Başkan Adayı Faruk Biner: Güçlü bir ekiple geliyoruz

Van'da 22 Ekim'de yapılacak olan Van Ticaret ve Sanayi Odası seçimi öncesi ve 'Sarı Liste' ile seçime girecek olan Başkan Adayı Faruk Biner, çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürüyor. Van'daki esnaf ve tüccarları tek tek dolaşan Başkan Adayı Biner, üyelerden mutlaka oy kullanmalarını istiyor. Yaptıkları çalışmalarla ilgi gazetemize özel açıklamalarda bulunan Van Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Adayı Faruk Biner, gittikleri her yerde tavırları, tarzları, renkleri, tercihleri ne olursa olsun üyelerden kurumlarına sahip çıkmalarını istediklerini belirterek, bu seçimde katılımın yüksek olacağını düşündüklerini ifade etti.

Güçlü bir ekiple yola çıktıklarını ve bundan dolayı avantajlı olduklarını söyleyen Başkan Adayı Biner, daha önce oda yönetiminde, oda meclisinde görev almış, ekonomik olarak ticarette karşılığı iyi olan, yıpranmamış tüccar ve deneyimli insanlardan oluşan bir kadro ile yola çıktıkları için kendilerini daha avantajlı gördüklerini vurguladı.

Bu kent yararına ortaklaştıkları her oluşumda kendilerini, kentin önünde görmemeleri gerektiğini belirten Biner, egoların ve popüler beklentilerin bu kentin önüne geçmemesi gerektiğini söyledi. Biner, ortaklaşarak yada kolektif bir ruhla, bir anlayışla bu kente katkı sunabileceklerini ifade etti.

"EKONOMİSİ ÇOK KIRILGAN OLAN, ÇOK FAZLA EKONOMİK ÇATI OLMAYAN KENTLERDE DE BU TİP KURUMLAR ÇOK ÖNEMLİDİR"

Seçim çalışmalarını değerlendiren Başkan Adayı Biner, "Uzun süredir bizim ve rakiplerimizin birlikte yoğun bir şekilde hazırlandı seçim sürecine artık sayılı günler kaldı. Önümüzdeki Cumartesi gününden sonra bu kentin tüccarı, esnafı, tacirleri tercihlerini belirtip, yeni bir oda yönetimi oluşturma noktasında irade beyanda bulunacaklar. Bu çok önemlidir.

Ticaret ve Sanayi Odaları dört yılda bir kendi yönetimini yeniler ya da ibra eder. Bizim gibi ekonomisi çok kırılgan olan, çok fazla ekonomik çatı olmayan kentlerde de bu tip kurumlar çok önemlidir. Yeni girişimci sayısını arttırmak, mevcut üyelerinin, girişimcileri, yaptırımcı ve sanayicinin önünü açabilecek şekilde bir vizyon bırakmak, bu anlamda kentin, bölgenin sosyal ekonomik yapısı altında bilgi sahibi olması, kendi üyelerinin konu bilgilendirmesi, kent ve bölge ihtiyaç analizini çok doğru yapılması buna dönük yaptırımların ve üretimlerin yapılması çok daha faydalı olur. Bu minvalde bizde çalışmalarımızı hızlandırdık. Artık dört, beş gün sonraki yapılacak olan oylamanın heyecanıyla o günü bekliyoruz" dedi.

"GÜÇLÜ BİR EKİPLE HAZIRLANDIK"

Güçlü bir ekiple yola çıktıklarını belirten Biner, "İşin doğası gereği aday olan, bu yola çıkan herkes kazanmak duygusu üzerine yola çıkar ve ekiplerini oluşturur. Bu bizim de diğer arkadaşlarımız gibi iddiamız büyüktür. Çünkü güçlü bir ekiple biz hazırlandık. Avantajımız buydu. Daha önce oda yönetiminde, oda meclisinde görev almış, ekonomik olarak ticarette karşılığı iyi olan, yıpranmamış tüccar dostlarımızdan deneyimli insanlardan oluşan bir kadro ile yola çıktığımız için kendimizi daha avantajlı görüyoruz.

Sahayı geziyoruz. Sürekli tüccarlarla, esnafımızla, oda üyeleriyle birlikteyiz. Bu son zamanlarda da komple şehri gezerek, bir temas etmeye çalıştık. Dokunmadığımız, gitmediğimiz insanlara da ulaşmaya çalıştık. Bu anlamda bize umut veren, geri dönüşler çok çok olumlu. Yani insani tepkileri çok doğal ve çok onaylar nitelikte olduğu için bu da bize umut veriyor. Umarım sonucu da hem ekip olarak bize hem de kentimize hayırlı olmasını diliyoruz" diye konuştu.

"KENTİN GELİŞMESİ İÇİN LİYAKATLİ KADROLARIN İŞBAŞINA GELMESİ LAZIM"

Van Ticaret ve Sanayi Odası seçimlerinin gündemdeki yerini almasını değerlendiren Başkan Adayı Biner, "Aslında bunun iki nedeni var. Bir, artık bu kurumlar önemseniyor. Yani bütün yapılarda olduğu gibi ticarette de doğru örgütlendiğimiz zaman çıktısı, geri dönüşü kent için, yatırımcı için çok olumlu şeylere dönüşüyor. İkincisi de asıl kötü olan ve çok daha ilginçtir bu yönde ilgi gören, kendi popüler yapısını öne çıkarmak, kendini bilinir kılmak ya da farklı bir alana, siyasete geçebilmek için buraların çok önemli bir durak olduğunu, çok önemli bir mevki olduğunu hesaba katarak yaklaşımlar da olduğu için biraz o anlamda sesli geçiyor.

