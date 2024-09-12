Milletlerarası anlaşmaya ilişkin detaylar belli oldu…

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylanarak Resmi Gazete'de yer alan "Deprem Bölgesinde Kullanılacak İletişim Merkezlerinin İnşasının Finansmanına İlişkin Olarak Türkiye Cumhuriyeti Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Singapur Kızılhaç Derneği Arasında İmzalanan Mutabakat Zaptı" 19 Haziran 2024'te imzalanmıştı.

ANLAŞMA NELERİ İÇERİYOR

Anlaşma kapsamında Singapur Kızılhaç Derneği, Hazine ve Maliye Bakanlığı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı iş birliğinde afetten etkilenen bölgelere iletişim merkezlerinin inşa edilmesi amaçlanıyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın mali konular ve operasyonunu yürüteceği iş birliği çerçevesinde, merkezlerin inşasına dair süreç de Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) koordinatörlüğünde olacak.