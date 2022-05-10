Bir milyon Suriyeli nasıl dönecek? Cumhurbaşkanı Erdoğan projeyi açıkladı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Araştırmalar, 1 milyondan fazla Suriyelinin geri dönüş için gönüllü olduğunu gösteriyor. Suriye’de 200 bin konut inşa edeceğiz. 13 bölgede okul ve hastanesiyle bölgeler oluşturulacak'' ifadelerini kullandı.

BAŞKAN ERDOĞAN ŞU İFADELERİ KULLANDI;

Tarih ve medeniyet birlikteliğimizin olduğu coğrafyalardaki kardeşlerimizle çok hasbi, yakın bağlarımızın olduğunu kimse inkar edemez. 1. Dünya Savaşı ve milli mücadelenin ardından yeni devletimiz Türkiye Cumhuriyeti'ni kurduğumuzda gönül coğrafyamızdaki milyonlarca insan Anadolu'ya geldiler. Cumhuriyetin ilk yıllarındaki nüfusumuzun neredeyse yarısı sınırlarımızın d ışından gelen insanlardan oluşuyordu. Balkanlardan Kafkaslara kadar her yerde başı dara düşen kardeşlerimize kapılarımız açık oldu. Eski Yugoslavya topraklarından, Bulgaristan, Romanya, Doğu Türkistan, İran, Orta Asya, Afganistan, Bosna'dan, Kosova'dan milyonlarca aile ülkemize sığındı.

'BUNLARI YAPAMAYACAKSINIZ'

Şimdi Bay Kemal ne diyor 'Biz bunların hepsini tekrar Suriye'ye süreceğiz'. Bunları yapamayacaksın, bunları yapmaya da hiçbirinizin gücü yetmez. Zira biz Ensar kültürü ile yetişmişiz. Muhacir kültürünün ne olduğunu iyi biliriz. Biz sizler gibi bu toprakları hudayinabit bulmadık.

'50 BİN BRİKET EVİ TAMAMLADIK'

Uluslararası yardım kuruluşlarının desteği ile 4 milyon kişinin de İdlib başta olmak üzere bulundukları yerde kalmalarını sağlıyoruz. Güvensiz ortamın sürmesi ülkemizdeki Suriyelilerin sayısının azalmasının önüne geçti. Türkiye bu yükün büyük bölümünü hem kendi sınırları içinde hem de Suriye topraklarında üstlenmek zorunda kaldı. Geçtiğimiz yıl 100 bin briket evi projesini başlattık. 50 bini tamamladık. Bu sayıyı daha da arttırmamız mümkün olabilir.

'SURİYE'DE 13 AYRI YERDE 200 BİN KONUT İNŞA EDİLMESİNİ SAĞLIYORUZ'

Şimdi yeni bir adım daha atıyoruz. Uluslararası yardım kuruluşlarının finansmanıyla Suriye topraklarında 13 ayrı yerde gereken tüm altyapıya sahip 200 bin konut inşa edilmesini sağlıyoruz. Amacımız 1 milyon Suriyelinin tüm insani şartlara sahip bu şehirlere geri dönüşünü temin etmektir. Kurumlarımızın yaptığı çalışmalar bu geri dönüş için 1 milyondan daha fazla sığınmacının gönüllü olduğunu göstermektedir.

İnşallah çalışmalar ilerledikçe bu sürecin ayrıntılarıyla ilgili bilgileri kamuoyuyla paylaşacağız. Harekatlarımız sayesinde sınırlarımızı saldırılara karşı korunaklı hale getirdik. Ülkemiz içindeki Suriyeli sığınmacılar ile diğer statülerde yaşayan yabancıları da yakından takip ediyoruz. Tüm yabancıların oturma ve çalışma düzenleri belirli kurallara bağladık. Kurallara uymayanları sınır dışı ettik.

HABER7