Mesela Türkiye'nin çok büyük ekonomilerinin olduğu metropollerde bu denli bir şey yoktur. İlgi yoktur. Bu kadar birbirini yıpratma üzerine bir çalışma yapılmaz. Biz de bu bunda rahatız, huzur içindeyiz. Yani biz diyoruz ki şaibesiz, hillesiz, hurdasız temiz bir seçim yapılsa tüccarımız, tacirimiz kimi tercih ederse gider tebrik ederiz. Hayat kaldığı yerden devam eder. Biz de işimize gücümüze bakarız. Ama ciddi endişelerimiz var. Bu yer değişiklikleriyle ilgili yoğun bir şekilde bir değişimin olduğunu biliyoruz.

Listelerden bunu görüyoruz. Çünkü üyemizin profilini biliyoruz. Meslek grubunu biliyoruz. İştigal alanlarını bildiğimiz için bir şeyin kılıfına uydurularak yapılan şeyler de var. Umarım yine sonuçlar ne olursa olsun, birkaç yanlış yaparak en sonunda da işte doğruya evrilir ve bu toplumda kendi kurumuna sahip çıkar. Hem özellikle oda üyelerinden ricam tercihleri ne olursa olsun oylarını kullansınlar. Kendi kurumlarına sahip çıksınlar. Bu kentin önünü tıkayacak hiçbirimizin ben de dahil olmak üzere o bencilce yaklaşımlarımızı önemsemesinler. Kentte değişim, dönüşüme ihtiyaç var. Kentin gelişmesi için kesinlikle liyakatli kadroların işbaşına gelmesi lazım.

Kendini bu topluma dayatan, kendini ben olmazsam burası batar mantığıyla yaklaşan, egosu yüksek insanlardan biraz uzak dursunlar. Bu kurumu da, bu kenti de biraz bence rahat bıraksınlar. Bu anlamda da üyelerimiz bu yönde tercihlerini kullanırlarsa ben buna inanıyorum ki kazanan bir kent olacak ve hepimiz olacağız" ifadelerini kullandı.

"BU KURUM YÖNETİMSİZ KALMAYACAK"

Oda seçimlerinde koalisyonun gündemlerinde olmadığını belirten Biner, "Yani işin doğrusu bizim gündemimizde böyle bir şey yok. Zaten böyle bir oluşumun olma ihtimali olsa gruplar daha seçime aylar kala belki bir birlikte hareket etme mantığını ortaya koyabilirlerdi ama geldiğimiz bu son bir haftada herkes gidebildiği kadar insanlara itmiştir. Kendine göre bir program yapmıştır. Gruplarını oluşturmuştur, şekillendirmiştir. Bunun şimdi konuşulacak bir konu olduğunu düşünmüyorum.

Hiçbir grupta bunu düşünmez ama seçim olup bittikten sonra yeterli sayıda bir grup çıkarmaması durumunda ne olabileceği bence o da bugün konuşulursa yanlış olur, o günün konusudur. O zamanki şartlar neyi el veriyorsa o yapılır. Sonuçta bu kurum yönetimsiz kalmayacak, kadrosuz kalmayacak, kilitlenmeyecek. Aklıselim neye cevaz veriyorsa biz o yönden herkes de elinden geleni yapacak. Ama şuna inanıyorum. Biz koalisyona gerek kalmadı yeterli şekilde kadroyla o gruplardan çıkacağız" dedi.

"KATILIMIN YÜKSEK OLACAĞINI DÜŞÜNÜYORUM"

18 bin civarında oda üyelerinin olduğunu ve bunların bir çoğunun oy kullanmadığını söyleyen Biner, "Tabii bunu terkin durumunda olanların, fesih durumunda olanların, sıkıntısı olan firmalar var. Ama aidat borcundan kaynaklı askıda olan, askı ve faal üyelerimizi topladığımız zamanda 11 bin civarında bir üye sayısı var. Yine borcundan dolayı askıda çok fazla sayıda üyemiz kaldı.

5 bin 526 üyemiz bugün oy kullanmaya haiz durumdadır. Bunun üzerinden gideceğiz. Artık bunun da yüzde kaçı sandığa yansır, işin doğrusu bilmiyorum. Ama ben bu dönemde katılımın yüksek olacağını düşünüyorum. Çünkü gittiğimiz her yerde tavrınız, tarzımız, renginiz, tercihiniz ne olursa olsun kurumunuza sahip çıkın, gidin oyunuzu kullanın diye hatırlatmada bulunuyoruz.

Katılımın yüksek olacağını düşünüyoruz. Ben hepimizin hangi alanda olursak olalım, bu kent yararına ortaklaştığımız her oluşumda kendimizi, kentimizin önüne bırakmayalım. Egomuzu, kentimizin eline bırakmayalım. Kendi popüler beklentilerimizi bu kentin önüne bırakmayalım. Ortaklaşarak yada kolektif bir ruhla, bir anlayışla bu kente katkı sunarız. Umarım gelecek kentimiz için daha iyi olur, daha hayırlı olur" diye konuştu.

Vanbölgegazetesi