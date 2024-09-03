Montessori Vakfı Eğitim Kurumları, Van'da tek bir temsilcilerinin olduğunu ve isimlerini kullanan diğer eğitim kurumlarına itibar edilmemesi gerektiğini ifade eden bir paylaşımda bulundu. Van'da tek temsilcisinin bulunduğu ve gerçek montessorinin orası olduğunu belirten Montessori Vakfı Eğitim Kurumları, resmi sosyal medya hesapları üzerinden bir açıklama yaptı.

VAN'DAKİ TEK KURUMUMUZ...

Montessori isminin Van'daki başka kurumlarda da kullanıldığını öğrenen Montessori Vakfı, sosyal medya hesapları üzerinden resmi bir açıklama yaptı.

Montessori Vakfı Eğitim Kurumları, Van'da Markalar Birliği'ne de bağlı olan tek kuruluşlarının "Özel Neşeli Yüzler Anaokulu" olduğunu duyurdu.

Açıklamada detaylı adres bilgisine de yer veren Montessori Vakfı Eğitim Kurumları, Van'da sadece "Özel Lokman Hekim Hastanesi aşağısı, Gold Van Avm karşısı Hacı Hüseyin Camii Yanı" adresinde temsilciliğinin bulunduğunu duyurdu.

İletişim numarası olarakta 05070646065 numarasını paylaşan Montessori Vakfı Eğitim Kurumları, Van'daki tek kurumlarının "Özel Neşeli Yüzler Anaokulu" olduğunu hatırlatarak, Vanlıların bu konuda daha duyarlı ve dikkatli olmalarını istedi.