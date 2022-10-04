İnternet Medyasının yakından takip ettiği Basın Yasası TBMM’ye sunuldu

Kamuoyunda, ‘Basın, Sosyal Medya ve İnternet Haberciliğine İlişkin Yasa Teklifi' olarak tanımlanan “Basın Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi' TBMM’ye sunuldu. Yeni kanun teklifi ile basın sektöründe pek çok yenilik hayata geçirilecek.

TBMM’ye sunulan ‘Basın, Sosyal Medya ve İnternet Haberciliğine İlişkin Yasa Teklifi' ile pek çok yenilik hayata geçecek. Yeni kanun ile hayata geçecek yenilikler şöyle:

- İnternet haber sitelerinde çalışanlar basın mensubu sayılacak.

- Çocukların internet ortamında ve sosyal medyada yasa dışı ve ahlaki değerlere aykırı içeriklere maruz kalmasının önüne geçilecek.

- Tüm haber sitelerindeki haber içerikleri korunacak. İçeriklerin yok edilmesi ve keyfi olarak ortadan kaldırılması engellenecek.

- Bir haber içeriği için verilen yayından kaldırma kararı içeriğin yayınlandığı her site ve platforma için geçerli olacak, ayrı ayrı karar almaya gerek kalmayacak.

- İnternet haber sitelerine reklam ve resmi ilan verilebilecek.

- Künyesiz haber sitesi kalmayacak.

- Sosyal medya platformlarına BTK denetlemesi gelecek.

- Sosyal medya şirketlerine Türkiye’de ofis açma yükümlülüğü getirilecek.

- Yalan haber yayma suç olarak tanımlanacak.

- Yeni yasa ile çocuklar daha güvende olacak.

- Haber içerikleri korunacak.

- Yayılan olumsuz içerik derhal ortadan kaldırılabilecek.