ler seviyesinde enflasyona göre yapsın. Aksi yönde hareket edenlere hükümet olarak biz kendi yetkilerimizi, milletimiz de tercihleriyle kendi iradesini kullanarak gereken cevabı verecektir.

"Türkiye Yüzyılı Vizyonunu bir avuç muhterisin kazanç hırsına kurban etmeyeceğiz"
Ülkemizin bunca fedakarlıkla eşiğine getirdiğimiz Türkiye Yüzyılı Vizyonunu, bir avuç muhterisin kazanç hırsına kurban etmeyeceğiz. Bir kez daha altını çizerek söylüyorum, biz hiç kimsenin işine, gücüne, alışına, satışına, kazancına, kârına karşı değiliz. Karşı olduğumuz tek şey sadece ekonomik kuralların değil, akıl ve vicdan sınırlarının da dışına taşan niyetler ve eylemlerdir. Piyasa denilen ve hukuki kurallarla birlikte insani reflekslerle de çalıştığına inandığım mekanizmanın vatandaşlarımızın sabrını daha fazla zorlamayacağına inanıyorum."

"Girişimcilerimize omuz vereceğiz"
Erdoğan, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da yatırımcıyı teşvik etmeye, istihdamı desteklemeye, üreticinin ve ihracatçının yanında yer almaya devam edeceklerini belirtti.

"Unutmayın en pahalı malın olmayan mal, en pahalı hizmetin erişilemeyen hizmet olduğu gerçeğini asla aklımızdan çıkarmadan girişimcilerimize omuz vereceğiz." açıklamasında bulunan Erdoğan, "Yeter ki ülkenin çıkarına, hükümetin programına, vatandaşın hakkına göz dikenlere fırsat verilmesin. Yeter ki kısır hesaplar uğruna Türkiye'nin tökezlemesini bekleyenlerin değirmenlerine su taşınmasın. Diğer tüm sıkıntıların, sorunların üstesinden gelecek imkana da güce de dirayete birikime de hamdolsun sahibiz." ifadesini kullandı.

Ensonhaber

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