Cumhurbaşkanı Erdoğan: Enflasyonun boynunu kıracağız

İhracatta rekor kırarak 300 milyar dolara yaklaşıldığını vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, enflasyon için ise "Yılbaşından itibaren boynunu kırmış olacağız" dedi.

POLİTİKA 08.12.2022, 11:55
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Enflasyonun boynunu kıracağız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Turkuvaz medya grubunun düzenlediği zirveye video mesaj gönderdi.

Gündeme ilişkin konulara değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, enflasyon için yılbaşını işaret etti.

Cumhurbaşkanı, "Tedbirlerin etkisiyle inşallah önümüzdeki yılbaşından itibaren enflasyonun boynunu kırmış olacağız." şeklinde aktardı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın geri kalan konuşmasından satır başları;

"Dünya, son 3 yıldır salgınla başlayan ardından sıcak çatışmalar ve bölgesel gerilimlerle daha da çetrefilleşen sancılı bir süreçten geçiyor. Son yılların en yüksek rakamlarına ulaşan enerji, gıda ve ham made fiyatları ile buna bağlı olarak ortaya çıkan enflasyon sorunu hiçbir ayrım gözetmeden tüm ekonomileri zorluyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan enflasyonun sonu için yılbaşını işaret etti

"İhracatımız rekor kırarak 300 milyar dolar eşiğine yaklaştı"
Öte yandan faizleri artırarak enflasyonu düşürme üzerine kurulu klasik yöntemlerin şimdiye kadar beklentileri karşılamadığını görüyoruz. Bu tarz politikalarla enflasyonu dizginlemeye çalışan pek çok ekonomi, bugün hayat pahalılığı yanında istihdam kayıplarıyla da mücadele ediyor.

Türkiye olarak son 20 yılda hayata geçirdiğimiz sağlam altyapı ile birlikte üretimi, istihdamı, ihracatı ve cari fazla yoluyla büyümeyi esas alan ekonomi modelimiz sayesinde hamdolsun bu sıkıntılı dönemi nispeten rahat geçiren ülkelerden biriyiz. İhracatımız her ay rekor kırarak 300 milyar dolar eşiğine yaklaşıyor.

"540 metreküplük doğalgaz çalışmalarımız aralıksız devam ediyor"
İstihdamda ilk kez 31 milyon sınırını aşma başarısını gösterdik. Yerli ve milli elektrikli otomobilimiz olan Togg'un üretim tesisinin açılışını Cumhuriyetimizin 99. yılında büyük bir gururla gerçekleştirdik. Dünyanın en büyük 5. barajı olan Yusufeli Barajı'nın açılışıyla enerji hamlemizi bir adım öteye taşıdık. Karadeniz'de keşfettiğimiz 540 metreküplük doğalgazı vatandaşlarımızın emrine verme çalışmalarımız aralıksız devam ediyor.

"Yılbaşından itibaren enflasyonun boynunu kırmış olacağız"

Avrupa ve Amerika dahil herkesin gündemini meşgul eden hayat pahalılığı ve enflasyon meselesini de adım adım çözüme kavuşturuyoruz. Tedbirlerin etkisiyle inşallah önümüzdeki yılbaşından itibaren enflasyonun boynunu kırmış olacağız.

"Terör örgütlerinin bizi yolumuzdan alıkoymasına izin vermeyeceğiz"
'Türkiye Yüzyılı' vizyonumuzu tüm unsurlarıyla hayata geçirene kadar durmayacak, mücadelemizi kesintisiz bir şekilde sürdüreceğiz. Bu kritik süreçte ne terör örgütlerinin, ne küresel ayak oyunlarının ne de mandacı ekonomistlerin bizi yolumuzdan alıkoymasına izin vermeyeceğiz."

Ensonhaber

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