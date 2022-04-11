Van Gölü Gazeteciler Cemiyeti, Van Emniyeti ile berabere kaldı

WanHaber - ÖZEL

Van'da '10 Nisan Polis Haftası' etkinlikleri kapsamında geleneksel hale getirilen polisler ile basın mensupları arasındaki futbol maçı, 3-3 sona erdi.

Türk Polis Teşkilatının 177. kuruluş yıldönümü etkinlikleri kapsamında Vangölü Gazeteciler Cemiyetine (VGC) üye basın mensupları ile Van Emniyet Müdürlüğü personeli arasında futbol maçı yapıldı. Atatürk Şehir Stadında yapılan dostluk maçına Van Emniyet Müdürü Atanur Aydın, Gençlik ve Spor İl Müdürü Nevzat İnanç, VGC Başkanı Fatih Sevinç, gazeteciler ve emniyet mensupları katıldı.

Karşılaşma öncesi VGC Başkanı Fatih Sevinç ve Türkiye Gazetesi Bölge Müdürü Haşim Talay tarafından Van Emniyet Müdürü Atanur Aydın'a çiçek takdiminde bulunuldu. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından orta hakem Emrah Özenç'in yönettiği maça iyi başlayan Emniyetspor, ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı. İkinci yarıda biraz daha toparlanan Basınspor, durumu beraberliğe getirdi. Fair-Play çerçevesinde oynan maç 3-3 tamamlandı.

Maç sonrası VGC tarafından polis mensuplarına gül takdim edildi.