Bedirhanoğlu: Van’da üye ve oy oranlarımız artıyor

CHP Van İl Örgütü yılın ilk genişletilmiş, ‘İl İstişare Kurulu’ toplantısını 19 Mart 2022 Cumartesi günü gerçekleştirdi. İl Yönetim Kurulu, 13 ilçe örgütü başkanı, kadın, gençlik kolları ve il disiplin kurulu üyelerinin katılımıyla gerçekleştirilen toplantıya Seracettin Bedirhanoğlu başkanlık etti.

"SORUNLARIN ÜSTESİNDEN GELECEĞİZ"

İl örgütü bünyesinde görev alan katılımcılar tek tek söz alarak düşüncelerini dile getirerek, kentin çözüm bekleyen sorunlarını masaya yatırıldı. Toplantı sonunda söz alan CHP Van İl Başkanı Seracettin Bedirhanoğlu, kendilerine iletilen sorunların takipçisi olduklarını belirtti. Van genelinde hem üye hem de oy oranlarının hızlı bir şekilde arttığını dile getiren Bedirhanoğlu, “Mahalle örgütlenmelerimiz hızlı bir şekilde tamamlanıyor.

Bununla birlikte partimizin önemli bir uygulaması olan 'Öbek Örgütlenmesi' çalışmalarımıza başladık. Her bir haneye, her bir bireye tek tek ulaşmayı hedefliyoruz. Yapılan tüm algı operasyonlarına rağmen iktidara geleceğimiz toplumun çok büyük bir kesimi tarafından görülmekte ve kabul edilmektedir. Türkiye Cumhuriyeti köklü ve köklü olduğu kadar büyük bir devlettir. Büyük bir insan potansiyelimiz var. Liyakatli kadrolarla çok kısa sürede sorunların üstesinden geleceğiz” dedi.

"DOĞRULARI ANLATARAK İKTİDARA YÜRÜYORUZ"

Bedirhanoğlu, “Çocuklarımız ve geleceğimiz için, gençlerimize umut için çalışıyoruz” diyerek, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ‘halkımızla helalleşeceğiz’ söylemine vurgu yaptı. Bedirhanoğlu, “Rakiplerimizin sıklıkla yaptıkları gibi hakaret ederek değil, doğruları anlatarak iktidara yürüyoruz ve iktidarımızda haksızlıklara maruz kalmış tüm insanlarımıza helalleşeceğiz” şeklinde konuştu.