Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, dünyanın neresinde, ne zaman olursa olsun adaletsizliğe ve hukuksuzluğa karşı insanlığın sesi olabilecek nesil yetiştirebilmek, farkındalık oluşturmak için okullarda "Çanakkale, Gazze, vatan ve bağımsızlık" temalı ilk ders etkinliği planlandığını bildirdi.

Tekin, 2024-2025 eğitim-öğretim yılı açılışı dolayısıyla Arjantin İlkokulu'nda düzenlenen törene katıldı.

Tunceli'nin Ovacık ilçesinde görev esnasında zırhlı aracın devrilmesi sonucu şehit olan askerler ve tüm şehitler için ülke genelindeki okullarda bayrak töreni öncesinde 1 dakikalık saygı duruşunda kararı doğrultusunda Bakan Tekin de okuldaki bayrak törenine katıldı, ardından öğrenci ve öğretmenlerle birlikte saygı duruşunda bulundu.

İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından yeni eğitim-öğretim yılının ilk ders zilini çalan Tekin, ilk olarak bu yıl ilkokula başlayan öğrencilerle sınıflarında bir araya geldi.

Daha sonra ilkokul 3. sınıf öğrencilerinin sınıflarına konuk olan Bakan Tekin, yeni eğitim-öğretim yılının ilk dersinde tüm kademelerdeki tüm sınıflarda, "Çanakkale'den Gazze'ye Bağımsızlık Ruhu ve Vatan Sevgisi" temasıyla hazırlanan açılış dersini izledi. Derste, Bakanlık tarafından ilk ders için hazırlanan vatan sevgisi konulu kısa film gösterildi.

Bakan Tekin, okul ziyaretinin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Her eğitim-öğretim yılı açılırken yoğun bir heyecanla pazartesi sabahlarını iple çektiklerini ve okula geldiklerini anlatan Tekin, "Bugün de Türkiye genelinde yaklaşık 20 milyona yakın öğrencimiz heyecanla okullarına geldiler. Çocuklarımıza, gençlerimize hayırlı ve başarılı bir eğitim-öğretim yılı temenni ediyorum." diye konuştu.

"Kocaman bir aileyiz"

Türkiye genelinde yaklaşık 20 milyon öğrencinin, 750 binin üzerinde dersliğin, 1 milyon 250 binin üzerinde öğretmenin bulunduğuna işaret eden Tekin, "Kocaman bir aileyiz. Öğretmen, idareci arkadaşlarımız, öğrencilerimiz, velilerimiz, çocuklarımızın yakınları, hepsini düşündüğümüzde aslında 86 milyon Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı hep beraber eğitim-öğretim süreçlerini yakından takip eden kocaman bir aile olarak bu heyecanı yaşıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Tunceli'nin Ovacık ilçesinde dün görev esnasında zırhlı aracın devrilmesi sonucu 3 jandarma uzman çavuş ile 1 uzman onbaşının şehadet haberini aldıklarını dile getiren Tekin, Milli Savunma Bakanlığına, Genelkurmay Başkanlığına ve millete başsağlığı diledi.

Tekin, "Bize bu ülkeyi vatan kılan, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bütün ecdadımızı, bütün şehitlerimizi hayırla yad ediyorum. Mekanları cennet olsun. Allah hepsinden razı olsun. Aynı şekilde hayatta olan gazilerimize bir kez daha şükran ve minnetlerimi sunuyorum. Allah onlardan da razı olsun." dedi.

Eğitim-öğretim yılına bu ülkeyi vatan kılan şehitleri, ecdadı anmak ve onları hayırla yad etmek için ilk ders etkinliğiyle başladıklarını hatırlatan Tekin, şöyle devam etti:

"Biz ülkesine, milletine ve bağımsızlığına canı pahasına sahip çıkan bir milletiz. Ama aynı zamanda milletimizin bir başka vasfı daha var. O da dünyanın her tarafında adaletin, hakkın ve hukukun temini için mücadele etmek. Yaklaşık 1 yıl olacak, Filistinli Müslüman kardeşlerimize yönelik bir zulüm var, 40 binin üzerinde, ki bunların üçte bire yakını öğrenci, yaşamını yitirdi, ülkelerini savunurken şehit oldular.

Kendi bağımsızlık mücadelemizi ve vatan savunmamızı çocuklarımıza, gençlerimize bir kez daha vermek hem de dünyanın neresinde olursa olsun, ne zaman olursa olsun adaletsizliğe ve hukuksuzluğa karşı insanlığın sesi olabilecek bir nesil yetiştirebilmek, bir farkındalık oluşturmak için okullarımızda Çanakkale, Gazze, vatan ve bağımsızlık temalı ilk ders etkinliği planladık. Bu çerçevede hazırladığımız videoyu izledik."

İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun yıl dönümünü de kutlayan Tekin, "Mehmet Akif'in dediği gibi Allah bizlere bir daha İstiklal Marşı yazdıracak, Kurtuluş Savaşı yürütecek günler yaşatmasın." dedi.

"Narin'in öldürülmesi içimizi acıttı"

Narin Güran'ın Diyarbakır'da öldürülmesine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Tekin, "İçimizi acıtan bir olay. Narin kızımız, aynı zamanda bir öğrencimiz. En yakın zamanda olayın faillerinin hukuk ve adalet önünde hesap vereceğine inanıyorum. Narin'i seven herkese başsağlığı diliyorum. Bu tür hazin olayların bir kez daha olmamasını temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.

