Beyaz Liste'den istifa açıklaması

Van Ticaret ve Sanayi Odası (Van TSO) meclisine seçilmiş ‘Beyaz Liste’nin asil ve yedek meclis üyeleri, meclis üyeliği görevlerinden istifa etmeye hazır olduklarını açıkladılar.

POLİTİKA 28.12.2022, 16:22
Beyaz Liste'den istifa açıklaması

Beyaz Liste meclis üyeleri tarafından yapılan yazılı açıklamada, “22 Ekim’de başlayan ve defaten yenilenmesine karar verilen Van Ticaret ve Sanayi Odasının seçim sürecinde, siz saygıdeğer Van iş dünyasının, tüccar ve esnafın temsilcisi olma şiarı ile yola çıktık.

Oldukça meşakkatli olan bu yolculukta özellikle oda yönetiminin türlü türlü entrikalarına karşı bıkmadan, yılmadan, onurlu ve azimli bir mücadele sergiledik. Ancak gelinen noktada, Mavi Liste Başkan adayı ve oda genel sekreteri tarafından kamu vicdanı ve toplumsal adaleti zedeleyen kirli hesapların devreye sokulduğu; şeytanın dahi aklına gelmeyecek hilelere başvurulduğu, seçimi kazanma adına her türlü entrikanın mübah görüldüğü bir süreç yaşanmıştır.

NACE kodları üzerinden kaydırmalar yapıldı, 20 bin civarında yetki belgesi dağıtıldı, gece yarısı kararlarla karekod muamması devreye alındı, seçim mahremiyeti hiçe sayan kameralar ve daha niceleri. Demokrasi ile yönetilen toplumlarda, seçmenin iradesi sandığa gizli şekilde yansır. Fakat maalesef seçim sürecinin başından bu yana; kazanmak adına her yolu mübah görenler, bu defa da seçime gölge düşürmüş, seçmenin oy hürriyetini hiçe sayarak kabinlerin üstünde, tavanda çok duyarlı kameraların bulunduğu yerde oy kullandırmayı dayatmıştır.

Yani kabinde kimin, hangi adaya oy verdiği bu kameralarla rahatlıkla izleme imkanına sahip olmuşlardır. Bu bir skandaldır. Böyle bir şey kabul edilemez. O kadar yer varken, oy kullanma kabini neden kameraların görüş mesafesinde kuruldu? Kabinlerin üstleri neden kapatılmadı? Acaba, birilerinin amacı, kimin hangi adaya oy verdiğini görmek ve buna göre insanları fişlemek midir? Gelinen noktada müsebbipler, bizlere ve sizlere huzursuz bir seçim süreci yaşatmıştır.

Bu durum, hepimizi derinden üzmüş, odamızın kurumsal kimliğine fazlasıyla zarar vermiştir. Nitekim, 17 Aralık’ta gerçekleşen Van TSO 1. Organ seçiminde yaşanan rezalet tarafımızca tespit edilmiş ve gereği yapılarak itiraz edilmiş, adli makamlar itirazı yerinde bulmuş ve seçim iptal edilmiştir. Sonuçta, hak yerini bulmuştur” denildi.

Sükûnetle tamamlanması arzu edilen seçim sürecinin bu kadar uzun bir zaman dilimine yayılmasının ilin ekonomisine zarar verdiği belirtilen açıklamada, “Seçim süreci hem bizleri yormuş, hem de esnaf ve tacirimizi rahatsız etmiştir.

Nihayet demokratik teamüllerden uzak, ahlaki değerlerden yoksun, ilimizin gelenekleri ile bağdaşmayan, kadim kültürümüze yakışmayan, seçim ahlakı ile örtüşmeyen, koltukta kalma adına envai çeşit hile ve entrikanın mübah görüldüğü bu kaotik seçim sürecin tarafı olmadık, olmayacağız! Siz, Van iş dünyasının saygıdeğer temsilcileri, esnaf, tacir, kanaat önderleri, STK temsilcileri kısacası, Van kamuoyunun beklentisi ‘Seçimin tümünden iptal edilmesi ve sil baştan bir seçim yapılması’ yönündedir.

Dolayısıyla, halkımızın bu çağrısı kıymetlidir ve tarafımızca karşılığı olan bir çağrıdır. Bu nedenle Van TSO Meclisine seçilmiş Beyaz Listenin asil ve yedek meclis üyeleri olarak, meclis üyeliği görevimizden istifa etmeye hazır olduğumuzu Van kamuoyuna saygı ile arz ederiz” ifadelerine yer verildi.İHA

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