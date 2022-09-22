Açıklamayı Erdoğan yapacak! Gençleri sevindirecek haber: Ucuza satılacak

Her gün biraz daha yaklaştığımız seçimler için çalışmalar sürerken AK Parti'nin yeni projeler üzerinde yoğunlaştığı öğrenildi. TOKİ Sosyal Konut Projesi'nin yankıları sürerken geçtiğimiz günlerde, ucuz taksitle otomobil müjdesi verileceği iddiaları gündeme gelmişti.

2023 için çalışmalarını yoğunlaştıran hükümetin 28 Ekim'de Vizyon Belgesi'ni açıklayacağı öğrenildi. Birçok projenin yer alacağı seçim beyannamesinde, özellikle gençler için önemli adımlar atılacağı ifade edildi...

VEKİLLERDEN GÖRÜŞ VE ÖNERİ ALINIYOR

Haziran 2023'te yapılması beklenen seçimler için kolları sıvayan AK Parti, seçim beyannamesine ilişkin çalışmalarına hız verdi. Bu kapsamda proje ve uygulamalar belirlenirken yaz boyunca sahada olan AK Partili milletvekillerinin görüş ve önerileri de dikkate alınacak. Öte yandan milletvekilleri, vatandaşın nabzı ve beklentilerini rapor haline getirip parti genel merkezine sunmaya başladı.

GENÇLERE UCUZ BİLGİSAYAR, TABLET VE CEP TELEFONU

Sabah'ta yer alan habere göre birçok proje ve çalışmanın yer aldığı beyannamede dikkat çeken maddelerden biri de gençlerle ilgili oldu. Alınan bilgilere göre gençlere yönelik sürpriz projeler de olacak. Örneğin bilgisayar, tablet ve cep telefonu gibi elektronik eşya alımında gençlere yönelik vergi indirimleri gündeme gelebilecek.

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