"Geçen yılki ücretsiz yemek uygulaması, bu yıl da sürecek"

Bakan Tekin, daha sonra gazetecilerin sorularını yanıtladı. Geçen yıl okullarda yürütülen ücretsiz yemek uygulamasının bu yıl da süreceğini bildiren Tekin, deprem bölgesinde ve taşıma yoluyla eğitimine erişim kapsamındaki öğrencilere yemek uygulamasına devam edeceklerini belirtti.

Okullarda "bağış" altında kayıt parası uygulamasına ilişkin soru üzerine Tekin, ilkokullara ve ortaokullara yeni başlayacak öğrenci kaydının adrese dayalı olarak elektronik ortamda yapıldığını hatırlattı.

Liselerde ise sınavlı ve adrese dayalı olarak öğrenci kaydı alındığını anlatan Tekin, "Kural belli ve merkezi bir yerleştirme var. Okul müdürü hangi gerekçeyle kimden kayıt ücreti isteyebilir? İlkokullar, ortaokullar ve sınavsız öğrenci alan ortaöğretim kurumlarına, bakanlık merkezden, İçişleri Bakanlığından aldığımız veriler ışığında yerleştirmeleri yapıyoruz." dedi.

İlkokullarda sınıf öğretmeni ve ortaokullarda şube seçimlerini de bu yıl merkezi yaptıklarını hatırlatan Tekin, velilerin okula "bağış" yapmasının isteğe bağlı olduğunu belirterek, bu konuyla ilgili il müdürleriyle sürekli iletişim halinde olduklarını söyledi.

Kendilerine bu şekilde ulaşan taleplerle ilgili gerekli inceleme ve soruşturma süreçlerini yürüttüklerini anlatan Tekin, "Bir kez daha söyleyeyim, okul yöneticilerimizin asla ve kat'a 'kayıt parası', 'kayıt ücreti' ya da 'öğrenci sınıf ve şube seçimi' gibi konularla ilgili bir şey alması mümkün değildir. Alanlar varsa da onlarla ilgili gereğini biz zaten yapıyoruz." dedi.

Velilerin bu tercihleri neden yaptığına ilişkin değerlendirmesi sorulan Tekin, tüm dersliklerde etkileşimli tahtadan internet erişimine kadar eşit hizmetleri sunmaya çaba sarf ettiklerini, eğitimde fırsat eşitliğini temin için ellerinden gelenleri yapmaya çalıştıklarını, okullar arasındaki farklılıkları gidermek için gerekli tedbirleri aldıklarını anlattı.

Bazı velilerin değişik gerekçelerle bu tür tercihlerde bulunduğuna değinen Tekin, "Ama biz bunun bir düzene oturması ve bir sistematik içinde yürümesi gerektiğini düşünüyoruz. O yüzden de adrese dayalı okul yerleştirmeleri konusunda ısrarcıyız. Zaten bu yıl bu anlamda olumsuz hemen hemen hiçbir örnek yaşamadık. Çünkü merkezi olarak kayıtları yaptık." dedi.

120 bin personel okullarda görev alacak

Okullarda temizlik ve güvenlik görevlisi istihdamına ilişkin soru üzerine Tekin, okullardaki bazı hizmetleri Toplum Yararına Program olarak bilinen Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının koordine ettiği projeden giderdiklerini hatırlatarak, "Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımız, geçtiğimiz yıl bize tanımladığı sayının yaklaşık 2 katı kadar personel tanımladı. Onlara bir kez daha teşekkür ediyorum. Bu yıl 120 bin kişi alacağız. Dün itibarıyla süreç tamamlandı, noter huzurunda kuralar çekilecekti. Bugün veya yarın itibarıyla arkadaşlarımız başlamış olacak." bilgisini paylaştı.

"Yeni müfredat, beceri temelli eğitime geçiş için zorunluluk"

Bakan Tekin, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında hazırlanan yeni müfredat çalışmalarına ilişkin de değerlendirmelerde bulundu.

Eğitim-öğretim süreçlerinde uluslararası alandaki gelişmeleri yakından takip ettiklerine dikkati çeken Tekin, şunları kaydetti:

"Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli neredeyse dünyanın her yerinde kabul gören beceri temelli eğitime geçiş açısından bizim için bir zorunluluktu. Biz geçtiğimiz mayıs ayı itibarıyla beceri temelli eğitim öğretim sürecimizi başlatacağımızı deklare etmiştik. Bugün itibarıyla okul öncesi, 1, 5 ve 9. ve hazırlık sınıfı olan ortaöğretim kurumlarında Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli uygulanmaya başlanacak.

Ders kitaplarımız, bu modele uygun olarak hazırlandı. Sayın Cumhurbaşkanımızın Başbakanlığa başladığı tarihten itibaren okullarımızda ücretsiz ders kitabı dağıtma süreci bu yıl da yapıldı. Toplamda 22 yıl içerisinde 4,5 milyar dolayında ücretsiz ders kitabı dağıtılmış durumda. Bu yıl da çocuklarımızın masalarında ders kitapları hazır. Bu vesileyle Cumhurbaşkanımıza da bir kez daha teşekkür etmek istiyorum."