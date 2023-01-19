Adalet Bakanı Bozdağ: Cumhurbaşkanımızın adaylığı önünde hiçbir engel yoktur

Seçimlerin 14 Mayıs tarihine çekilmesiyle ilgili açıklamalar kulisleri bir anda hareketlendirirken, muhalefet cephesinden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeniden cumhurbaşkanı adayı olamayacağıyla ilgili iddialar ortaya atıldı.

BAKAN BOZDAĞ: HİÇBİR ENGEL YOKTUR

Söz konusu adaylık tartışmalarıyla ilgili ise Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'dan bir açıklama geldi.

Bakan Bozdağ, adaylık tartışmalarıyla ilgili yaptığı açıklamada "Hukuk bunu söylüyor ama kendilerine göre hukuk uygulamaya çalışanlar iddia ediyor. Bizimki iddia değil, hukukun söylediği ifadedir. Sayın cumhurbaşkanımız adaylığı anayasal hakkıdır, önünde hiçbir engel yoktur. Böyle hukuk uydurma yerine herkes seçime çalışsın, meydanda rekabetimizi yapalım." diye konuştu.

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