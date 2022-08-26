AK Parti MKYK üyesi Burhan Kayatürk: Bu sorunun çözümü için elimden geleni yapacağım

Bilindiği üzere sözleşmeli öğretmenlik ilk olarak 2016 yılında tekrar Milli Eğitim Bakanlığında tanımlandı. Sözleşmeli öğretmenler 3 yıl sonra kadroya geçerek +1 yıl sonra ise tayin hakkı elde edebiliyorlar.

Kadrolu öğretmenlerle özlük haklarında bazı farklılıklar olan sözleşmeli öğretmenlik meselesinde en büyük sorunlardan biri ise eşi özel sektörde veya diğer bakanlıklarda çalışan öğretmenlerimize tanınmayan aile birliği hakkı. İkisi sözleşmeli öğretmene ise Milli Eğitim Bakanlığının çıkardığı yönetmeliklerle 1 yılını dolduran öğretmenlere bu hak tanınıyor. Peki ya sözleşmeli öğretmenlik kalkacak mı? Eş durumu gelecek mi? Konu ile alakalı Ak Parti MKYK üyesi ile görüşüldü.

AK PARTİ MKYK ÜYESİ KAYATÜRK İLE GÖRÜŞÜLDÜ

Atama bekleyen öğretmenler ve atanmış öğretmenlerin sorunlarına karşı ilgisi ve desteğiyle bilinen #möap platformu yöneticiliği de yapan Harun Yeşilova AK Parti MKYK üyesi Burhan Kayatürk ile bir görüşme gerçekleştirdi.

Öğretmenlik mesleğinde çözüm bekleyen bazı konulara değinen Öğretmen atama Platformu Başkanı Harun Yeşilova, özellikle eş durumu konusunun altını çizerek Ankara ve Van Milletvekilliğini yapan ve şimdi Parti içinde önemli bir görev üstlenen Kayatürk ile görüşme gerçekleştirdi.

Eş durumu konusunun sözleşmeli öğretmenliğe kazandırılmasını talep eden Öğretmen atama Platformu Başkanı Harun Yeşilova, AK Parti MKYK üyesi bir önceki dönem Van milletvekili Burhan Kayatürk'ten konu hakkında olumlu görüşler aldı.

MKYK üyesi Kayatürk konu ile ilgili yaptığı açıklamada:

''Bu sorunun varlığından haberdarım. Çözülmesi gereken bir konu olduğunu düşünüyorum. Bu konuyu yetkili Bakanlıkla görüşerek çözüm yolarını değerlendireceğiz.

Bu sorunun çözümü için elimden gelen gayreti göstereceğimden emin olabilirsiniz'' diyerek kesinlikle ilgileneceğini söyledi. Önümüzdeki haftalarda çalışma Bakanlığı ve taraflar bir araya gelerek, yapılan görüşmelerin sonucunu kamuoyuna açıklanacağı söylendi.

Havadis